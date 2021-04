Stress fa perdere i capelli, la conferma: rimedi per evitarlo

Da non dimenticare, in caso di bisogno, che alcune tisane rilassanti a base di camomilla e passiflora possono rivelarsi molto utili per rilassarsi dopo una dura giornata. Utile anche annusare il profumo di lavanda o sorseggiare un infuso realizzato con questa pianta.

In questo caso è consigliato soprattutto imparare a gestire al meglio le situazioni stressanti, in quanto rappresenta potenzialmente un’azione preventiva e non curativa. Praticando Yoga , meditazione o respirazione Zen si imparerà a conoscere meglio se stessi e a gestire in maniera ottimale le proprie emozioni.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.