Elefante: 10 cose da sapere

Quante cose ci sono da sapere sull'elefante? Tante a dire il vero, è un animale estremamente affascinante, ma qui parleremo di dieci curiosità particolari, dieci cose che forse non tutti sanno su questo imponente mammifero terrestre

Quante cose sapete sull’elefante? Sappiamo che sono animali di grandi dimensioni, che sono erbivori, che anche i grandi predatori della savana ci pensano su due volte prima di dargli fastidio, ma ci sono tante curiosità e dettagli da sapere su questi colossali mammiferi. Andiamo dunque a vedere le dieci cose da sapere sull’elefante.

1. Elefanti, caratteristiche e cose da sapere

Della famiglia Elephantidae fanno parte tre specie viventi, tutte chiamate elefanti:

elefante africano di savana o Loxodonta africana

elefante africano di foresta o Loxodonta cyclotis

l’elefante asiatico o Elephas maximus

Sono tutti animali di grandi dimensioni, caratterizzati da occhi piccoli e grandi orecchie assai mobili. Hanno due zanne in avorio e una proboscide, frutto della fusione fra naso e labbro superiore. La vista è molto debole, ma la compensano con un ottimo olfatto e udito.

Oltre alle zanne, hanno quattro denti molari. L’intestino è molto lungo e il cervello è quattro volte più grosso rispetto a quello dell’uomo (anche se proporzionato al peso è molto piccolo).

2. Differenze fra l’elefante africano e l’elefante asiatico

È possibile distinguere facilmente l’elefante africano da quello asiatico perché ci sono parecchie differenze visibili esternamente. L’elefante asiatico, infatti, non solo è più piccolo di quello asiatico, ma ha anche zanne e orecchie molto più piccole. Inoltre negli elefanti africani le zanne le troviamo soprattutto nei maschi, mentre in quelli asiatici sono più comuni anche fra le femmine.

L’elefante asiatico, poi, ha cinque dita nelle zampe anteriori e quattro in quelle posteriori, mentre quello africano ha quattro dita nelle anteriori e tre nelle posteriori.

3. Quanto è alto un elefante?

L’altezza di un elefante varia a seconda della specie. Il maschio dell’elefante africano arriva anche ad un’altezza al garrese di 3,96 metri. La media di altezza è 3,2 metri. L’elefante asiatico, invece, è alto circa 2,8 metri (i maschi, le femmine arrivano a 2,4 metri).

4. Quanto pesa un elefante?

Anche il peso di un elefante varia a seconda della specie. L’elefante africano pesa 4-6 tonnellate da adulto, mentre l’elefante asiatico 2,7-4 tonnellate. I maschi sono sempre più grandi delle femmine.

5. Che carattere hanno gli elefanti?

Per quanto riguarda il carattere degli elefanti, seppur visti da lontano sembrino molto tranquilli, ecco che bisogna fare attenzione in quanto, dopo la maturità sessuale, tendono a diventare più irrequieti e irritabili (anche se non a livello degli ippopotami). Soprattutto i maschi durante il periodo degli accoppiamenti possono diventare estremamente suscettibili e pericolosi.

Come specie, non sono monogami. Il maschio tende a vivere con la femmina per periodi lunghi, a volte anni e poi cambia compagna. I gruppi sociali sono formati da femmine tutte imparentate fra di loro, guidate da una matriarca. Al margine del gruppo ci sono piccoli gruppetti di maschi che durante la fase dell’accoppiamento lottano fra di loro.

Sono animali dalla lunga memoria, riconoscono le persone anche a distanza di anni. Si tratta invece di una leggenda metropolitana quella che vuole gli elefanti impauriti dai topi. Temono invece le formiche, evitando gli alberi infestati da questi insetti.

6. L’elefante è un mammifero?

Sì, l’elefante appartiene alla classe dei Mammiferi.

7. Cosa mangiano gli elefanti?

Gli elefanti sono animali erbivori, il che spiega la necessità di avere un intestino molto lungo. Si nutrono soprattutto di foglie degli alberi che afferrano con la loro proboscide prensile. Vista la mole, richiedono grandi quantità di cibo: dove passano gli elefanti resta ben poco. Per questo motivo si spostano di continuo, per cercare sempre nuovo cibo.

8. Abitudini e come vive l’elefante

Come dicevamo, gli elefanti sono animali sociali che vivono in gruppi famigliari. Durante la giornata si muovono di continuo, spostandosi di zona in zona per cercare cibo. Inoltre tendono a spostarsi sempre nelle stesse zone. E si cibano sia di giorno che di notte.

Fra di loro comunicano usando infrasuoni a bassa frequenza, impossibili da sentire per l’uomo. Necessitano di grandi quantitativi di acqua da bere, ma amano anche farsi bagni di fango per regolare la temperatura ed eliminare i parassiti.

Non sono in grado né di correre, né di saltare, ma possono muoversi a diverse velocità.

9. Curiosità sugli elefanti

Ecco alcune curiosità sugli elefanti:

È un animale molto longevo, la durata di vita media di un elefante è di 70 anni, ma ci sono esemplari che hanno raggiunto gli 82 anni

è di 70 anni, ma ci sono esemplari che hanno raggiunto gli 82 anni La durata della gravidanza di un elefante è di 21-22 mesi, mentre lo svezzamento avviene dopo i 3 anni

è di 21-22 mesi, mentre lo svezzamento avviene dopo i 3 anni L’elefante africano è l’ animale terrestre più grande del mondo , con le sue 6 tonnellate o più. Tuttavia non è il mammifero più grande della Terra: quel primato spetta alla balenottera azzurra, con le sue 180 tonnellate di peso

, con le sue 6 tonnellate o più. Tuttavia non è il mammifero più grande della Terra: quel primato spetta alla balenottera azzurra, con le sue 180 tonnellate di peso Tutte e tre le razze di elefanti sono a rischio estinzione

Oltre a Dumbo, fra i vari film con gli elefanti ricordiamo anche Come l’acqua per gli elefanti. E non ci scordiamo della presenza di un elefante in Indiana Jones e il Tempio Maledetto

Esistono diversi Pokémon ispirati agli elefanti. Abbiamo Phanpy, Pokémon di tipo Terra che si evolve in Donphan, sempre di tipo Terra. Poi ci sarebbe anche Cufant, Pokémon di tipo Acciaio di ottava generazione che si evolve in Copperajah, entrambi di forma elefantina. Mamoswine, invece, è chiaramente ispirato a un mammuth, non a un elefante

10. L’elefante nella simbologia e nei sogni

Nella simbologia, gli elefanti rappresentano la forza fisica, l’intelligenza, la memoria e la saggezza. Ma il significato dell’elefante va oltre: spesso indica anche sensibilità, nobiltà, famiglia, longevità, fedeltà, pazienza, devozione, determinazione e purezza. Inoltre è anche indice di creazione.

Inoltre nelle credenze popolari è un porta fortuna (per questo spesso si trovano in vendita statuette di elefanti come porta fortuna, ma funziona solo se hanno la proboscide rivolta in alto).

Nelle religioni induiste e buddhista rappresenta Dio. E anche in quella cristiana raffigura Dio e la Chiesa che sconfiggono il Diavolo, rappresentato spesso come un drago o un serpente.

Ma cosa vuol dire quando un elefante compare in sogno? Indica o la realtà terrena per quelle persone che sono distaccate da essa o determinazione e uno schierarsi a favore della potenza della vita.

Fonti: