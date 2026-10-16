Settembre 2026 secondo mese più caldo mai registrato: il rapporto Copernicus fotografa un pianeta in riscaldamento

I dati pubblicati dal servizio europeo Copernicus nell’ottobre 2026 non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche: settembre 2026 è stato il secondo mese più caldo mai registrato nella storia delle misurazioni globali, superato soltanto dal settembre del 2023. Un primato che si inserisce in una sequenza sempre più preoccupante e che il rapporto Copernicus documenta con precisione, fotografando un pianeta in riscaldamento accelerato e sempre meno capace di tornare alle temperature di riferimento del passato.

Secondo solo al settembre 2023: cosa dicono i dati Copernicus

Il rapporto rilasciato da Copernicus — il programma di osservazione della Terra finanziato dall’Unione Europea — conferma che settembre 2026 si colloca immediatamente alle spalle di settembre 2023 nella classifica dei mesi di settembre più caldi dall’inizio delle rilevazioni sistematiche. Non si tratta di una differenza trascurabile: il fatto che due dei tre settembre più caldi della storia si concentrino negli anni 2023 e 2026 indica una tendenza strutturale, non un’anomalia isolata.

Il dato più significativo riguarda però il contesto in cui questo record si inserisce. Secondo quanto riportato da La Nuova Ecologia sulla base del rapporto Copernicus, settembre 2026 rappresenta il secondo mese consecutivo del 2026 con temperature medie globali superiori di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Questa soglia non è casuale: è esattamente il limite che l’Accordo di Parigi del 2015 indicava come obiettivo da non superare per evitare le conseguenze climatiche più gravi. Superarla per due mesi di fila nello stesso anno non equivale formalmente a una violazione permanente del trattato — che si misura su medie pluridecennali — ma è un segnale che gli scienziati del clima considerano estremamente rilevante.

Perché il settembre 2026 più caldo del normale è un indicatore strutturale

Leggere un singolo mese caldo come un evento eccezionale ma isolato sarebbe un errore di prospettiva. Il valore del rapporto Copernicus sta proprio nel mettere ogni dato mensile all’interno di una serie storica lunga e coerente. Quando un mese come settembre — che storicamente segna l’avvio dell’autunno nell’emisfero nord e il progressivo raffreddamento delle masse d’aria — si conferma tra i più caldi di sempre, significa che il sistema climatico globale ha accumulato un surplus termico difficile da smaltire.

Il servizio Copernicus raccoglie dati da satelliti, stazioni meteorologiche, boe oceaniche e modelli di rianalisi, producendo uno dei set di dati climatici più completi e affidabili disponibili a livello globale. Le sue elaborazioni mensili sono considerate un riferimento istituzionale dalla comunità scientifica internazionale e dalle agenzie governative. Per chi vuole consultare direttamente i dati, il portale ufficiale di Copernicus Climate Change Service pubblica i rapporti mensili con aggiornamenti costanti.

Il fatto che il rapporto descriva un pianeta sempre più colpito dal riscaldamento globale non è una formula retorica: è la sintesi di una traiettoria misurabile, confermata mese dopo mese da organizzazioni indipendenti su scala internazionale.

Il significato della soglia 1,5°C superata due mesi consecutivi

Il superamento della soglia di 1,5°C sopra i livelli preindustriali per due mesi consecutivi nel 2026 merita un approfondimento specifico, perché rischia di essere frainteso. Gli accordi climatici internazionali valutano questo limite su medie di lungo periodo — tipicamente trent’anni — e non su singoli mesi. Tuttavia, la frequenza con cui questa soglia viene superata su base mensile è diventata un indicatore di tendenza che gli scienziati monitorano con attenzione crescente.

Nei decenni precedenti, superare temporaneamente 1,5°C era un evento raro, legato a picchi stagionali o a fenomeni come El Niño. Oggi si tratta di una ricorrenza sempre più frequente. Il fatto che accada per due mesi di seguito nello stesso anno — e che uno di quei mesi sia settembre, tradizionalmente più fresco — suggerisce che il sistema non sta semplicemente attraversando un picco temporaneo, ma si sta stabilizzando su livelli più alti.

Questo ha conseguenze pratiche che riguardano ecosistemi, agricoltura, ciclo idrologico e salute pubblica. Temperature medie più alte in settembre significano, tra le altre cose, stagioni vegetative alterate, stress idrico prolungato nelle aree già vulnerabili e una maggiore probabilità che eventi meteorologici estremi si verifichino in periodi dell’anno in cui storicamente erano meno attesi.

Gli effetti anche in Italia: un autunno che fatica ad arrivare

Il rapporto Copernicus non riguarda soltanto medie globali astratte. Come documentato da Meteo.it sulla base dei dati del servizio europeo, gli effetti del settembre 2026 più caldo del normale si sono fatti sentire anche in Italia, dove le temperature hanno continuato a mantenersi su valori superiori alla norma stagionale in diverse aree della penisola.

Un autunno che stenta a manifestarsi non è soltanto una questione di comfort personale. Ha implicazioni dirette su:

la disponibilità idrica , con bacini e falde che non ricevono le precipitazioni autunnali nei tempi attesi;

, con bacini e falde che non ricevono le precipitazioni autunnali nei tempi attesi; le colture agricole che dipendono da un abbassamento termico puntuale per completare i cicli produttivi;

che dipendono da un abbassamento termico puntuale per completare i cicli produttivi; la qualità dell’aria nelle aree urbane, dove il rimescolamento atmosferico tipico dell’autunno tarda a ridurre la concentrazione di inquinanti;

nelle aree urbane, dove il rimescolamento atmosferico tipico dell’autunno tarda a ridurre la concentrazione di inquinanti; gli ecosistemi naturali, in cui la fenologia — la tempistica di fioritura, migrazione, letargo — viene alterata con effetti a cascata sulle catene alimentari.

Nessuno di questi effetti è catastrofico preso singolarmente. Ma la loro sovrapposizione, anno dopo anno, produce uno stress cumulativo sui sistemi naturali e sulle infrastrutture umane che diventa sempre più difficile da assorbire.

Cosa ci dice il confronto con il 2023

Il fatto che il primato assoluto per il mese di settembre appartenga ancora al 2023 potrebbe sembrare una notizia parzialmente rassicurante. Non lo è. Il 2023 è stato un anno eccezionale anche per la presenza di un El Niño particolarmente intenso, un fenomeno naturale di riscaldamento delle acque del Pacifico che amplifica le temperature globali. Il 2026 non beneficia dello stesso amplificatore naturale nella stessa misura, eppure si avvicina a quei livelli record.

Questo significa che il riscaldamento di fondo — quello prodotto dall’accumulo di gas serra nell’atmosfera — sta alzando la baseline su cui si innestano le variazioni naturali. Ogni nuovo picco, anche in anni senza El Niño, tende a essere più alto dei picchi precedenti nelle stesse condizioni. È questa dinamica che rende i dati di Copernicus su settembre 2026 più significativi di quanto il semplice posizionamento al secondo posto possa suggerire.

I rapporti mensili del servizio europeo continueranno a monitorare l’evoluzione nei prossimi mesi. Se la tendenza registrata in agosto e settembre 2026 dovesse proseguire, il quadro complessivo dell’anno potrebbe collocarsi tra i più caldi mai documentati — con tutto ciò che questo comporta per le politiche climatiche internazionali e per le decisioni di adattamento a livello locale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.