9 idee creative per riutilizzare i pallet in legno

Se hai a disposizione uno o più bancali ancora in buone condizioni, non gettarli via. Puoi riutilizzare i pallet in legno per arredare praticamente tutta la tua casa, dal soggiorno al giardino, fino alla camera da letto.

Fonte immagine: iStock

Amanti del riciclo creativo, oggi raccoglieremo qualche utile spunto per riutilizzare i pallet di legno in giardino e nelle nostre case. Probabilmente lo saprai già: i pallet o bancali sono delle strutture in legno davvero uniche; possono essere impiegati più e più volte per trasportare e imballare oggetti pesanti, hanno una lunghissima durata e possono essere riutilizzati quasi all’infinito. Quasi.

A un certo punto del loro ciclo vitale, anche i bancali più robusti potrebbero non essere più adatti per trasportare mobili, pezzi di ricambio delle auto e altri oggetti. E allora, cosa potremmo farne?

Di certo non intendiamo gettare i pallet nella spazzatura: in fin dei conti, sebbene non siano più adatti per il trasporto, si tratta pur sempre di strutture realizzate con un legno di ottima qualità.

Dei vecchi pallet potrebbero trasformarsi in qualcosa di più creativo, potrebbero vivere una seconda vita fatta di colori, decorazioni, piante e tanta fantasia.

In questo articolo vogliamo dunque risvegliare la tua creatività, e proporti mille idee per riutilizzare i bancali grandi e piccoli. Continua a leggere per scoprire come riciclare i pallet e regalare loro una vita tutta nuova e colorata.

Come riutilizzare un pallet di legno? 9 idee creative per la tua casa

Fonte: iStock

Per chi si stesse chiedendo cosa fare con i pallet usati, beh, le idee fai da te sono davvero tantissime, e tutte super carine.

Appassionati di piante e giardinaggio, amanti dei mobili realizzati con materiali di recupero: qui troverete pane per i vostri denti.

Ecco 9 idee con i bancali di legno per arredare casa, terrazzo e giardino.

Testiera del letto

Se anche il tuo letto non ha una testiera, ma non vuoi spendere centinaia di euro per acquistarne una già pronta, prova questa soluzione: assembla 2 o 4 bancali, dipingili con i tuoi colori preferiti e crea una perfetta testata fai da te, ideale per aggiungere un tocco rustico alla tua stanza da letto.

Riciclare i pallet in giardino

Potresti utilizzare i bancali come struttura per creare un giardino, orto verticale o una fioriera, da disporre in balcone, in giardino, o perché no, anche in casa.

Divano con pallet

I pallet rappresentano un’ottima base per realizzare un divano da mettere in giardino, sul terrazzo o persino nel tuo soggiorno.

Libreria con pallet

Con le dovute modifiche, potresti trasformare i bancali in una libreria, una scarpiera o semplicemente in una parete attrezzata in stile urban-shabby-chic dove inserire piante e libri.

Fonte: iStock

Struttura del letto

Non solo testiere e testate: con i pallet potresti costruire anche la struttura del letto sulla quale posizionerai il materasso. Il risultato sarà senz’altro originale e rustico.

Tavolino con pallet

Questo è probabilmente uno degli usi più classici per i bancali grandi e piccoli.

Impila due o tre pallet uno sopra l’altro, fissali con le viti ed ecco realizzato un perfetto tavolo da esterno.

Decorazioni con pallet in legno

Puoi utilizzare i bancali per decorare praticamente ogni angolo della tua casa.

Per fare qualche esempio, potresti applicare alcuni pallet al soffitto, oppure potresti fissarli alla parete, per conferire immediatamente un aspetto rustico e industriate all’ambiente.

Pedana per il giardino

Se ti stai domandando cosa fare con i pallet in giardino, oltre a costruire delle originali fioriere potresti utilizzare queste strutture per realizzare una pedana soprelevata da posizionare sul prato o sul terreno.

Qualche pianta qua e là, un’amaca, un paio di candele fatte a mano e potrai adibire questo spazio al relax e ai pranzi all’aperto.

Recinzioni in legno

Il bancale è davvero troppo rovinato? Se la struttura non è più funzionale, ma buona parte del legno è ancora in buone condizioni, potresti semplicemente staccare le assi dei pallet, verniciarle e utilizzarle per creare un recinto in giardino, un cancello in legno o anche una parete divisoria per il tuo ufficio in casa.

Prima di cominciare …

Fonte: Pixabay

Prima di metterci all’opera, sarà il caso di ripassare tutto quello che un neofita dovrebbe sapere. Qualunque sia il progetto che intendi realizzare, per lavorare con i pallet in legno avrai bisogno di una serie di strumenti, come:

Un martello

Chiodi e viti

Una barra da demolizione: ti servirà per fare leva sulle assi del pallet così da poterle staccare senza romperle

Avvitatore elettrico

Una livella, un righello e una matita, per accertarti che il risultato finale sia ben simmetrico

Elettrosega per tagliare i pallet

Colori e vernici adatte per il legno.

Per non rischiare di farti male, durante l’intero processo ti consigliamo di indossare occhialini e mascherina protettiva.

Come recuperare pallet e bancali in legno gratis?

Fonte: Pixabay

Abbiamo visto cosa si può fare con un bancale di legno, ma che fare se in casa non abbiamo proprio nessun tipo di pallet, ma abbiamo voglia di cimentarci in uno di questi progetti fai da te?

Niente di più facile.

Recati presso una zona industriale, un grande magazzino, un negozio di riparazione auto, un supermercato o un negozio che riceve grandi pacchi, e chiedi se sono disposti a cederti qualche pallet usato.

Con ottime probabilità, troverai molte persone ben felici di regalartene qualcuno o di cederteli a prezzi davvero bassissimi.

Solo una raccomandazione: evita di prendere i pallet troppo usurati, danneggiati o che sono stati esposti a pioggia, vento e troppo sole, poiché il legno potrebbe essere danneggiato e spezzarsi facilmente.