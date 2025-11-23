Nel panorama degli incentivi fiscali, si profilano importanti novità con l’introduzione di una detrazione fiscale del 50%.

L’emendamento, presentato dai senatori di Forza Italia Roberto Rosso e Maurizio Gasparri, si aggiunge all’articolo 9 della Legge di Bilancio, che già disciplina le detrazioni per interventi di recupero edilizio. Il nuovo articolo 9-bis introduce un’agevolazione specifica per chi compra una abitazione residenziale in classe energetica A o B, un segnale chiaro della volontà politica di incentivare immobili ad alta efficienza energetica.

In particolare, per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2028, la normativa riconosce una detrazione pari al 50% dell’importo pagato come IVA sull’acquisto, da recuperare in dieci quote annuali di pari importo. Il beneficio è riservato agli acquisti da parte di privati da organismi di investimento collettivo del risparmio o da imprese di costruzione, e la detrazione si applica fino alla concorrenza della capienza fiscale del contribuente.

Detrazione del 50% per chi acquista casa: il bonus che fa impazzire il mercato immobiliare

È importante sottolineare che la detrazione non si applica sull’intero prezzo di acquisto dell’immobile, ma solo sull’IVA corrisposta. In pratica, si può recuperare il 50% dell’IVA pagata al momento dell’acquisto, un meccanismo che può tradursi in un risparmio fiscale significativo, soprattutto in caso di immobili acquistati da imprese costruttrici.

Per comprendere meglio il funzionamento del bonus, consideriamo due esempi pratici:

Acquisto di prima casa : supponiamo un immobile in classe energetica A o B con un prezzo di 150.000 euro più IVA. Per la prima casa, l’aliquota IVA agevolata è del 4%, quindi l’IVA sarebbe pari a 6.000 euro. La detrazione del 50% sull’IVA corrisponde a 3.000 euro, da suddividere in dieci quote annuali da 300 euro ciascuna.

: supponiamo un immobile in classe energetica A o B con un prezzo di 150.000 euro più IVA. Per la prima casa, l’aliquota IVA agevolata è del 4%, quindi l’IVA sarebbe pari a 6.000 euro. La detrazione del 50% sull’IVA corrisponde a 3.000 euro, da suddividere in dieci quote annuali da 300 euro ciascuna. Acquisto di seconda casa o altro immobile non agevolato: in questo caso l’IVA applicata è del 10%, quindi su un prezzo di 150.000 euro si aggiungono 15.000 euro di IVA. La detrazione del 50% sull’IVA ammonta a 7.500 euro, che si recuperano con quote annuali da 750 euro per dieci anni.

Questa misura si inserisce in un contesto in cui il mercato immobiliare mostra un crescente interesse verso le case con alte prestazioni energetiche, spinte anche dalle normative europee sempre più stringenti in tema di sostenibilità.

Il ritorno di agevolazioni fiscali dedicate all’acquisto di immobili green rappresenta un potente stimolo per il settore edilizio, favorendo sia l’aumento della domanda di abitazioni efficienti sia la produzione di nuove costruzioni a basso impatto energetico. L’ incentivo del 50% sull’IVA contribuisce a rendere più accessibili queste abitazioni, incoraggiando anche gli investimenti da parte di operatori privati e fondi di investimento immobiliare.