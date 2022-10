Biscotti Halloween: 8 ricette anche per vegetariani e vegani

I biscotti di Halloween rappresentano una delle parti più golose della festa. Ammettiamolo pure: che la sentiamo come nostra o meno, non aspettiamo altro che di mettere le mani in pasta in vista della ricorrenza. Alla notte delle streghe sono legate ricette dolci da leccarsi i baffi, ed i biscottini di Halloween non sono da meno.

Oltre al loro potere appagante, ci permettono di dedicarci alla passione per il cake design con decorazioni originali, rigorosamente spaventose ma pronte a lasciare a bocca aperta. Di seguito alcune ricette per i biscotti di Halloween per bambini e adulti, colorati e con base di pasta frolla ma anche che vegetariani e vegani possono gustare.

Biscotti di Halloween: 8 ricette

è una festa amata da grandi e bambini, ma anche l’occasione per preparare dolci simpatici. Le ricette per i biscotti vegani e vegetariani piacciono a tutti: sono utili a chi ha deciso di seguire le regole di questi stili alimentari, ma anche per chi soffre di qualche allergia, come ad esempio quella alle uova o alle proteine del latte.

Eccone alcune tra le più golose e versatili in vista di Ognissanti.

Fantasmi glassati (vegan)

Ingredienti impasto

375 g farina 00

lievito in polvere

100 g olio di semi

200 g zucchero granulato

60 ml aquafaba

5 ml estratto di vaniglia

5 ml estratto di limone

Ingredienti glassa reale vegan

250 g di zucchero a velo

40 g di acqua

gocce di cioccolato fondente

Preparazione

Raccogliete la farina, il lievito, lo zucchero, l’aquafaba, l’olio e gli estratti di vaniglia e limone nel mixer. Lavorate fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Raccoglietelo e date all’impasto la forma di una palla. Coprite la pasta con la pellicola trasparente da cucina e fate raffreddare in frigo per almeno 2 ore o anche tutta la notte. Infarinate il piano lavoro e la mani, quindi riprende la pasta e lavorate di nuovo fino a far riprendere all’impasto una certa elasticità. Stendete con il matterello fino a ottenere uno spessore di circa 1 cm, quindi con l’aiuto di una formina taglia biscotti a forma di fantasma ricavate i singoli biscotti. Trasferiteli in una teglia da forno rivestita con carta oleata e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 18 minuti o, in alternativa, fino a quando avranno assunto una bella colorazione dorata. Toglieteli dal forno e disponete i biscotti su una griglia, per farli raffreddare quindi preparate la glassa reale. Per quest’ultima mettete lo zucchero in una coppetta quindi unite l’acqua e mescolate energicamente, con l’aiuto di una frusta per evitare la formazione di grumi. Decorate i fantasmi con la ghiaccia, fate raffreddare e, con le gocce di cioccolato fondente, realizzate gli occhi. Lasciate asciugare leggermente i biscotti a temperatura ambiente prima di servire.

Barrette di zucca (vegan)

Fonte: Pexels

Ingredienti

150 g di farina di farro integrale

80 g di farina per dolci

20 g di cacao amaro in polvere

250 g di polpa di zucca cotta al vapore e frullata

50 g di zucchero

1 cucchiaino di lievito

1 pizzico di cannella

Preparazione

In una ciotola media mescolate le due farine ed il cacao con la zucca, quindi unite la cannella, lo zucchero e il lievito per dolci. Lavorate l’impasto, quindi stendetelo su un foglio di carta oleata e cuocetelo in forno caldo a 180°C, per circa 20 minuti o fino a quando avrà assunto una bella colorazione dorata. Toglietelo dal forno e tagliate subito la pasta in piccoli rettangoli della dimensione di 2×6 cm circa. Infornate di nuovo per 5 minuti, quindi fate raffreddare i biscotti di zucca vegan di Halloween su una griglia.

