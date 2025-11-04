C’è un sistema di welfare che garantisce agli studenti un percorso gratuito accompagnato da un sostegno economico mensile fino a 1.000 euro.

Il programma Statens Uddannelsesstøtte (SU) rappresenta uno dei modelli più avanzati in Europa, capace di attrarre non solo studenti danesi ma anche giovani provenienti dall’estero, desiderosi di investire nel proprio futuro attraverso un’istruzione di qualità. Il sistema universitario danese si distingue per la sua capacità di combinare università gratuite con un sostegno finanziario significativo destinato agli studenti.

Attraverso il programma SU, ogni studente iscritto a un corso di laurea o di istruzione terziaria riconosciuto in Danimarca ha diritto a ricevere un sussidio statale che può variare da 300 fino a 1.000 euro mensili. Questa forma di sostegno non è una borsa di studio limitata a pochi selezionati, ma una misura universale e strutturale rivolta a tutti coloro che soddisfano i requisiti richiesti.

1000 euro agli studenti universitari: la decisione epocale che cambia la vita di tanti

L’idea alla base del modello danese è chiara: lo studente è considerato un cittadino attivo e responsabile, che studia, lavora e contribuisce al sistema fiscale. Per questo motivo, lo Stato investe nell’educazione superiore con un impegno economico pari all’1% del PIL nazionale. Il ritorno di tale investimento si traduce in uno dei più alti tassi di laurea a livello europeo, confermando come la formazione sia il motore dello sviluppo economico e sociale del Paese.

Per beneficiare del sussidio fino a 1.000 euro mensili, gli studenti devono rispettare alcuni criteri fondamentali. Innanzitutto è necessario essere iscritti a un corso universitario o di istruzione terziaria ufficialmente riconosciuto in Danimarca e aver compiuto almeno 18 anni.

Per gli studenti danesi, il requisito è sufficiente per accedere al programma, ma l’importo del sussidio dipende dalla situazione abitativa dello studente: chi vive con i genitori riceve una somma intorno ai 300 euro mensili, mentre chi dispone di un alloggio autonomo può arrivare a percepire fino a 1.000 euro.

Per gli studenti internazionali provenienti dall’Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), il sistema prevede condizioni più rigorose. Questi studenti, infatti, devono dimostrare di svolgere un’attività lavorativa part-time di almeno 10-12 ore settimanali e di risiedere stabilmente in Danimarca, per mantenere il diritto al sostegno economico.

Il modello universitario danese rappresenta una grande opportunità per chi intende laurearsi senza sostenere costi di iscrizione e con un supporto economico mensile che aiuta a coprire le spese di vita. Tuttavia, è necessario considerare anche alcuni aspetti pratici. Nonostante il sistema universitario sia gratuito, il costo della vita in Danimarca è tra i più elevati d’Europa. Per vivere dignitosamente, uno studente dovrebbe disporre di almeno 1.600 euro al mese, una cifra che copre affitto, cibo e spese extra.