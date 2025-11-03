Confermato il Bonus da 300 euro, misura economica pensata per alleggerire le spese delle famiglie.

Il Bonus Sport da 300 euro è destinato a famiglie con figli di età compresa tra i 6 e i 14 anni, con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Ogni nucleo può usufruire del contributo per un massimo di due minori, a condizione che non siano già beneficiari di altri sostegni pubblici per le stesse attività.

L’importo di 300 euro è pensato per coprire le spese di iscrizione e frequenza a corsi sportivi o ricreativi che si svolgano almeno due volte a settimana. Il bonus rappresenta un aiuto tangibile per garantire ai bambini e agli adolescenti la possibilità di accedere a proposte formative e salutari, favorendo uno sviluppo equilibrato attraverso l’attività fisica e il gioco.

Modalità di erogazione e soggetti coinvolti: a chi spettano i 300 euro

Il contributo non viene erogato direttamente alle famiglie, ma agli enti sportivi e associazioni che organizzano le attività, così da assicurare la corretta destinazione dei fondi e monitorare la reale partecipazione dei minori. L’erogazione avverrà in tre tranche: il 30% all’inizio del corso, il 40% a metà percorso dopo la verifica della frequenza e il restante 30% al termine dell’attività, a conferma della sua conclusione regolare.

Possono aderire al programma tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro nazionale delle attività sportive, così come Enti del Terzo Settore e ONLUS accreditati dal Dipartimento per lo Sport. Le adesioni delle strutture devono essere presentate entro l’8 settembre 2025.

Le famiglie interessate potranno inoltrare la domanda esclusivamente online tramite il portale ufficiale avvisibandi.sport.governo.it dal 29 settembre al 31 ottobre 2025 (fino alle ore 12:00). Per completare l’iscrizione sarà necessario autenticarsi con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e allegare:

Documentazione anagrafica e reddituale del nucleo familiare;

Codice identificativo del corso scelto, estratto dai cataloghi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport.

Una volta inviata, la domanda non potrà essere modificata, pertanto è fondamentale verificare con attenzione tutti i dati inseriti. Le attività sportive devono iniziare entro il 15 dicembre 2025 e concludersi entro il 30 giugno 2026.

Con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l’anno 2025, il Fondo Dote per la Famiglia e il relativo Bonus Sport si confermano strumenti fondamentali nel panorama delle politiche di sostegno alla genitorialità e all’inclusione sociale. Questa iniziativa contribuisce a ridurre le barriere economiche per l’accesso a uno stile di vita attivo, promuovendo la salute, la socializzazione e il benessere psico-fisico dei più giovani.