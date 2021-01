Clima e maltempo: ancora neve in arrivo sull’Italia

Neve e maltempo nelle previsioni meteo dei prossimi giorni, già a partire da martedì 5 gennaio: ecco le Regioni interessate.

C’è ancora neve nel prossimo futuro meteorologico dell’Italia. A indicarlo sono le ultime previsioni, secondo le quali il Bel Paese si tingerà ancora di bianco. Clima sempre più freddo in questi giorni, con ondate di maltempo previste in diverse Regioni.

All’origine un’anomalia termica a livello europeo, riferiscono i meteorologi de Ilmeteo.it, che ha aperto all’arrivo di ulteriori perturbazioni sull’Italia. Il freddo di questi giorni ha favorito le nuove nevicate, previste anche a bassa quota.

Piemonte e Trentino-Alto Adige sono le Regioni dove l’allerta neve sarà maggiore, già a partire dalla giornata e dalla serata di oggi. Interessate anche le Alpi Carniche e le Dolomiti, già a quote di 300 metri (s.l.m.). Attenzione alta su Sestola (MO) e Limone Piemonte (CN). Lungo l’Appennino sotto osservazione il Lazio, con possibilità di nevicate sui Castelli Romani.

Neve e maltempo, previsioni fino al 9 gennaio

Epifania all’insegna della neve per il Triveneto e l’Appennino centrale, anche in zona collinare. Complice il clima freddo lo scenario si ripeterà anche per quanto riguarda giovedì 7 gennaio 2021. L’arrivo di un ciclone dal versante atlantico potrebbe scatenare ondate di Bora e di Grecale in corrispondenza del fine settimana del 9 e 10.

Tra l’8 e il 10 potrebbero essere oggetto di nevicate anche a bassa quota la Toscana e tutto il Nord Italia. Si tratta tuttavia di previsioni a medio termine, per le quali occorrerà attendere i prossimi giorni per le dovute conferme.

Freddo, come difendersi

Il freddo può rappresentare un nemico pericoloso per la salute della pelle e delle vie respiratorie. Occorre prestare la dovuta attenzione sia al proprio stile di vita (soprattutto alimentazione e livello di attività fisica) che all’utilizzo di un abbigliamento adeguato. Cliccando sul link riportato prima di questa sezione sarà possibile scoprire alcuni metodi efficaci per difendersi dal freddo.

