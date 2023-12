Quando si parla di animali in via d'estinzione, cosa significa con specie a rischio? Beh, il significato cambia a seconda della nomenclatura utilizzata. Ci sono infatti dei precisi parametri per cui una specie è considerata estinta, estinta in natura, in pericolo critico, in pericolo o vulnerabile

Quando si parla di specie animali a rischio estinzione o in via d’estinzione, cosa si intende? In linea generale, si indica quando una specie animale (o vegetale, ma in questo caso nell’articolo ci concentreremo sul regno Animale, anche se per quanto riguarda le cause sono le medesime per i due regni), a causa del bassissimo numero di individui della sua popolazione e a causa di mutamenti del suo habitat naturale, rischia di estinguersi, ovvero di scomparire dalla faccia della Terra. Tuttavia esiste una nomenclatura ben specifica, con un significato chiaro, che indica il grado di vulnerabilità delle varie specie.

Animali in via d’estinzione: le cause

Come ci spiega il WWF a proposito degli animali in via d’estinzione, la principale causa per cui animali (e vegetali) stanno scomparendo, con perdita della biodiversità, è l’uomo. Anche perché i motivi per cui scompaiono sono:

perdita e distruzione dell’habitat (vedi la deforestazione, l’urbanizzazione…)

bracconaggio e commercio illegale

inquinamento

cambiamenti climatici

Il comun denominatore di tutti questi eventi causali è sempre l’uomo. Non solo il WWF, ma anche l’IUCN (l’International Union for Conservation of Nature) continua a metterci in guardia con la sua Lista Rossa: gli animali in via d’estinzione o estinti stanno aumentando semrpe di più. Anzi: la velocità con cui le specie si estinguono è 100 volte superiore a quella di un tempo.

Animali a rischio estinzione: il significato

Sono gli esperti dell’IUCN a stabilire la classificazione delle specie in pericolo. In particolare, per quanto riguarda le specie minacciate, delle otto categorie create, sono cinque quelle che ci interessano:

– Estinto (EX): specie estinta quanto non si può più dubitare del fatto che l’ultimo esemplare sia morto (sottocategoria Probabile estinto o PE: è quando da tempo non si avvistano soggetti di quella specie nel suo habitat originario)

– Estinto in natura (EW): una specie può essere estinta in natura, ma sopravvivere con esemplari allevati in cattività o in popolazioni al di fuori dell’habitat di origine

– In pericolo critico (CR): una specie si definisce in pericolo critico se soddisfa uno di questi criteri:

riduzione dell’80% della specie

distribuzione ridotta di più dell’85% o con massimo 2-5 nuclei dentro l’habitat originario, ma tutti a potenziale rischio estinzione

popolazione inferiore a 250 individui adulti, ma molto fluttuante o in rapida diminuzione

popolazione inferiore a 100 individui adulti

probabilità di estinzione del 50% nelle prossime tre generazioni

– In pericolo (EN): una specie si definisce in pericolo se soddisfa uno di questi criteri:

riduzione del 55-79% della specie

distribuzione ridotta del 50-84% o con massimo 6-10 gruppi, ma tutti a rischio estinzione

popolazione inferiore a 2500 individui, ma molto fluttuante o in rapida diminuzione

popolazione inferiore a 1000 individui maturi

probabilità di estinzione del 20% nelle prossime cinque generazioni

– Vulnerabile (VU): una specie si definisce vulnerabile quando è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

riduzione del 25-54% della specie

distribuzione ridotta di più del 40%

popolazione inferiore agli 11.000 individui, ma molto fluttuante o in rapida diminuzione

popolazione inferiore a 2.500 individui maturi

probabilità di estinzione del 10% nei prossimi 100 anni

Di seguito vi mettiamo qualche esempio di animali a rischio estinzione, classificati in base ai criteri visti sopra. Ovviamente tale elenco può cambiare a seconda di quanto il numero di individui di quella specie cresca o diminuisca nel corso del tempo.

Specie animali a rischio estinzione in pericolo (o già estinte)

Mammiferi

Rinoceronte nero

Rinoceronte di Sumatra

Rinoceronte di Giava

Orso bruno marsicano

Asino selvatico africano

Rettili

Tartaruga embricata

Coccodrillo delle Filippine

Iguana di Navassa

Alligatore cinese

Lucertola delle Eolie

Uccelli

Picchio imperiale

Grifone del bengala

Condor della California

Aquila delle Filippine

Albatro marezzato

Anfibi

Axolotl

Rospo dorato

Rana muscosa

Geotritone del Supramonte

Salamandra di amji

Pesci

Storione

Storione beluga

Scleropages formosus

Chasmistes liorus

Speoplatyrhynus pulsoni

Specie in pericolo

Mammiferi

Panda rosso

Elefante asiatico

Balenottera azzurra

Scimpanzè

Tigre

Rettili

Tartaruga verde

Tartaruga olivacea

Tomistoma

Tartaruga a dorso piatto

Uccelli

Pinguino delle Galapagos

Cormorano delle Galapagos

Aquila delle steppe

Parrocchetto notturno

Sula di Abbott

Anfibi

Salamandra della California

Geotritone italico

Bufo Californicus

Proteo

Rospo di Houston

Pesci

Storione del Baikal

Squalo balena

Scaphirhynchus albus

Specie vulnerabili

Mammiferi

Rettili

Caretta caretta

Tartaruga gigante delle Galapagos

Coccodrillo americano

Tartaruga liuto

Coccodrillo palustre

Uccelli

Kiwi bruno

Tuffetto del Madagascar

Cormorano del Capo

Aquila imperiale

Fagiano di Reeves

Anfibi

Rana muscosa

Salamandra lanzai

Pesci

Squalo bianco

Squalo toro

Scaphirhynchus platorhynchus

Moapa coriacea

