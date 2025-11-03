L’INPS ha confermato le date di accredito delle pensioni, anticipando ancora una volta i pagamenti.

Come ormai prassi consolidata, l’INPS ha stabilito che le pensioni saranno accreditate con anticipo rispetto all’inizio del mese. In particolare, chi riceve la pensione tramite bonifico domiciliato potrà contare sull’accredito in anticipo.

L’INPS ha inoltre ribadito che, in caso di festività o giorni non lavorativi, i pagamenti vengono anticipati per evitare ritardi nell’erogazione. Il calendario di ottobre 2025 ne rappresenta un esempio pratico, confermando l’efficacia di questa procedura che mette al centro la puntualità e la sicurezza dei pensionati.

L’INPS approva la nuova pensione, cosa cambierà per tutti dal 2026

Il 2026 segnerà l’avvio di una serie di modifiche significative nel sistema pensionistico, frutto dell’ultima riforma approvata dal Parlamento. Tra le innovazioni più rilevanti spicca l’introduzione di nuovi criteri per il calcolo degli importi pensionistici, che terranno conto in modo più dinamico delle aspettative di vita e delle condizioni economiche del Paese.

Un elemento centrale della riforma riguarda la revisione automatica dell’età pensionabile, che sarà aggiornata periodicamente sulla base dei dati demografici forniti dall’ISTAT. Questo meccanismo punta a garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema previdenziale, anche se non mancano le critiche da parte di sindacati e rappresentanti dei lavoratori, preoccupati per il possibile innalzamento dell’età di accesso alla pensione.

Accanto a ciò, verranno introdotti incentivi economici per chi sceglierà di posticipare l’uscita dal mondo del lavoro, con bonus che potranno incrementare l’importo mensile della pensione. Questa misura vuole premiare la permanenza attiva nel mercato del lavoro, contribuendo a contrastare l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della spesa previdenziale.

Un’altra novità riguarda le pensioni di reversibilità, per le quali sarà adottato un nuovo sistema di calcolo basato sul reddito complessivo del nucleo familiare. Questa modifica punta a una distribuzione più equa delle risorse, concentrando i benefici sulle famiglie con situazioni economiche più fragili e riducendo l’erogazione per nuclei a reddito più elevato.

I pensionati, e in particolare coloro che si avvicinano all’età pensionabile, sono invitati a monitorare con attenzione le comunicazioni ufficiali dell’INPS e a verificare la propria posizione contributiva. Le nuove regole potrebbero infatti incidere sia sulle tempistiche di accesso alla pensione sia sugli importi erogati, rendendo indispensabile un aggiornamento delle strategie di pianificazione finanziaria personale.

Per i lavoratori ancora in attività, le novità del 2026 rappresentano un’occasione per riflettere sull’importanza dei piani pensionistici integrativi e sulla possibilità di accumulare contributi anche tramite strumenti previdenziali privati.

Le aziende, dal canto loro, sono chiamate a svolgere un ruolo di supporto informativo per i propri dipendenti, facilitando la comprensione e l’adattamento al nuovo quadro normativo. L’attenzione alle riforme normative si affianca all’impegno dell’INPS nel garantire la puntualità dei pagamenti.