Fonte: Unplash

Biscotti dita di strega (vegan)

Ingredienti per i biscotti

300 g di farina di farro

120 g di zucchero integrale

65 g di acqua

60 g di olio di semi (o di olio di riso)

1 bustina di lievito per dolci

buccia grattugiata di un limone biologico

Ingredienti per la decorazione

150 g di gelatina alla fragola

mandorle in scaglie

Preparazione

Raccogliete tutti gli ingredienti liquidi in una ciotola, quindi unite lo zucchero, mescolate e, infine, poco alla volta la farina con il lievito e la buccia di limone grattugiata. Lavorate fino a ottenere un impasto omogeneo. Mettete l’impasto, coperto con la pellicola da cucina, in frigorifero per circa 25-30 minuti. Mentre la pasta si raffredda, preriscaldate il forno a 180°C. Togliete l’impasto dal frigorifero e arrotolate 1 pallina delle dimensioni di una noce, quindi formate delle dita lunghe circa 8 cm. Con l’auto di un coltello arrotondato ricavare lo spazio per l’unghia. Cuocete i biscotti dita di strega in forno caldo per circa 20 minuti quindi fate raffreddare e decorate l’incavo per l’unghia con la gelatina rosa di fragole e una scaglia di mandorla.

Biscotti alla zucca per Halloween

Fonte: Unplash

Quale ingrediente migliore se non la zucca per realizzare tanti golosi biscotti vegetariani per la notte di Halloween? Per un risultato ottimale è importante procurarsi quanto segue.

Ingredienti

180 grammi di polpa di zucca

280 grammi di farina 0

80 grammi di zucchero a velo

100 grammi burro

2 uova

zucchero di canna

1 bustina di vanillina a piacere

cannella in polvere

mandorle in polvere o tritate finemente

150 grammi di cioccolato fondente

Preparazione

Pulite la zucca dai semi e dai filamenti, eliminate la buccia e tagliatela a cubetti così da cuocerla in padella con un goccio di acqua fino a quando diventerà morbida. In alternativa tagliatela a fette e cuocetela in forno fino a quando la polpa non risulterà tenera. Quando sarà pronta riducetela in purea con l’aiuto del frullatore aggiungendo, a piacere, le mandorle in polvere. Lasciatela raffreddare mentre versate in una ciotola la farina setacciata, 3/4 di burro morbido e tagliato a dadini e lo zucchero di canna. Dosate a piacere ma pochi cucchiaini possono bastare, la zucca renderà dolce il composto. Completate con la cannella in polvere, la vanillina a piacere e un pizzico di sale, mescolate così da ottenere un composto grezzo e spezzettato, legate il tutto unendo il tuorlo d’uovo, uno o due, sbattuto in precedenza. Mescolate e unite la polpa di zucca impastando a dovere, aggiungete un goccio d’acqua o di farina per regolare l’impasto e ottenere un composto uniforme. Formate una palla e lasciatela riposare all’interno di uno strato di pellicola trasparente per alimenti, disponendola in frigorifero per un’ora. Stendete l’impasto con il mattarello e create uno spessore di pochi millimetri, imprimete la formina con la sagoma di una zucca o di un fantasmino per ottenere i biscotti. Sistemateli sulla placca da forno ricoperta con l’apposita carta e cuoceteli per dieci minuti a 180° facendoli dorare leggermente. A parte sciogliete a bagnomaria il cioccolato con il burro avanzato, sfornate i biscotti e lasciateli raffreddare. Spennellate il cioccolato sulla parte interna degli stessi e completateli applicandovi sopra un altro biscotto dello stesso formato. Zucca con zucca e fantasma con fantasma. Quando saranno tiepidi rifinite con lo zucchero a velo.

Un consiglio: per una variante interessante potete farcire i biscotti con una crema al cioccolato già pronta o con una marmellata e rifinire con della granella di mandorle. Potete decorare le zucche e i fantasmi intagliandoli, poco prima di infornarli, per creare occhi e bocca.

