Marmellata di limoni: la ricetta classica e senza zucchero

Quella della marmellata di limoni è una ricetta semplice e versatile. Puoi farla con o senza zucchero, con la buccia o no e sperimentare 4 nostre ricette.

Fonte immagine: Pixabay

Preparare la marmellata di limoni fatta in casa è un modo intelligente per gustare tutto l’anno uno dei nostri frutti preferiti: il limone. Ricco di vitamina C e antiossidanti, aspro al punto giusto e dal sapore stuzzicante, questo agrume sia adatta sia ai piatti dolci che a quelli salati. E lo stesso possiamo dire della marmellata che prepareremo.

Pane tostato o fette biscottate non sono i soli abbinamenti possibili per la marmellata di limoni. Puoi provarla insieme a dei formaggi o puoi aggiungerla alle ricette di carne, per conferire un gusto fresco e caramellato alle tue preparazioni.

Anziché acquistare una marmellata qualsiasi al supermercato, perché non dedicarci all’autoproduzione? Quella della preparazione in casa di marmellate e confetture è una tradizione tramandata da secoli, dalle nostre bisnonne alle nostre nonne, fino ad arrivare a noi, amanti della buona e sana cucina.

In questo articolo scopriremo i diversi modi per preparare una morbida marmellata di limoni, con e senza buccia, con e senza zucchero. Se poi ami particolarmente le marmellate di agrumi, ti consigliamo di dare un’occhiata anche alla ricetta della marmellata di arance senza zucchero.

Prima di metterci ai fornelli, però, ricordiamo che, perché le preparazioni abbiano successo, è necessario prestare attenzione alla corretta sterilizzazione dei barattoli. L’intero procedimento dovrà essere svolto con accessori e strumenti puliti. I barattoli dovranno essere sanificati e sterilizzati prima dell’utilizzo.

Come sanificare i barattoli per marmellate?

Il procedimento non è affatto complicato, ma è davvero importante, perché evita che si formino muffe. Per sterilizzare i barattoli, bisognerà lavare con acqua corrente vasetti e tappi. Questi ultimi – incluse le guarnizioni di gomma – dovranno essere nuovi, perfettamente integri e senza tracce di ruggine o sporco.

Quindi, posiziona un canovaccio di cotone ben pulito sul fondo di una grande pentola con i bordi alti, e al suo interno sistema vasetti e tappi distanziandoli con un altro canovaccio di cotone, per evitare che possano sbattere l’uno con l’altro.

Riempi la pentola con acqua fredda e metti i vasetti in piedi, dopo sposta la pentola sul fuoco e porta tutto a ebollizione. Fai bollire i barattoli per circa 30 minuti, quindi spegni il fuoco e lascia raffreddare. Ricorda che la bollitura, per evitare il botulino, è suggerita anche dopo aver riempito i contenitori con le conserve.

Quando tutto sarà freddo, estrai i barattoli dalla pentola e lasciali asciugare a testa in giù su una tovaglia da cucina ben pulita.

Marmellata di limoni: 4 ricette da fare a casa

Fonte: Pixabay

Fatte le dovute premesse e raccomandazioni, non ci rimane che metterci ai fornelli. Come fare una marmellata di limoni come quella delle nostre nonne? Gli ingredienti necessari sono solo 3, cioè limoni di buona qualità e non trattati (in basso puoi trovare qualche consiglio per scegliere i limoni più adatti), zucchero e acqua.

Nella versione senza zucchero, utilizzeremo anche un paio di mele, per addensare la marmellata in modo naturale. Se lo desideri, puoi aromatizzare la marmellata fatta in casa con spezie e ingredienti come zenzero, cardamomo, vaniglia per un gusto più delicato, o anice stellato.

Vediamo 4 ricette della marmellata di limoni da provare oggi stesso.

Marmellata di limoni: la ricetta classica

Iniziamo, naturalmente, con la classica ricetta siciliana della marmellata di limoni. Per la preparazione serviranno pochi ingredienti e pazienza.

Il risultato, infatti, non è immediato. Per poter preparare una buona marmellata di limoni è necessario un periodo di ammollo di 48 ore, ma credeteci, ne varrà la pena.

