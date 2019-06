Capelli bruciati: rimedi naturali per prevenirli e curarli

Un uso smodato della piastra e del phon, o più semplicemente una prolungata esposizione ai raggi solari senza prendere le dovute precauzioni, possono danneggiare i capelli fino a renderli secchi e sfibrati, in pratica bruciati. Anche le decolorazioni frequenti possono arrecare numerosi danni sia alla chioma sia al cuoio capelluto , dando vita a doppie punte, prurito e fastidio. Per garantire salute, luminosità e bellezza ai propri capelli , è fondamentale mettere in atto alcune strategie preventive e soprattutto adottare rimedi specifici per rinvigorire e nutrire anche i capelli più rovinati.