Biscotti Halloween di pasta frolla

Fonte: Pexels

Ingredienti

350 g di farina 00

150 g di zucchero

2 uova

100 ml di olio di semi di girasole

scorza di un limone grattugiata

1/2 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Ghiaccia reale

Colorante alimentare nero

Preparazione

Versate tutti gli ingredienti – ossia farina, zucchero, uova, olio, lievito e sale insieme alla scorza di limone – in una ciotola e impastate con le mani. Trasferite su un piano da lavoro e lavorate ancora fino ad ottenere una palla. Copritela con della pellicola trasparente e fatela riposare in frigorifero circa 30 minuti. Riprendete la palla, stendete l’impasto e, con le formine per biscotti di Halloween ricavate fantasmi, pipistrelli & Co. Cuoceteli in forno caldo a 180° per 15 minuti circa. Una volta freddi, decorate i biscotti di Halloween di pasta frolla con la glassa lasciandovi ispirare dall’immagine sopra.

Biscotti Halloween per bambini (vegan)

Fonte: Pexels

Queste mummie di meringa vegan rientrano di diritto nella categoria dei biscotti di Halloween per bambini. Semplici, sfiziose e super accattivanti.

Ingredienti

1 cucchiaino di cremor tartaro

1 tazza di Aquafaba

1 ½ tazza di zucchero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 cucchiaino di amido di mais

Cioccolato bianco

Gocce di cioccolato

Preparazione

Preriscaldate il forno a 135 °C. Foderate due teglie con carta da forno. Versate l’aquafaba nella ciotola della planetaria con la farfalla montata e iniziate a montare a bassa velocità aggiungendo il cremor tartaro. Aumentate lentamente la velocità portandola a media e sempre continuando a montare fino a quando il composto non risulterà spumoso. Unite adesso, gradualmente, lo zucchero un cucchiaio alla volta e continuare a montare fino a quando il composto non mantiene le punte morbide e diventa lucido. Unite la vaniglia e dopo qualche secondo anche l’amido di mais. Trasferite la meringa vegana in una sac a poche e tracciate delle barrette distanziate sulla teglia. Fatele cuocere per 75 minuti circa, quindi spegnete il forno, aprite leggermente lo sportello e lasciate raffreddare le meringhe al suo interno. Tiratele fuori e decoratele con strisce di cioccolato bianco fuso e gocce di cioccolato per creare gli occhi.

Biscotti colorati per Halloween (vegan)

Fonte: Pexels

Ingredienti

1 cucchiaio di semi di lino macinati

2,5 cucchiai d’acqua

8 cucchiai di burro vegano

275 g di zucchero di canna

2 cucchiaini di estratto di vaniglia

187,5 g di farina 00

2 cucchiaini di amido di mais

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1 pizzico di sale

Coloranti alimentari

Occhietti di zucchero

Preparazione

Preriscaldate il forno a 175 gradi e foderate due teglie con della carta forno. Mescolate i semi di lino macinati e l’acqua in una ciotolina e fate riposare. Nel frattempo, in una ciotola capiente, lavorate con una frusta il burro vegano ammorbidito e lo zucchero di canna fino a ottenere una crema. Aggiungete vaniglia e uovo di lino, che nel frattempo avrà assunto una consistenza gelatinosa. Unite la farina, l’amido di mais, il bicarbonato e il sale. Mescolate con la frusta fino a quando il tutto non sarà ben amalgamato. Dividete il composto in due o più ciotole e unite in ognuna qualche goccia di colorante alimentare diverso. Ricavate dall’impasto delle palline aiutandovi con due cucchiai e posizionatele sulla teglia, ben distanziate tra di loro. Decorate sopra con gli occhietti di zucchero. Fate cuocere per 10 minuti, lasciate raffreddare sulla teglia per 5, quindi trasferite su una gratella i vostri biscotti di Halloween colorati.

Biscotti Halloween Bimby

Fonte: Pexels

Ingredienti

220 g farina 00

30 g cacao amaro in polvere

80 g olio di semi di girasole

1/2 bustina lievito per dolci

1 cucchiaio di rum

60 g latte di soia

100 g zucchero di canna

80 g gocce di cioccolata

Ghiaccia reale

Preparazione