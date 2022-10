Lavoretti Halloween idee facili per grandi e bambini

Lavoretti Halloween: 12 idee facili per grandi e bambini

Fonte immagine: Pexels

Dite la verità: i lavoretti di Halloween non sono la parte più divertente della festa? Specie quando si tratta di idee facili adatte non solo agli adulti, ma anche ai bambini, ci permettono di mettere in moto fantasia e creatività oltre che la sadica voglia di spaventare gli altri.

Zucche intagliate, ragnatele, fantasmi, ragni, mostriciattoli: i protagonisti della notte delle streghe li conosciamo tutti, ma stavolta abbiamo cercato di proporveli in una maniera diversa, in modo da dare una possibilità a decorazioni e addobbi per casa a tema Halloween diversi dal solito. Ad esempio ricorrendo a materiali di riciclo come le mascherine chirurgiche. Ma non vi anticipiamo altro.

Lavoretti di Halloween facili: idee

Non solo lavoretti per bambini: Halloween ha la capacità di stimolare l’estro creativo di chiunque, e queste idee facili ne sono la prova. Tra ghirlande, ragnatele, addobbi per la casa e decorazioni per la tavola, la festa più spaventosa dell’anno ci permette di metterci a lavoro ottenendo grandi soddisfazioni.

Cosa creare per Halloween? Prendete spunto dalle idee – con video tutorial e immagini – che abbiamo raccolto sotto. Ci sarà da divertirsi.

Ghirlanda di Halloween fai da te

Fonte: Pixabay

Le decorazioni di Halloween iniziano dall’esterno. E una ghirlanda fai da te come questa può rappresentare il biglietto da visita ancor prima di entrare in casa. Questo è un lavoretto parecchio semplice, che si può ottenere semplicemente creando un “salsicciotto” di stoffa da riempire di un’imbottitura di vecchia lana o proveniente da un cuscino che non usate più.

Una volta ben cucita, potete anche rivestire ulteriormente la ghirlanda con strisce di stoffa di una fantasia a tema, che si abbinino bene alla ricorrenza. E quale colore, più dell’arancione, può fare al caso vostro? Completate la ghirlanda fai da te di Halloween con ragnetti e ragnatele, che stanno sempre bene, e magari anche con un fiocco di raso.

Ragni di Halloween fai da te

Cosa fare con i bambini per Halloween? Per realizzare dei ragni fai da te come questi non avrete bisogno di altro che di lana nera e fil di ferro. Il procedimento è molto semplice, e ricorda inizialmente quello che sta alla base dei pon pon. Ottenuto così il corpo del ragno, potete poi completarlo con le zampette.

Per ottenere queste dovrete separare i fili che compongono la lana e farne passare uno intorno ad un pezzetto di fil di ferro incollandolo alle estremità dello stesso con un goccio di colla a caldo. Eseguite la stessa operazione per le altre zampe e applicatele seguendo le istruzioni del video. Nulla di più semplice.

Zucca di Halloween fai da te

Fonte: Pexels

Se ne avete abbastanza della classica zucca intagliata di Halloween vi proponiamo un’idea alternativa che probabilmente si discosta, almeno un minimo, dalla tradizione, ma che è talmente semplice da realizzare da non poter fare a meno di cimentarsi.

Procuratevi una o più zucche, non importa se vere o finte e pulitene la buccia. Asciugatele altrettanto accuratamente e dipingetele interamente con dei colori non tossici. Lasciatele asciugare, quindi decoratele con disegni e scritte a tema con un pennarello nero indelebile.

Maschere di Halloween fai da te

Le maschere di Halloween sono tra i lavoretti più amati dai bambini, nonché il completamento ideale dei loro costumi. Realizzarle a partire dal cartoncino è abbastanza semplice: basta ritagliare la sagoma sullo stesso, tracciare i fori in corrispondenza di occhi e bocca e colorare in base al soggetto che si è scelto. Arancione nel caso di Jack o’ Lantern, verde nel caso di Hulk e così via.

Ma, alla luce dei due anni di lock down che abbiamo affrontato, sicuramente molti di noi avranno in casa una buona scorta di mascherine. Quale migliore base per delle maschere di Halloween con il riciclo creativo? Economiche, originali e promettenti, potete personalizzarle a piacere secondo le indicazioni dei piccoli di casa. Lasciatevi ispirare dal tutorial che trovate sopra. Sarà un gioco da ragazzi.

Lanterne di Halloween fai da te

Per realizzare delle lanterne di Halloween super originali non ci vuole poi molto. A partire da dei vasetti di vetro puliti, colla vinilica e acqua, carta velina e poco altro potete raggiungere un risultato super soddisfacente che nulla abbia da invidiare alle decorazioni di Halloween più fashion che possiate acquistare in negozio.

