Maschere Halloween: 13 idee fai da te facili e veloci

Diciamoci la verità: le maschere di Halloween fai da te regalano grandi soddisfazioni quando si tratta di creare travestimenti super inquietanti. Se per i bambini rappresentano un passatempo divertente, per gli adulti diventano quasi un motivo di sfida: per realizzare il costume di Halloween meglio riuscito ci vuole impegno e una buona dose di ingegno.

Le idee in merito sono numerose, così come i materiali che si possono utilizzare, sia che preferiate optare per il riciclo creativo, sia che vogliate procurarvi l’occorrente in negozio. Come fare una maschera di Halloween in casa? Di seguito vi forniamo le dritte più utili in merito. Prendete nota, o lasciatevi semplicemente ispirare.

Maschere Halloween fai da te

Che si tratti di maschere di Halloween da colorare, professionali o realistiche, realizzarle in casa ci permette di completare al meglio i nostri spaventosi travestimenti in vista di party a tema, in casa o nel locale di turno. Che ne dite di mettere le mani in pasta ora che la festa più inquietante dell’anno si avvicina?

Ecco una bella carrellata di idee su come creare una maschera dal nulla.

Maschere di Halloween fai da te per bambini

I più piccoli si divertono un mondo a travestirsi per Carnevale, ed anche la notte delle streghe è per loro una bella occasione di svago. Se state cercando ispirazione per le maschere di Halloween per bambini ve ne suggeriamo alcune di facilissima realizzazione.

Maschera mummia

Per ottenere una maschera da mummia non c’è niente di più semplice: procuratevi un vecchio lenzuolo, tagliatelo pazientemente in modo da ottenere una striscia lunga e sottile e iniziate ad avvolgerla intorno al capo del piccolo di turno. Due soli avvertimenti: non stringete troppo e lasciate libere narici e bocca.

Maschere Halloween con cartoncino

Alle volta basta anche solo del semplice cartoncino colorato per fare felici i bambini. Questo tutorial è un paese dei balocchi, le maschere raccolte sono pensate per tutti i gusti. Maneggiate voi adulti il taglierino, che per i piccoli può risultare veramente pericoloso. Da zucca, da pipistrello, da Spiderman e tanto altro: i bimbi non avranno che da scegliere.

Maschera Frankenstein

Se avete in casa del cartone la scelta non può che ricadere sulla maschera di Frankenstein. Ritagliatela così come quella che vedete sopra, praticate due fori in corrispondenza degli occhi e colorate la parte superiore per creare i capelli. Quindi tracciate le linee relative ad occhi e bocca e le varie cicatrici del personaggio.

Pronta in poche mosse e senza spendere un centesimo.

Maschera da zucca

È il soggetto più banale ma anche quello che non può mancare in occasione della notte di Ognissanti. Si tratta della zucca. Se non avete la minima idea di come riprodurla in casa, date uno sguardo a questo tutorial grazie alle indicazioni del quale non avrete difficoltà.

Maschere Halloween da colorare

Se siete in cerca di maschere di Halloween da colorare questa può fare per voi. Dopo averla scaricata sul pc e stampata, potete procedere alla personalizzazione del caso, dipingendola con i colori che più vi aggradano. Quindi potete ritagliarla e indossarla per rendervi irriconoscibili anche solo nel momento in cui andrete ad accogliere i bimbi sulla porta. Non fatevi trovare impreparati in vista del Trick or Treat.

Maschere Halloween realistiche

In questo caso niente meglio del make up è lo strumento migliore per realizzare delle maschere di Halloween fai da te realistiche. Basta avere una discreta scorta di ombretti e trucchi non tossici per dipingere letteralmente il proprio viso dando vita ai personaggi più inquietanti.

Maschera da Joker

Per realizzare Joker procuratevi:

Matite per occhi/labbra nere e rosse

Eyeliner liquido nero

Rossetto nero

Adesivo per capelli, barbe e parrucche

Vernice bianca per viso

Parrucca da calvo

Una volta a disposizione tutto l’occorrente non dovete fare altro che stendere la vernice bianca sul viso proteggendo gli occhi, dopo completare i dettagli della maschera prendendo ispirazione dalla foto che vedete sopra.

Maschera da scheletro

Le stesse premesse valgono per la maschera da scheletro fai da te. In questo caso vi basterà solo la vernice bianca e matita ed ombretto neri, per tutti i dettagli.

Maschere di Halloween fai da te facili

Ecco una bella carrellata di maschere di Halloween fai da te facili, veloci ed economiche che si possono realizzare con la minima spesa e senza fatica.

Maschera vampiro

Se avete già in casa una comunissima maschera bianca potete trasformarla in quella di un vampiro. Basta colorare alcuni dettagli con dei colori acrilici per conferirle un aspetto il più inquietante possibile. E quindi evidenziare le occhiaie e non far mancare le tipiche goccioline di sangue intorno alla bocca.

Maschera fai da te con la colla a caldo

La colla a caldo serve a molte cose. Tra queste rientra anche la creazione dal nulla di una maschera. Se non avete idea di come ciò possa essere possibile tranquilli, non si tratta di un suo uso comune. Ma visionati i primi istanti del tutorial vi chiederete come avete fatto a non pensarci fino ad oggi.

Quella del video è una comunissima maschera sullo stile veneziano. Partendo da uno stencil a tema horror potrete ottenere tanti soggetti spaventosi.

Maschera da Zombie

Anche in questo caso, a partire da una vecchia maschera che possedete già potete dare vita ad uno zombie in piena regola. Applicate sopra del nastro isolante bianco o della garza adesiva e tracciate con un pennarello acrilico nero i denti e le narici. Questo è solo un esempio di come è possibile personalizzarla.

Date libero sfogo alla vostra fantasia usando colori e materiali a vostro piacimento.

Maschera da Jack o’Lantern

Anche in questo caso può tornare utile il riciclo creativo. Oltre a poter realizzare una maschera da zucca inquietante come questa modellando della carta crespa, potreste ricorrere ad un famoso pallone, il Super Santos.

Ebbene sì, se ne avete uno ormai sgonfio che i bambini non usano più andate a recuperarlo. Pulitelo bene e ritagliatelo in modo che si adatti alla vostra testa, quindi sbizzarritevi con i dettagli.

Maschera di Halloween a led

Questa è sicuramente la maschera più insolita che possiate indossare per Halloween. Avreste mai pensato di poterla creare con i Led? Ispirata a Squid Game, ma non necessariamente da collegare alla serie, basta anche in questo caso seguire le istruzioni che trovate nel video tutorial per stupire letteralmente amici e parenti con effetti speciali.

Come creare una maschera?

Se le idee che vi abbiamo proposto non dovessero esservi bastate potreste sempre realizzare da voi una maschera di carta pesta. Seguite il tutorial che trovate sopra, quello che vi serve sarà solamente:

Fogli di vecchi giornali

Colla per legno

Nastro per maschera

Foglio di alluminio

Vaselina

Colori per plastica

Base versatile per dare vita praticamente a qualsiasi maschera di Halloween fai da te vogliate ottenere, questa idea è super semplice, economica ma anche piuttosto soddisfacente.

Si può dipingere a piacere, arricchire con applicazioni, parrucche, dettagli e chi più ne ha più ne metta. Sapientemente allestita può rappresentare, da sola, la base per maschere super professionali.

Perché andare in cerca di negozi specializzati in maschere di Halloween quando farne una con le proprie mani è così agevole? Buon lavoro.