Caramelle balsamiche fatte in casa: la ricetta anti mal di gola

La ricetta delle caramelle balsamiche fatte in casa è semplice più di quanto tu possa pensare. In queste settimane d'inverno e malanni di stagione, perché non metterci ai fornelli? Con pochi ingredienti, qualche spezia e rimedi naturali come lo zenzero e la curcuma, puoi creare delle caramelle che fanno bene alla gola e anche al palato.

Fonte immagine: Pexels

Con l’inizio della stagione dei mal di gola vogliamo cimentarci in una nuova ricetta, quella delle caramelle balsamiche fatte in casa. Influenza, tosse e malanni di stagione rischiano di mettere a dura prova il nostro inverno, ma quest’anno non abbiamo nessuna intenzione di farci cogliere impreparati. Perché non provare a preparare delle piccole pepite di benessere e bontà?

In questo articolo impareremo a preparare le caramelle fatte in casa per bambini e adulti, utilizzando ingredienti semplicissimi e spendendo pochi euro e una ventina di minuti del nostro tempo.

All’apparenza quella delle caramelle potrebbe sembrare una ricetta complessa, ma ti sorprenderai nello scoprire quanto sia in realtà semplice e persino veloce. Prima di dare un’occhiata ai passaggi necessari per realizzare delle ottime e benefiche caramelle dure fatte in casa contro il mal di gola, vediamo cosa si intende esattamente per “caramelle balsamiche”.

Insomma, di quali caramelle stiamo parlando esattamente?

Quali sono le caramelle balsamiche?

Fonte: Pexels

L’aggettivo “balsamico” indica una sostanza che ha le proprietà di un “balsamo”, per cui esercita una sorta di effetto terapeutico e lenitivo. Quando si parla di “caramelle con effetto balsamico”, ci si riferisce quindi a delle caramelle utili per favorire la respirazione e alleviare i sintomi di affezioni e malanni come tosse, catarro, raffreddore e mal di gola.

Se ti stai domandando quali sono le caramelle per la tosse e che caramelle usare per il mal di gola, ecco quindi la risposta che cercavi: quelle balsamiche.

Per ottenere questo effetto benefico, si fa spesso ricorso a ingredienti come l’eucalipto, la menta piperita, estratto di erisimo, chiodi di garofano, miele e zenzero.

Saranno questi alcuni degli ingredienti che utilizzeremo per le nostre caramelle balsamiche per la gola.

3 ricette delle caramelle balsamiche fatte in casa

Fonte: Pexels

Come potrai notare, gli ingredienti di base delle diverse ricette sono perlopiù gli stessi, cioè zucchero, succo di limone e miele, che potrà essere di acacia, di castagno o come più gradisci.

Cambieranno invece gli ingredienti extra, quelli che aggiungeremo alle varie preparazioni, necessari per conferire un effetto all’occorrenza antinfiammatorio, rinfrescante o anche leggermente stuzzicante, a seconda delle diverse necessità e preferenze.

Oltre alle essenze e agli ingredienti che abbiamo scelto per le 3 ricette, potresti optare anche per altri aromi e gusti, creando delle caramelle al mandarino, all’arancio amaro, alla curcuma, al limone, alla cannella, caramelle alla camomilla e così via.

Le dosi indicate nelle ricette sono per circa 20 caramelle, ma in realtà il numero dipenderà dalle dimensioni di ciascuna pastiglia.

Caramelle al miele fatte in casa

Per prima cosa, prepareremo delle caramelle di zucchero fatte in casa con miele e limone. Si tratta di caramelle per la gola ottime per i bambini e per chi non ama particolarmente i sapori forti e intensi, come quello dello zenzero o della menta.

Ingredienti

Acqua: 4 cucchiai

Zucchero: 6 cucchiai

Succo di limone fresco: 2 cucchiai

Miele: 2 cucchiai.

Procedimento

Versa in un pentolino lo zucchero, l’acqua e il limone e mescola i tre ingredienti. Quindi, porta il pentolino sul fuoco e continua a mescolare finché lo zucchero non si sarà sciolto.

Aggiungi il miele e continua a mescolare. Quando il composto inizierà a bollire, continua a mescolare senza interruzioni per altri 8-10 minuti, facendo attenzione a non far attaccare lo zucchero sul fondo della pentola.

Quando inizierai a sentire un leggero odore di caramello, vorrà dire che il composto è pronto. Il colore dovrebbe essere arancione scuro. Lascia raffreddare per qualche secondo, quindi versa piccole quantità di composto negli appositi stampi per caramelle.

