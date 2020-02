Mal di stomaco: cosa mangiare e dieta

Mal di stomaco: cause e i rimedi consigliati, gli alimenti da mangiare.

Alimentazione sana come rimedio naturale per il mal di stomaco. Scegliere cosa mangiare e bere in caso di dolori e cattiva digestione può rivelarsi fondamentale. Una scelta da effettuare però di volta in volta poiché questo malessere, seppur comune, di rado si presenta sempre con le medesime cause scatenanti.

Cause del Mal di Stomaco

Il mal di stomaco può essere originato da un colpo di freddo, da gastrite, dall’ingestione di bevande ghiacciate o dall’eccesso di acidità; esiste, infine, anche il mal di pancia da stress. Anche un errato comportamento a tavola può scatenare questo disturbo, come ad esempio l’indigestione, il mangiare troppo in fretta o l’assunzione di troppi cibi in grado di irritare la mucosa gastrica.

Fermo restando il ricorso a soluzioni per il mal di stomaco come la camomilla, l’argilla verde e il bicarbonato di sodio, che ricordiamo da scegliere in base all’origine del problema, ecco come affrontare questo malessere a tavola. Se prevenire è meglio che curare, scegliere la dieta mediterranea è quel che si dice la soluzione migliore. Con i suoi giusti apporti nutrizionali e i cibi sani e gustosi che la contraddistinguono resta sempre la scelta migliore per stare bene. In più recenti studi ne indicano la valenza nella prevenzione di malattie anche gravi come l’Alzheimer, le malattie cardiovascolari e alcune forme di tumori.

Mal di stomaco e cibi da evitare

Se il mal di stomaco si è ormai presentato bisogna innanzitutto capirne l’origine e a seconda della causa scatenante intervenire con i vari rimedi naturali. Così è anche a tavola, dove differente sarà il comportamento ad esempio in caso di acidità di stomaco o lentezza nella digestione. Innanzitutto è bene in ogni caso orientarsi verso cibi leggeri ed evitare in via precauzionale cibi piccanti, gli agrumi (arance, limoni e simili), i succhi di frutta e le marmellate confezionate (contengono acidificanti dannosi in caso di irritazione gastrica). No anche alle bibite gassate e agli alcolici.

Cosa mangiare con il mal di stomaco

Sì invece allo yogurt bianco e ai suoi fermenti lattici, così come alle banane. Scegliere frutta di stagione tra le alternative non acide, la mela ad esempio, ricordandosi di bere molto durante la giornata per facilitare l’azione digestiva e la pulizia del corpo dalle tossine. La verdura deve essere sempre presente nel menu, anche una semplice insalata (senza pomodori). Se disponibili sono una buona soluzione gli spinaci, tra i 10 alimenti più indicati per mangiare sano.

Il riso in bianco è un rimedio ai più poco gradito, ma di sicuro effetto in questi casi: riduce l’acidità nello stomaco permettendone un ritorno ai normali equilibri, mentre la sua capacità astringente consente di permettere di tenere sotto controllo anche eventuali fenomeni di diarrea. In questo senso possono essere utili anche delle carote o delle patate lesse.

Possibile anche aggiungere al proprio riso, oltre al semplice olio d’oliva, anche dello zenzero o se tollerato del curry. Quest’ultimo è noto come un lassativo naturale, utile quindi in caso di pesantezza dovuta a fenomeni di stipsi. Il consiglio generale è quindi quello di mangiare in bianco, ossia di seguire una dieta leggera e poco condita, prediligendo alimenti bianchi, appunto, come pesce, carne bianca e riso.

