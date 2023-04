I 6 lavoretti per la festa della mamma col riciclo creativo

Per la festa della mamma, ti va di dedicarti insieme a noi a dei lavoretti di riciclo creativo? Potresti trasformare delle vecchie scarpe in vasi da appendere, bottiglie di plastica in simpatiche fioriere, o scampoli di stoffa che non usi più, in un accessorio da cucina utile per tutta la famiglia.

Fonte immagine: Pixabay

Fra pochi giorni celebreremo la festa della mamma, siamo già in cerca di lavoretti semplici da realizzare, che siano adatti sia per i bambini più piccoli che per quelli più grandi e, perché no, anche per tutti quegli adulti che vogliono donare alle proprie madri un regalo realizzato con le proprie mani.

Quest’anno, perché non scegliere dei materiali di riciclo per dimostrare il nostro affetto a tutte le mamme del mondo, inclusa madre Terra?

Bottiglie di plastica, rotoli di cartoncino della carta igienica, tappi di sughero e vecchie scarpe che non utilizziamo più, potrebbero trasformarsi in perfetti accessori per creare dei fantastici lavoretti per la festa della mamma, con materiale riciclato e 100% sostenibile.

In questo articolo potrai trovare 6 idee a cui ispirarti e le istruzioni per realizzare con le tue mani il regalo ideale per la tua mamma.

Festa della mamma: 6 idee e lavoretti per tutte le età

Fonte: Pexels

In basso potrai trovare diversi lavoretti fai da te per la festa della mamma, adatti per creativi da 2 a 100 anni. Alcuni di questi lavoretti sono davvero semplici da realizzare, mentre altri richiederanno più dimestichezza e qualche ora di tempo.

Scegli il regalo che più ti piace, scopri come realizzarlo con le tue mani.

Lavoretti festa mamma per l’infanzia

Per prima cosa, vedremo qualche lavoretto per la festa della mamma adatto per i bambini più piccoli. Per realizzarli potremmo servirci di normali piatti di carta rotondi, da dipingere e decorare con colori adatti, paillette e nastrini colorati.

In questo modo, anche i bambini più piccoli potranno realizzare un lavoretto festoso e divertente per le loro mamme. Potrai aiutare i piccoli di casa a ultimare la loro opera d’arte, aggiungendo una frase a tema e un nastrino per appendere la decorazione in bella vista. Facilissimo, no?

Lavoretti con la carta: origami

Se hai voglia di creare un regalo con la carta, potresti scegliere di realizzare degli origami, da appendere in giro per casa utilizzando del filo trasparente.

Uno degli origami più famosi al mondo è senz’altro quello della gru, ma potresti realizzare anche delle belle farfalle, fiori di ogni colore e dimensione, biglietti di auguri origami tutti da ammirare.

Per realizzare gli origami, puoi utilizzare la carta apposita, oppure potresti riciclare la carta regalo che hai messo da parte a Natale o a Pasqua.

Lavoretti per la mamma semplici: vasi originali

Fonte: Pexels

Quando guardi un paio di scarpe che non usi più, riesci a vedere tutto il loro reale potenziale? Non si tratta solamente di oggetti da dimenticare dentro un armadio, e no, di certo non si tratta di immondizia.

Potresti donare le scarpe smesse ma ancora in buone condizioni a chi ne ha più bisogno, mentre per quelle che hanno visto tempi migliori, beh, potresti semplicemente trasformarle in un oggetto tutto nuovo, come ad esempio un vaso.

Lo stesso discorso vale, naturalmente, per tanti altri oggetti che hai in casa, come vecchi scolapasta, barattoli di latta, o anche quella vecchia borsa di paglia che fino a qualche anno fa usavi ogni giorno. Oggi potrebbe diventare un porta-vaso da balcone o da giardino. Ti basterà aggiungere qualche perlina, scegliere la pianta più adatta, ad esempio una bella azalea, ed ecco pronto un regalo sostenibile.

I dolci per festeggiare la tua mamma

In occasione della festa del papà si mangiano zeppole di San Giuseppe, raviole bolognesi e frittelle di riso. Ma per la festa della mamma, quale dolce si mangia?

Un regalo sempre gradito e goloso, da preparare insieme ai piccoli di casa, sono di certo i biscotti per la festa della mamma, i muffin, le torte fresche e primaverili e, perché no, anche dei buoni pancake per una colazione diversa dal solito.

Per questa speciale occasione, ad esempio, potremmo preparare una crostata alla frutta senza burro, realizzata con olio di semi, farina, uova e tanto amore. Se, invece, hai voglia di riciclare una colomba di Pasqua che attende ancora di essere aperta, questa è l’occasione giusta per farlo.

Con la colomba potresti realizzare dei dolci buonissimi, come un tiramisù o dei tartufi golosi e anti-spreco.

Lavoretti festa mamma per scuola primaria

Per i bambini delle scuole elementari, un lavoretto di riciclo semplice potrebbe essere la lavagnetta per mamme smemorate, ossia una lavagnetta composta da tappi di sughero, dove appuntare i promemoria e non dimenticare proprio più nulla. Per realizzarla, serviranno molti tappi di sughero, che andranno tagliati a metà da un adulto.

Quindi, bisognerà incollare i tappi disponendoli a file sopra un cartoncino spesso, in modo da formare la struttura. Con la colla a caldo, applica un nastrino per appendere la lavagnetta, oppure potresti applicare delle calamite sulla parte posteriore, in modo da attaccare la lavagna al frigo. Decora il tutto con dei brillantini, per un regalo per la mamma utile e sostenibile.

Lavoretto per la festa della mamma: il grembiule patchwork

Fonte: Pexels

E per finire, realizziamo un bel grembiule, ma senza perdere di vista la nostra passione per il riciclo creativo. In casa avrai di certo tanti vestiti, vecchi strofinacci e tessuti che non usi più, ma che non hai alcuna voglia di gettare via.

Ebbene, abbiamo trovato il modo corretto per riciclarli. Puoi realizzare un grembiule patchwork per la mamma, o anche per il papà. Per farlo, ti basterà raccogliere i ritagli di stoffa che più ti piacciono, quelli ai quali sei particolarmente legato o legata, prendere ago e filo e dar vita a un regalo unico, nel vero significato della parola, originale e sempre utile.

A questo punto tocca a te, noi ti abbiamo dato le idee, tu dovrai raccogliere il materiale e dedicarti a questo progetto. Se in casa hai delle bottiglie di plastica, potresti realizzare anche un bel vaso con dei fiori origami, oppure potresti creare delle lanterne luminose per il giardino.