Lascia raffreddare e metti il tutto in congelatore. Quando le caramelle saranno ben solidificate, potrai estrarle dagli stampi e avvolgerle con della carta. In alternativa, puoi anche immergere le caramelle in una ciotolina con dello zucchero a velo, in modo che non si attacchino l’una all’altra.

Caramelle balsamiche zenzero e propoli

Per questa preparazione utilizzeremo più o meno la stessa ricetta base, ma al composto aggiungeremo due ingredienti anti-mal di gola celebri in tutto il mondo, lo zenzero e il propoli, due rimedi naturali che fanno subito pensare al benessere delle vie respiratorie.

Ingredienti

Zucchero: 6 cucchiai

Miele: un cucchiaino

Succo di limone: 2 cucchiai

Zenzero in polvere: 1 cucchiaino

Propoli: 15 gocce.

Procedimento

In un pentolino fai sciogliere a fiamma dolce lo zucchero, il miele, il limone e lo zenzero, mescolando con un cucchiaio in modo da non far incollare gli ingredienti sul fondo.

Quando il tutto inizierà a bollire, prosegui la cottura per circa 4 minuti continuando a mescolare. Quando inizierai a sentire un buon profumo di caramello e il composto sarà sufficientemente denso, potrai spostarlo dal fuoco.

Lascia raffreddare per qualche secondo, quindi aggiungi le gocce di propoli e mescola rapidamente gli ingredienti. A questo punto, bisognerà versare il composto su un foglio di carta da forno sul quale avremo spolverato dello zucchero a velo.

Versa il liquido con un cucchiaio, facendo attenzione a creare caramelle di diverse dimensioni. In fondo, è anche quello il bello delle preparazioni fatte in casa, non sono impeccabili, giusto? Lascia solidificare per una decina di minuti, e quando le caramelle saranno diventate solide, mescolale con dell’altro zucchero a velo per fare in modo che, una volta conservate, non si attacchino l’una all’altra.

A cosa servono le caramelle allo zenzero?

Lo zenzero è una delle spezie più apprezzate per alleviare i sintomi del mal di gola e la tosse. In grado di ridurre il dolore e sciogliere il catarro, questa spezia sarà un ingrediente ottimo per le tue caramelle.

Questi piccoli dolcetti eserciteranno infatti un’azione antinfiammatoria, balsamica e antidolorifica. In più, si tratta anche di un ottimo rimedio naturale contro la nausea, favorisce la digestione, migliora le difese immunitarie e aiuta a combattere influenza e raffreddore.

Se hai voglia di preparare altre golosità utilizzando questo ingrediente, prova anche la ricetta dello zenzero candito fatto in casa.

La ricetta delle caramelle all’anice e menta fatte in casa

Fonte: Pexels

Infine, prepareremo delle caramelle balsamiche fatte in casa utilizzando due degli ingredienti balsamici per eccellenza, cioè l’anice e la menta. Il gusto che otterremo sarà un tantino più forte rispetto a quello delle caramelle allo zenzero e di quelle al miele, ma questo rimedio sarà ottimo per alleviare la tosse e rinfrescare la gola in modo naturale.

Ingredienti

Zucchero di canna: 4 cucchiai

Succo di limone fresco: 2 cucchiai

Miele: un cucchiaino

Olio essenziale ad uso alimentare di menta piperita: 3 gocce

Olio essenziale di anice stellato ad uso alimentare: 3 gocce.

Procedimento

Anche questa volta uniremo in un pentolino miele, limone e zucchero e porteremo il tutto sul fuoco, cuocendo a fiamma bassa in modo da ottenere una sorta di caramello. Ricorda di mescolare sempre il composto per non farlo attaccare sul fondo della pentola.

Quando inizierà a bollire, prosegui la cottura per altri 5 minuti, finché non avvertirai l’inconfondibile odore del caramello. Spegni il fuoco e lascia raffreddare leggermente il tutto, quindi aggiungi gli oli essenziali a uso alimentare e mescola per bene.

Con l’aiuto di un cucchiaio, crea le tue caramelle sulla carta da forno. Lascia raffreddare per circa 10 minuti, quindi stacca le caramelle e immergile nello zucchero a velo per fare in modo che non si attacchino l’una all’altra. Passa le caramelle al setaccio usando un colino, ed ecco pronto un altro rimedio fai da te contro tosse e mal di gola.