Materiali ecosostenibili packaging, i più ecologici

In un'epoca nella quale bisogna essere sempre più attenti e rispettosi dell'ambiente, i materiali ecosostenibili per i packaging possono fare la loro parte. Tra questi, tra i più ecologici si annoverano alghe marine, carta riciclata, plastica recuperata dagli oceani. Ed ancora funghi, bucce di avena e sottoprodotti della lavorazione del cacao. Ci sono poi anche il vetro, riciclabile praticamente all'infinito, e la carta kraft, ottenuta con il 100% di carta di fibre vergini.

Le industrie specializzate stanno puntando sulla scelta di materiali ecosostenibili per i packaging in maniera sempre maggiore. Anche alla luce del perseguimento, da parte dell’Unione europea, dell’obiettivo di rendere i packaging sostenibili al 100% entro il 2030. In questo articolo ci occupiamo di definire quali caratteristiche un packaging deve avere per essere considerato ecosostenibile e quali sono gli imballaggi più utilizzati in questo campo.

Cosa è il packaging ecosostenibile?

Per packaging ecosostenibile si intende quello realizzato prediligendo materiali e pratiche che mirano a ridurre l’impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita. Questo tipo di imballaggio prevede quindi la scelta di materiali riciclabili, biodegradabili o compostabili e punta allo stesso tempo alla minimizzazione dei rifiuti. Il packaging ecosostenibile, fin dalla fase di progettazione (ricordiamo che il 70% circa del suo impatto ambientale viene definito proprio in questa fase) cerca di massimizzare l’efficienza energetica, la durata nel tempo e la gestione responsabile delle risorse.

Gli imballaggi ecosostenibili abbracciano diverse forme e tipologie. Comprendono i sacchetti biodegradabili e compostabili, realizzati spesso in PLA (acido polilattico), che vengono ampiamente utilizzati nel settore alimentare. C’è poi il vetro riciclato, che trova invece impiego in bottiglie e barattoli e che garantisce una riciclabilità praticamente infinita. Infine ci sono i packaging in tessuto, generalmente realizzati con fibre naturali come il cotone biologico o la canapa, e che risultano essere riutilizzabili e biodegradabili.

Prima di procedere all’analisi dei materiali, bisogna specificare come ad oggi non esista un’unica certificazione per un packaging sostenibile. Per questo, per far sì che possa essere definito tale, bisogna considerare le certificazioni ambientali dei loro componenti.

Fonte: Pexels

Materiali ecosostenibili packaging, i più ecologici

Ma passiamo ai materiali ecosostenibili per i packaging più ecologici.