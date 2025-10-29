Promosso dall’Unione europea in occasione del 40° anniversario dell’accordo di Schengen, questo bonus punta a rafforzare la conoscenza interculturale.

Il programma Interrail 2025 consente ai diciottenni di viaggiare principalmente in treno tra i Paesi membri dell’UE e alcuni Stati associati, come Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. L’obiettivo è favorire la scoperta delle diversità culturali e geografiche europee, offrendo un’esperienza formativa fuori dall’ambito scolastico tradizionale.

I viaggi potranno durare da un giorno fino a un massimo di trenta giorni, con la possibilità di spostarsi anche in gruppi fino a quattro persone, a patto che tutti rispettino i requisiti di ammissione. Ai partecipanti sarà inoltre consegnata una carta sconto da utilizzare per agevolazioni su trasporti locali, alloggi, eventi culturali e sportivi, rendendo il viaggio ancora più accessibile e ricco.

Viaggi gratis con il nuovo bonus: scopri se puoi fare domanda subito

Con quasi 5.000 pass disponibili per l’Italia, il programma assicura anche ampie opportunità in altri grandi Paesi europei, come la Germania, che offre oltre 6.800 pass, e la Francia, con più di 5.500 posti. Questo consente ai giovani di pianificare itinerari personalizzati che spaziano dalle coste mediterranee alle capitali storiche, fino a località meno conosciute ma altrettanto affascinanti.

Possono fare domanda per Interrail 2025 tutti i giovani nati nel 2007 che non abbiano già partecipato alle precedenti edizioni di DiscoverEU. La partecipazione è riservata a cittadini o residenti regolari nei Paesi membri dell’UE, nei territori d’oltremare e nei Paesi associati al programma Erasmus+, inclusi cittadini non europei con residenza regolare in tali Paesi.

La selezione dei beneficiari avviene attraverso un sistema di quote nazionali proporzionali alla popolazione, per garantire equità e inclusività. Nel caso in cui alcuni pass non vengano utilizzati, le quote residue vengono redistribuite tra i Paesi con maggior numero di candidati, assicurando così che ogni giovane abbia una reale occasione di partecipare.

I viaggi saranno effettuati prevalentemente in seconda classe o economy sui treni, con eccezioni limitate per chi vive in aree insulari o remote, che potranno utilizzare altri mezzi di trasporto per i tragitti iniziali e finali. La carta sconto che accompagna il pass permette di usufruire di vantaggi su trasporti locali, alloggi e attività culturali o sportive, ampliando l’esperienza di viaggio.

Le candidature per Interrail 2025 saranno aperte dal 30 ottobre al 13 novembre 2025 sul sito ufficiale di DiscoverEU. Per partecipare è necessario fornire i dati personali, incluso un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto o carta di soggiorno) e confermare di rispettare i requisiti di età e residenza.

Una volta inseriti i dati, il candidato dovrà completare un quiz composto da cinque domande a risposta multipla più una domanda di spareggio. Nel caso di viaggi di gruppo, la candidatura deve essere effettuata dal capogruppo, che risponderà al quiz per tutti i membri. Se un componente del gruppo si ritira, la partecipazione degli altri non viene compromessa, ma non è possibile sostituire il membro uscito.