Ingredienti

Limoni biologici non trattati: 1 kg

Zucchero: 600 gr

Acqua: mezzo bicchiere per la preparazione.

Procedimento

Lava i limoni e spazzola bene la buccia per eliminare ogni impurità o traccia di sporco. Taglia le estremità del limone, quindi taglia i limoni a fettine sottili. Elimina semi ed eventuali macchioline della buccia, metti in ammollo in acqua fredda in una pentola capiente, coprendo del tutto con l’acqua.

Lascia macerare per due giorni, cambiando l’acqua dopo le prime 24 ore, in questo modo potrai eliminare il sapore amarognolo del limone. Trascorso il tempo di ammollo, mescola i limoni, scolali e spostali in un’altra pentola, che riempirai con acqua pulita.

Porta la pentola sul fuoco e fai cuocere fino a bollore. Prosegui la cottura per 30 minuti, quindi aggiungi lo zucchero e il mezzo bicchiere d’acqua. Mescola gli ingredienti e, quando la buccia dei limoni risulterà tenera, lascia cuocere per altri 20 minuti.

Se lo desideri, puoi frullare la marmellata grossolanamente con un passaverdure, facendo attenzione a eliminare i possibili semi rimasti. La preparazione è terminata.

Adesso dovrai solo versare la marmellata bollente nei vasetti precedentemente sterilizzati, chiudi i vasetti e posizionali a testa in giù finché non si saranno raffreddati e non si sarà creato il sottovuoto.

La ricetta della marmellata di limoni senza buccia

La ricetta precedente prevede l’utilizzo sia del frutto che della buccia del limone. Il risultato, però, potrebbe essere troppo amarognolo per chi è abituato ai gusti più dolci e zuccherini.

Per questo motivo, ti proponiamo anche una versione della marmellata di limoni senza buccia. La preparazione è altrettanto semplice.

Ingredienti

Limoni: 1 kg

Zucchero: 500 gr

Acqua: q.b.

Una mela.

Procedimento

Per questa preparazione, dovremo sbucciare i limoni avendo cura di eliminare anche la pellicina bianca, che ha un sapore solitamente amarognolo. Taglia i limoni a fettine sottili e ponili in un contenitore coprendoli con dell’acqua. Lascia macerare per 24 ore.

Il giorno dopo, scola l’acqua dei limoni, taglia la mela mantenendo la buccia e sposta tutta la frutta in una pentola. Aggiungi lo zucchero e mezzo bicchiere d’acqua.

Fai cuocere il tutto per 50 minuti mescolando di tanto in tanto. Il risultato sarà una marmellata morbida, omogenea e dal sapore delicato. Versa la marmellata nei vasetti sterilizzati, capovolgili a testa in giù fino a che non si raffreddano e conserva la marmellata per circa 1 anno in dispensa.

Una volta aperto il barattolo, la marmellata dovrà essere consumata in un paio di giorni.

Facciamo la marmellata di limoni con il Bimby

Fonte: Pixabay

Marmellate con il Bimby, la tradizione che incontra la modernità: questo fidato robot da cucina può semplificare le nostre preparazioni quotidiane, anche le più classiche, come quella della marmellata.

E allora, vediamo come preparare una marmellata di limoni veloce e senza stress grazie a questo elettrodomestico.

Le dosi sono sempre le stesse, la preparazione, invece, cambierà un tantino.

Ingredienti

Limoni bio non trattati: 1 kg

Zucchero: 500 gr

Acqua: 450 ml

Procedimento

Anche questa volta, dovremo lavare e spazzolare per bene i limoni, privandoli delle estremità superiori e tagliandoli poi a fettine sottili.

Ricoprili con acqua fredda in una ciotola, per lasciarli macerare per 48 ore cambiando l’acqua a metà macerazione, in modo da eliminare il gusto amaro dal limone.

Dopo l’ammollo, scola i limoni e versali nel boccale con l’acqua, e inizia la cottura: 20 minuti, Antiorario 100°, velocità soft.nAggiungi lo zucchero e continua la cottura 30 minuti – 100°, velocità soft. Termina la cottura impostando 5 minuti a temperatura Varoma sempre a velocità soft.

La preparazione è terminata.

Versa la marmellata nei barattoli sterilizzati, capovolgili a testa in giù e lascia che si raffreddino, quindi conserva tutto in dispensa.

La ricetta della marmellata di limoni senza zucchero

Per chi non può o non vuole eccedere con il consumo di zuccheri, è possibile preparare una versione più light della marmellata di agrumi.

Si tratta, essenzialmente, di una marmellata di limoni e mele. La mela, in questo caso, oltre ad addolcire il sapore, servirà anche ad addensare la marmellata. Nelle preparazioni senza zucchero, però, viene a mancare un importante conservante, lo zucchero per l’appunto, quindi bisognerà fare attenzione alle modalità di conservazione.

La marmellata potrà essere conservata solo per pochi mesi, circa 3-6, per cui sarà saggio evitare di prepararne in grandi quantità. Inoltre, è sempre bene consumare la marmellata entro pochi giorni dall’apertura del barattolo.

Ingredienti

Limoni biologici e non trattati: 1 kg

Mele bio con la buccia: 400 grammi

Stevia: 20 grammi (facoltativo)

Acqua: 1 bicchiere.

Procedimento

Laviamo i limoni per bene, eliminiamo le estremità superiori e tagliamo tutto a fettine sottili. Mettiamo in ammollo per 48 ore, cambiando l’acqua dell’ammollo dopo 24 ore, in modo da attenuare il sapore amaro del limone.

Sposta i limoni scolati in una pentola, coprili con acqua fresca e accendi il fuoco. Nel frattempo, taglia la mela a pezzetti lasciando la buccia e frullala con il passaverdure. Trasferisci la polpa nella pentola e aggiungila ai limoni in cottura.

Copri la pentola con un coperchio e lascia cuocere per circa 40 minuti, mescolando di tanto in tanto. Prosegui la cottura per altri 10 minuti, fin quando la marmellata non avrà raggiunto la giusta consistenza, né troppo liquida, né troppo densa.

A cottura ultimata, trasferisci la marmellata negli appositi vasetti precedentemente sterilizzati, chiudili per bene e posizionali a testa in giù finché non saranno diventati freddi.

La marmellata è pronta. La puoi usare per insaporire anche i tuoi biscotti senza zucchero.

Marmellata di limoni: le soluzioni ai problemi più comuni

Fonte: Pixabay

Adesso che sappiamo come fare delle buonissime marmellate di limoni, cerchiamo di trovare una soluzione ad alcuni degli intoppi più comuni. Ad esempio, vediamo come togliere l’amaro dai limoni e come capire se una marmellata fatta in casa è effettivamente pronta.

Come si toglie l’amaro dei limoni per fare la marmellata?

Non tutti amano il sapore della marmellata di limoni fatta in casa per via del retrogusto leggermente amaro. Tuttavia, è possibile eliminare questo sapore semplicemente mettendo in ammollo le fettine di limone e lasciandole macerare per 48 ore.

Una marmellata di limoni senza ammollo risulterebbe quindi molto più amara. Inoltre, le marmellate di limoni senza buccia tendono ad avere un sapore più delicato e meno aspro o amarognolo rispetto a quelle con la buccia.

Quali limoni scegliere?

Ciò che più conta è che tu scelga dei limoni non trattati chimicamente o con pesticidi. Il frutto deve essere biologico e di ottima qualità. I limoni devono essere maturi, freschi e scelti con attenzione. Non dimenticare che, in questa preparazione, nulla va buttato, neanche la buccia.

Perché la marmellata di limoni diventa dura?

Solitamente, la marmellata di limoni tende a diventare più dura durante la fase di raffreddamento. Per questo motivo, è importante non farla cuocere troppo, in modo che si addensi al punto giusto e non diventi troppo solida.

Un modo per capire se la marmellata è pronta, è il classico metodo del piattino. Ti basterà versare mezzo cucchiaino di marmellata in un piattino, inclinarlo e osservare “come si comporta”. Se la marmellata scivola senza fare resistenza, allora dovrà cuocere ancora per qualche minuto. In caso contrario, la marmellata sarà pronta.