Un sito web che devi assolutamente conoscere e che ti farà dire addio al tuo meccanico: cosa c’è da sapere.

Nel corso dell’anno, chi più chi meno, siamo costretti a ricorrere al meccanico anche per i problemi più piccoli della nostra auto. Può diventare una spesa ricorrente, specie se possediamo un’auto usata con diversi anni e tanti chilometri, che inizia a erodere il nostro budget.

Eppure per tanti interventi basterebbe solo un po’ di conoscenza di alcuni meccanismi dell’auto. Alzi la mano chi non ha mai pensato: “Potrei aggiustarlo da solo”. Beh, allora questo sito, che sta riscuotendo un incredibile successo, fa proprio al caso tuo.

Il sito che ti spiega come intervenire sulla tua auto

Vi basterà andare su Google – o sul motore di ricerca che utilizzate sul pc – e scrivere “Car Care Kiosk” e cliccare sul sito omonimo che vi apparirà in cima alla lista. Nella home del sito ci sarà un menù a tendina dove potrete selezionare la marca e il modello della vostra auto, o di quella che vi interessa. Fatto questo passaggio, ci sarà una lista dei lavori di manutenzione ordinaria da fare, quelli che solitamente sono descritti dalla stessa casa produttrice dell’auto nei manuali forniti insieme al veicolo.

Ma qual è la particolarità di questo sito? Una volta scelto la manutenzione che vi interessa, il sito vi fornirà dei dettagliatissimi video tutorial che vi mostreranno come intervenire da soli per riparare la propria auto. Si va dai piccoli interventi – dalla tappezzeria, agli specchietti, fino alla radio – sino agli interventi più importanti, come parti del motore. Va ribadito che per gli interventi importanti è necessaria non solo la mano di un esperto ma anche la documentazione che soltanto delle officine autorizzate possono rilasciare per la messa in strada dell’auto.

Ad ogni modo, anche i piccoli interventi sommati, come aggiustare un finestrino, l’aria condizionata oppure i tergicristalli, rappresentano un risparmio notevole in un anno, per non parlare della scocciatura di doversi privare dell’auto per diverse ore per lasciare in officina. Imparare come intervenire sull’auto, e dunque il suo funzionamento, ha una doppia importanza: da una parte possiamo evitare, come detto, inutili spese, dall’altra scopriamo quanto sia importante la prevenzione e l’ordinaria manutenzione, nonché gli effetti reali di una guida sbagliata o l’utilizzo di prodotti scadenti o non necessari.