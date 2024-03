Per le uova di Pasqua 2024 c'è un mercato che è in forte espansione ed è quello etico, vegano e sostenibile. Il cioccolato e gli altri ingredienti provengono dal commercio equo e solidale, o gli imballaggi sono privi di plastica ed ecologici. Se vogliamo delle feste green, o abbiamo solo curiosità di scoprire queste delizie in giro per il mondo, ci sono marchi da tenere nei preferiti.

Le uova di Pasqua 2024 sono già nei più forniti negozi, ma quelle solidali talvolta richiedono più ricerca, una piccola caccia al tesoro nei canali meno soliti. Va però ricordato che oggi, rispetto al passato, è meno difficile fare acquisti. Gli store online, monomarca o generalisti, ci offrono tutto quello di cui abbiamo bisogno in tempi veloci.

Se l’idea è di comperare uova di cioccolata classiche, già nei grandi supermercati sono facili da reperire, ma se volessimo festeggiare una Pasqua verde e più originale? In questo caso dovremo orientarci verso negozi di settore, dove è possibile trovare più scelta tra marchi etici e solidali, o anche fare qualche ricerca da fornitori internazionali.

Il budget potrebbe aumentare se vogliamo acquistare dall’estero, in quanto spedizioni e tassi di cambio non sempre ci favoriscono. Ma in Europa e nel mondo ci sono angoli virtuosi dove il biologico, il fair trade e il sostenibile a livello ambientale sono più sentiti che da noi. E sono vere e proprie cornucopie di belle ispirazioni.

Ma quali dolci di cioccolata si possono trovare in giro, con scocca dolce amara e spirito ecologico, etico, cruelty free e sostenibile come richiesto da sempre più individui? Di opzioni non ce ne sono poche, ma va ricordato che non tutte sono presenti sul mercato italiano.

Uova di Pasqua 2024 sostenibili

Fonte: Facebook – Cochoco Chocolates

Il greenwashing, per nostra grande sfortuna, non risparmia anche il ramo acquisti dolce e l’unico mezzo che resta a noi consumatori è diffidare. Se vogliamo acquistare uova di Pasqua che nascono con uno spirito etico e sostenibile, il nostro impegno è di stare alla larga dai marchi che di solito non lo sono.

Al contrario, ci sono aziende che sorgono come accorte a persone e ambiente, che scelgono imballaggi minimi e riciclabili, o che puntano su ingredienti privi di crudeltà o etici. Ma è vietato pensare che le scelte verdi esigano che ci adattiamo a dolci non belli e non buoni, perché alcune opzioni sono veri gioielli di estetica e gusto.

Cochoco Chocolate

Il mastro cioccolatiere di questo marchio inglese realizza in modo artigianale tutti i suoi prodotti, con cioccolato da provenienza certificata sostenibile e zero imballaggi di plastica. In più il brand, che ha sede a Dorset, ha all’attivo una serie di iniziative benefiche.

Ne è un esempio la collaborazione con con Orangutan SOS, The Sumatra Orangutan Society, per aiutare a rimboschire le aree del nord di Sumatra, andate distrutte per il disboscamento e la produzione di olio di palma. Ma anche il finanziamento per acquisto e messa a dimora di piantine di alberi di cacao negli stessi luoghi.

Melt London

Un altro marchio inglese da citare nella lista dei migliori per quanto riguarda l’offerta di uova di Pasqua è Melt London e il suo uovo vegano con latte di avena. Il cacao adoperato ha provenienza etica e la confezione dall’accattivante design è priva di plastica. Una buona soluzione per chi ama il cioccolato al latte, ma non vuole latticini nella dieta.

Il sapore è simile alle comuni uova che lo contengono, ma invece lo sostituisce con varianti del tutto vegetali, senza aggiunta di aromi sintetici, additivi o conservanti.

Organic Times

L’uovo di Pasqua al cioccolato fondente del marchio è biologico, da commercio equo e solidale, adatto ai vegani, in quanto senza latticini, senza glutine, senza olio di palma e senza OGM. L’azienda ha sede a Melbourne, in Australia e vanta una particolare cura nella scelta delle materie prime. Le regole sono: alta qualità, etiche, sostenibili.

Altromercato

Il nome è una garanzia e, anche per questa Pasqua, con l’uovo di questo marchio abbiamo la certezza di consumare un cioccolato da commercio equo e solidale. Le uova si possono trovare nei negozi online, ma anche in quelli fisici sparsi in tutta Italia. La scelta è tra classico fondente, semplice o con fave di cacao e al latte, anche con nocciole in granella.

NearyNògs

Una piccola azienda irlandese a conduzione famigliare è alla base di questo marchio che fa cioccolato vegano in lotti minimi e anche uova di Pasqua. La scelta della materia prima è un cacao etico monorigine, dal Sudamerica o dall’America centrale, dalle isole dei Caraibi e dall’Africa occidentale.

E anche se è una piccola impresa, lo sforzo è di rinunciare ad imballaggi in plastica, optando invece per quelli riciclabili e compostabili per inquinare di meno.

Fonti