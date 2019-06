Sigaretta elettronica: può causare tosse tipica dei fumatori

Fonte immagine: Foto di Ethan Parsa da Pixabay

I liquidi per sigaretta elettronica contenenti nicotina possono indurre tosse, muco e bronchite negli svapatori, come accade per la sigarette con tabacco.

Parliamo di: Sigaretta elettronica

Fumatori e utilizzatori di sigaretta elettronica potrebbero condividere alcune problematiche polmonari. A sostenerlo uno studio condotto dai ricercatori dello University of Kansas Medical Center, secondo i quali anche gli svapatori sarebbero propensi a sviluppare la tosse tipica di chi utilizza le classiche sigarette. La ricerca è stata pubblicata sul sito dell’American Thoracic Society.

Secondo lo studio statunitense i danni provocati ai polmoni degli svapatori dalla sigaretta elettronica non avrebbero alcuna connessione con il tabacco, ma con la nicotina. Proprio questa sostanza influirebbe sulla capacità polmonare di eliminare il muco in eccesso, in base ai dati raccolti attraverso test sulle cellule umane. Vi sarebbero inoltre pericolose differenze nelle modalità di assunzione della nicotina, spiegano gli studiosi.

La nicotina presente nei vapori prodotti dalla sigaretta elettronica risulta maggiore rispetto a quella presente nelle sigarette tradizionali. Inoltre tale sostanza permarrebbe a lungo nei polmoni, anziché venire dirottata velocemente verso il flusso sanguigno come accade per i fumatori. In base ai risultati ottenuti gli studiosi ritengono che lo svapo accelererebbe il processo che porta a produrre grandi quantità di muco, con l’effetto di esporre al rischio di malattie polmonari, tosse, asma e bronchiti croniche. Come ha dichiarato Matthias Salathe, MD, docente di Medicina Polmonare e Terapia Intensiva presso lo University of Kansas Medical Center:

Questo studio derivata dalla ricerca portata avanti dal nostro team in merito all’influenza del fumo di tabacco sulla rimozione del muco dalle vie aeree. La questione era se lo svapo contenente nicotina avesse effetti negativi sull’abilità di rimozione delle secrezioni dalle vie aeree simile a quanto si verifica col fumo. Lo svapo con nicotina non è innocuo come comunemente ritenuto da chi sta iniziando a svapare. In sostanza incrementa il rischio di bronchiti croniche. Il nostro studio potrebbe, insieme con altri, mettere in dubbio anche la possibilità che la sigaretta elettronica rappresenti un approccio di riduzione del danno per gli attuali fumatori rispetto alle bronchiti croniche o alla broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Fonte: American Thoracic Society