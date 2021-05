Obesità infantile, ansia e stress dei genitori tra le cause

In Inghilterra un quarto dei bambini risulta già in sovrappeso oppure obeso quando accede alle scuole elementari, una cifra in aumento fino a fine percorso. Esiste una correlazione tra qualità della vita e disagio economico , i bambini provenienti dalle aree più povere sembrano maggiormente esposti alla problematica.

Lo studio seguito dalla University College London si sta concentrando sulle motivazioni che possono innescare questo genere di reazione infantile, le cause in grado di scatenare un comportamento nocivo per la salute dei più piccoli. Non solo dosaggi eccesivi di cibo forniti dagli stessi genitori, ma anche insicurezze sociali ed economiche che possono impattare sulla qualità esistenziali e alimentare dei bambini stessi. Una condizione che sicuramente richiede un supporto per i genitori, sia di tipo sociale che psicologico.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.