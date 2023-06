Come creare uno scrub viso fai da te

Hai voglia di divertirti in cucina e di prenderti cura della tua pelle? Allora è proprio il caso di preparare uno scrub per il viso fai da te! Il bello di questi rimedi è che sono facili da realizzare, e puoi prepararli usando ingredienti che si trovano già in casa, come zucchero di canna, miele, yogurt e altri semplici alleati. Prendi tutto l’occorrente, iniziamo a mescolare e illuminiamo di bellezza la nostra pelle!

Per avere una pelle bella liscia, luminosa e nutrita, non è necessario spendere decine di euro in cosmetici costosi e non sempre efficaci, anche un semplice scrub viso fai da te può fare una grande differenza.

Se ti capita fin troppo spesso di guardarti allo specchio e chiederti dove sia finito il tuo viso fresco e luminoso, beh, probabilmente il problema è dovuto proprio all’accumulo di cellule morte, che tolgono inesorabilmente luminosità e freschezza alla tua pelle e la fanno apparire “grigia” e spenta.

Ti rivedi in questa descrizione? Per evitare tutto questo, sarebbe sufficiente mescolare qualche ingrediente e divertirsi in cucina, realizzando uno scrub fatto in casa per il viso.

Prima di farlo, però, ti va di scoprire perché è così importante fare almeno uno scrub a settimana?

Perché fare lo scrub al viso?

Sappiamo bene che lo scrub è un alleato utile per esfoliare la pelle del viso e rimuovere le cellule morte. Ma quali sono i vantaggi più immediati di questo trattamento? Vediamone alcuni:

Può ridurre e prevenire l’ostruzione dei pori Migliora la circolazione Rende la pelle naturalmente luminosa Favorisce la produzione di collagene Migliora l’assorbimento dei prodotti di skincare, in quanto la rimozione delle cellule morte e dello sporco libera la pelle e la rende più ricettiva Aiuta a ridurre sfoghi cutanei, acne e brufoli Rende la pelle più liscia e uniforme.

Come fare lo scrub viso fai da te? 4 ricette per illuminare la tua pelle

Dopo aver parlato dei tanti benefici dello scrub per la pelle, probabilmente anche tu vorrai sapere come fare uno scrub fatto in casa: quali sono gli ingredienti migliori? Per prima cosa, ricordiamo che per realizzare il miglior scrub viso fai da te bisogna tenere in considerazione il proprio tipo di pelle.

Alcuni ingredienti, infatti, saranno più adatti rispetto ad altri, in base al fatto che tu abbia una pelle grassa, secca, mista, matura o sensibile.

Di seguito vedremo alcune ricette per scrub viso fai da te da conservare e usare durante la tua skincare routine. Come potrai notare, il bello di questi rimedi è che sono facilissimi e veloci da preparare.

Se ti stai domandando quali sono i migliori ingredienti per esfoliare delicatamente la tua pelle, fra le opzioni più adatte puoi trovare il miele, l’olio di mandorle, di cocco o d’oliva, l’immancabile zucchero, il caffè, alcuni tipi di frutta e il limone.

Ma vediamo un paio di ricette adatte per ogni tipo di pelle.

Scrub viso fragola e zucchero di canna

Addio punti neri e brufoli! Questa ricetta a prova di assaggio è ideale per realizzare uno scrub viso fai da te per punti neri, ma non solo. Il rimedio sarà perfetto anche per prendersi cura di una pelle tendenzialmente acneica e tenere alla larga i segni dell’invecchiamento.

Mentre lo zucchero di canna agirà come delicato esfoliante, la fragola, ricca di acido salicilico, aiuterà a purificare ed esfoliare la pelle e ridurre il problema dell’acne.

Ingredienti

Ma vediamo dunque come esfoliare la pelle a casa con le fragole. Per questa preparazione serviranno:

2 fragole mature

Zucchero: 2 cucchiaini

Olio di mandorle: un cucchiaino

Procedimento

Schiaccia le fragole e unisci due cucchiaini di zucchero e mezzo cucchiaino di olio di mandorle. Mescola per bene, quindi applica questo profumato scrub sulla pelle del viso, massaggiando delicatamente con movimenti circolari.

Lascia agire per un paio di minuti, sciacqua il viso con acqua tiepida e applica la tua crema idratante preferita.

Scrub viso fai da te al caffè

Se sei un’amante della caffeina e il profumo di una calda tazza di caffè ti rigenera all’istante, questo è lo scrub che fa al caso tuo. Puoi preparare uno scrub fai da te al caffè per il corpo o per il viso. In entrambi i casi, donerai un nuovo bagliore alla tua pelle esfoliandola con delicatezza.

Ingredienti

Per esfoliare il viso in modo naturale con il caffè ci serviranno:

Mezza tazza di caffè macinato

Mezza tazza di zucchero di canna

Olio di mandorle: 4 cucchiai

Olio di cocco: 2 cucchiai.

Procedimento

La preparazione di questo scrub è semplicissima: versa tutti gli ingredienti in una tazza abbastanza capiente. Mescola per bene e applica lo scrub sulla pelle ben pulita, eseguendo dei delicati movimenti circolari. Quindi, lascia riposare lo scrub per un minuto e risciacqua con acqua tiepida.

Scrub viso fai da te per pelle matura

Questo è uno dei miei esfolianti naturali preferiti. Se hai una pelle matura, puoi ridurre i segni del tempo sfruttando le straordinarie proprietà antiossidanti del tè verde. Lo scrub che realizzeremo è molto delicato ed efficace … sono certa che anche tu lo adorerai!

Ingredienti

Tè verde: 2 cucchiai

Zucchero di canna: una tazzina

Miele: un cucchiaino.

Procedimento

E ora, facciamo la magia! Unisci lo zucchero, il miele e due cucchiai di tè verde. Mescola per bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto granuloso. Se necessario, potrai aggiungere un altro cucchiaio di tè per migliorarne la consistenza. Applica il prodotto sulla pelle del viso ben pulita, massaggia per un minuto e lascia in posa per un paio di minuti. Risciacqua con acqua tiepida e applica la tua crema idratante preferita.

Esfoliante con farina d’avena e yogurt

Per finire, vediamo come fare uno scrub viso in casa senza miele. Per questa preparazione ci serviremo della farina d’avena, e la abbineremo ad altri ingredienti benefici per la tua pelle.

Ti ricordiamo che l’avena non è utile solo per preparare il porridge, ma esercita anche degli ottimi effetti antiossidanti e antinfiammatori, ed è in grado di coccolare una pelle troppo stressata o trascurata.

Ingredienti

Farina d’avena: 1 cucchiaio

Yogurt bianco: 1 cucchiaio

Olio di cocco: 1 cucchiaio.

Procedimento

Il procedimento è sempre lo stesso: mescola i tre ingredienti, quindi applica il prodotto sulla pelle del viso ben pulita e massaggia con delicatezza. Lascia agire per un paio di minuti, risciacqua il viso con acqua tiepida ed è fatta!

Come puoi vedere, esistono decine di ingredienti per realizzare uno scrub viso fai da te. Nella scelta del rimedio più adatto, ti consigliamo di optare per esfolianti naturali che siano adatti per la pelle delicata del viso. Evita, quindi, di applicare sul viso uno scrub fai da te con il sale grosso o altri ingredienti troppo grossolani e aggressivi, che rischierebbero di irritare o graffiare la pelle.

Non ci rimane che augurare un “buono scrub” a tutti!