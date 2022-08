Toy, cani piccoli: cosa sono?

Il curioso caso dei toy, cani piccoli che, in realtà, non esistono. O meglio: per l’Enci esistono solo tre razze che possono usare con cognizione di causa la dicitura “Toy”, vuoi perché essa fa parte integrante del nome della razza, vuoi perché, per quella razza, esiste veramente la variante “Toy”.

Per tutte le altre razze definite “toy”, beh, si tratta solo di uno slogan commerciale nato con lo scopo di alzare i prezzi per un cane che, alla fine della fiera, non rientra nello standard di razza e quindi, a rigor di logica, dovrebbe essere fatto pagare di meno e non di più.

Quanto costa un cane toy?

In genere un cane definito “toy” viene fatto pagare di più perché quel “toy” dovrebbe rappresentare un valore aggiunto. Ma in realtà non è proprio così. Facciamo un esempio: il Maltese. Di suo è una razza di piccola taglia, dovrebbe pesare al massimo 3-4 kg, con altezza al garrese minima di 21 cm e di 20 cm per le femmine.

Ebbene, un cucciolo di Maltese di pura razza, con Pedigree dovrebbe costare fra gli 800 e i 1.500 euro, ma se ne trovano anche a meno. Se vado a cercare, però, il prezzo di un Maltese toy, ecco che parto dai 1.000 euro in su, quindi potenzialmente di più rispetto a un Maltese normale.

Solo che quel Maltese toy esiste solo come mossa commerciale. Prima di tutto lo standard di razza Enci non parla di versione toy: il Maltese è uno solo, punto, quello di 3-4 kg. Quindi definire toy un Maltese di 3-4 kg, è sbagliato, perché trattasi di un normalissimo Maltese in standard, quindi perché pagarlo di più?

Se invece intendi come toy quel Maltese di 2,5 kg, ebbene, stai guardando un cane fuori dallo standard di razza. Anzi, lo standard è chiaro: se i maschi sono alti meno di 19 cm e le femmine meno di 18, questo è un difetto grave, che ti penalizzerebbe assai in sede di esposizione. Quindi, in teoria, stai pagando di più per un Maltese non in standard.

Quali sono le razze di cani toy?

Fondamentalmente l’Enci ci indica solo 3 razze di cani in cui la dicitura toy ha un senso:

Barbone : esiste il Barbone toy, quello con altezza al garrese di 24-28 cm, la taglia dunque più piccola. La variante del Barbone o Barboncino toy è dunque certificata dalla stessa Enci e non considerata un difetto

: esiste il Barbone toy, quello con altezza al garrese di 24-28 cm, la taglia dunque più piccola. La variante del Barbone o Barboncino toy è dunque certificata dalla stessa Enci e non considerata un difetto Russian Toy : in questo caso l’aggettivo “toy” fa parte del nome della razza, ma non indica le dimensioni, anche perché ne esiste un’unica variante che deve pesare massimo 3 kg e deve avere un’altezza al garrese di 20-28 cm

: in questo caso l’aggettivo “toy” fa parte del nome della razza, ma non indica le dimensioni, anche perché ne esiste un’unica variante che deve pesare massimo 3 kg e deve avere un’altezza al garrese di 20-28 cm English Toy Terrier Black & Tan: anche in questo caso l’aggettivo “toy” fa semplicemente parte del nome, ma non indica una variante piccola della razza che è unica

E basta: per l’Enci tutti i vari Chihuahua toy, Pinscher toy, Maltese toy, non esistono. Sono semplici Chihuahua, Pinscher e Maltesi.

Quale razza di cane rimane piccolo?

Ci sono un’infinità di razze di cani di piccola taglia che non hanno bisogno dell’aggettivo toy per rimanere piccole. Certo, questo a meno che non fai selezioni sbagliate accoppiando Chihuahua con Pinscher e poi cerchi di spacciare per Pinscher toy quei meticci troppo piccoli che ne derivano.

Vuoi un cane che rimane piccolo? Prendi un Chihuahua, un Pinscher vero, un Maltese, uno Yorkshire Terrier, un Papillon, insomma, tutte razze di piccola taglia al di sotto dei 10 kg.

Come si fa a capire se un cane è toy?

Non puoi capire se un cane è toy perché, tecnicamente, tranne per quelle tre razze di cui sopra, i toy non dovrebbero esistere. Toy vuol dire semplicemente più piccolo della media dello standard. Riprendiamo il Maltese: se hai un Maltese che a due mesi pesa già 3 kg, allora probabilmente, contando che raddoppierà il peso a sei mesi, allora è probabile che non sia né un Maltese puro né un presunto toy.

Come capire se un cane è di taglia piccola?

Fonte: Pixabay

I cani di piccola taglia solitamente da cuccioli hanno zampe esili e sottili. Inoltre difficilmente un cane di piccola taglia di due mesi peserà 5-6 kg.

Cosa vuol dire toy per i cani?

Come abbiamo visto prima, per l’Enci “toy” è la variante più piccola del Barbone, mentre nel Russian Toy e nell’English Toy Terrier Black & Tan è un semplice aggettivo nel nome.

Ma perché i proprietari di cani sono così affascinati dal concetto di “toy”? Probabilmente per lo stesso motivo per cui, per le razze di taglia grande, chiedono sempre del “Pastore Tedesco gigante”, il “Terranova gigante”: anche qui non esistono, questa volta sono cani fuori taglia e fuori standard di razza, ma nel senso opposto.

I cani in standard, forse, non sembrano abbastanza speciali quanto un Chihuahua più piccolo, un Rottweiler più grande, un Bouledogue francese del colore sbagliato.

Cosa significa mini toy?

A livello cinofilo? Nulla. A livello commerciale: ti sto vendendo il cane toy ancora più piccolo, sempre più minuscolo, praticamente un Puffo. Mini toy è solo un’altra dicitura commerciale volta ad attirare i clienti, nulla di più.

Aspettiamo con ansia il prossimo cane Mini ultra toy. Altre diciture analoghe, poi, sono Teacup e Pocket.

Qual è la differenza tra barboncini nani e toy?

Da standard di razza Enci, il Barboncino toy è la versione più piccola, seguita dal Barbone nano. Queste le altezze al garrese:

Grande: dai 40 ai 60 cm al garrese

Media: dai 35 ai 40 cm al garrese

Nano: dai 28 ai 35 cm al garrese

Toy: da 25 a 28 cm al garrese.

Quanto vive un mini toy?

Quanto vive un cane toy d’allevamento? Solitamente non sono molto longevi essendo frutto di selezioni che non sempre tengono conto della salute del cane. Se per esempio il soggetto è toy perché affetto da nanismo ipofisario vero, difficilmente avrà vita lunga. Ma in questo caso il fatto di essere toy è dovuto a una malattia.

In generale, tutto ciò che si discosta in maniera eccessiva dallo standard è indice di scarsa longevità: cani marcatamente troppo piccoli rispetto allo standard o giganti presentano spesso maggiori problematiche sanitarie rispetto ai soggetti in standard.

Quanto cresce un mini toy?

Difficile dirti quale sia il peso di un cane toy piccolo e quanto possa crescere. In generale dovrebbe essere più piccolo del minimo dello standard, altrimenti avrebbe poco senso definirlo toy. Comunque sia, dovrebbe essere pochi kg, anche perché la dicitura si applica solitamente alle razze di piccola taglia o relativi incroci. Nessuno si sognerebbe mai di vendere un Pastore Tedesco toy. Almeno, mi auguro.