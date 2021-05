Svelato il segreto dello sbadiglio: aiuta a raffreddare il cervello

Come abbiamo riscontrato sia negli uccelli che nei mammiferi, più grande è il cervello della specie e maggiore è la durata dello sbadiglio in quella specie. Questi risultati ci forniscono informazioni in merito alle funzioni del cervello e come reagisca alle fluttuazioni di temperatura. Lo sbadiglio ci aiuta a riportare il cervello a una temperatura alla quale possa funzionare al meglio.

Una sorta di rimedio naturale contro il surriscaldamento dell’organo più importante del corpo, tale per l’ uomo come per le altre specie animali . Lo sbadiglio non è inoltre sempre legato alla noia, ricordano i ricercatori, ma può avere una sua funzione peculiare a vantaggio del cervello.