Correte in dispensa, racimolate l’occorrente e seguite il tutorial che trovate sopra completando le vostre lanterne diy con disegni inquietanti.

Decorazioni di Halloween fai da te

Se vi state chiedendo come decorare la casa a tema Halloween, questi lavoretti possono fare per voi. In fondo, gli oggetti tipici di Halloween li conosciamo tutti. Tra zucche e ragnatele ci sarà da divertirsi anche se anche dei semplici addobbi fatti con dei palloncini neri, messi al posto giusto, possono contribuire a creare la desiderata atmosfera lugubre in casa.

Zucche di cartapesta

Fonte: Pexels

Iniziamo con le zucche di cartapesta, che potete ottenere ritagliando della carta pesta arancione in quadrati, nel posizionare al centro del cotone, o delle caramelle, se avete intenzione di regalarle ai bimbi che verranno a bussare alla vostra porta intonando la classica domanda “trick or treat?” e nel richiudere la carta creando una sorta di fagottino.

Completate il lavoro posizionando sulla sua chiusura – applicandola con della colla a caldo – una striscia di carta crespa verde. Et voilà, pronte per essere messe in bella mostra ovunque vogliate.

Festone di Halloween

Fonte: Pexels

Per ottenere dei festoni a tema, invece, potete affidarvi a tutta la vostra creatività. Ispirandovi a questa proposta. Procuratevi due fogli di cartoncino e ritagliate le porzioni di carta che vi serviranno per comporre la scritta Happy Halloween.

Disegnate all’interno di ognuna un cerchio, che lascerete bianco e all’interno del quale scriverete una delle lettere

A questo punto potete tracciare le righe o i pois e colorare il resto secondo i vostri gusti. Coinvolgete i bambini, che si divertiranno un mondo con i pennarelli.

Arance Jack o’ Lantern

Fonte: Pexels

Infine, se avete voglia di portare un tocco di arancione in tavola ma non avete delle piccole zucche a disposizione vi diamo un’idea: perché non approfittare delle arance? Sono di stagione, sono della giusta dimensione per riempire vassoi a tema e sono particolarmente maneggevoli.

Non dovrete fare altro che decorarle con occhi, naso e bocca per riprodurre un esercito di Jack o’Lantern. E senza spendere un centesimo.

Decorazioni tavola Halloween

Un cenno meritano anche le decorazioni per la tavola ispirate ad Halloween, specie se state organizzando una festa tra bambini o adulti. In casi come questo è importante curare il tutto nei minimi dettagli, anche un tovagliolo può fornire un ottimo contributo alla nostra causa.

Pipistrelli di cartoncino

Fonte: Pexels

Potete creare dei pipistrelli di cartoncino da infilzare nei muffin o nei cupcake in maniera super veloce ed economica procurandovi del cartoncino nero, degli stuzzicadenti e della colla vinilica.

Ritagliate delle sagome di pipistrello della stessa dimensione dal cartoncino

Incollatene una su ogni stuzzicadenti

Attendete che la colla si asciughi completamente prima di utilizzarli

Cannucce fantasmini

Fonte: Pexels

Che ne dite di impreziosire la tavola con queste cannucce fantasmino? Procuratevi delle cannucce di carta arancioni e ritagliate da un cartoncino bianco le sagome di tanti fantasmini. Tracciate sopra i tratti del viso e una volta ritagliate incollatele sulle cannucce. Faranno la differenza. E naturalmente potete variare il soggetto optando per zucche, ragni, ragnatele e tanto altro.

Ragnatela fai da te per Halloween

Come si fa una ragnatela per Halloween? Le possibilità, in questo caso, sono diverse. Si può scegliere una base di carta o cartoncino da ritagliare minuziosamente con delle forbici, oppure realizzare qualcosa di molto realistico seguendo il tutorial che trovate sopra che non richiede altro che:

colla trasparente

polistirolo

1 bicchiere

Semplice, veloce, alla portata di tutti ed estremamente economico. Ma una volta posizionata in casa farà il suo effetto. Assicurato.

Addobbi di Halloween fai da te

Fonte: Pexels

Altri addobbi paurosi da spargere in giro per la casa per conferirle quel tocco di inquietudine che, all’avvicinarsi della notte delle Streghe non guasta, sono questi fantasmini, che potete realizzare sia con degli scampoli di stoffa bianca che con dei tovaglioli di carta.

In questo caso basta disegnare sopra due occhi e la bocca con un pennarello nero, andranno bene dei puntini neri allungati, dopo inserire al di sotto di ognuno un fil di ferro per fare in modo che il tovagliolo non cada dritto ma che renda l’idea di un fantasma in movimento.

Appendetelo con un filo al passamano delle scale, sotto mensole o lampadari ed avrete raggiunto il vostro obiettivo.