Auto, codici della patente se hai alcuni di questi devi stare molto attento quando sei alla guida: le nuove regole non ammettono errori.

Ogni patente di guida rilasciata in Italia contiene, oltre ai dati anagrafici e alle categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a condurre, una serie di codici alfanumerici. Questi codici sono essenziali per specificare eventuali restrizioni o condizioni da rispettare durante la guida. Ad esempio, possono riferirsi all’obbligo di indossare occhiali o lenti a contatto, oppure a limitazioni relative a particolari condizioni di salute o a veicoli modificati.

L’aggiornamento normativo degli ultimi anni ha introdotto una maggiore uniformità nel sistema dei codici, in linea con le direttive europee, per facilitare il riconoscimento reciproco delle patenti tra i paesi membri dell’UE. Ciò significa che un codice riportato sulla patente italiana deve essere comprensibile anche all’estero, garantendo così una maggiore sicurezza e uniformità nelle verifiche su strada.

Cosa indicano i codici della patente e perché sono importanti

Tra i codici della patente più comuni vi sono:

Il codice 01, che indica l’obbligo di indossare lenti correttive durante la guida. Questo è uno dei vincoli più diffusi, poiché molti conducenti necessitano di correzioni visive per garantire una buona percezione dello spazio e degli ostacoli.

che indica l’obbligo di indossare lenti correttive durante la guida. Questo è uno dei vincoli più diffusi, poiché molti conducenti necessitano di correzioni visive per garantire una buona percezione dello spazio e degli ostacoli. Il codice 02, relativo all’uso di apparecchi acustici, richiesto a chi ha difficoltà uditive.

Il codice 10, che indica la necessità di utilizzare veicoli dotati di comandi speciali o adattamenti per coloro che presentano particolari limitazioni motorie.

che indica la necessità di utilizzare veicoli dotati di comandi speciali o adattamenti per coloro che presentano particolari limitazioni motorie. Il codice 78, che obbliga il conducente a indossare un casco protettivo, generalmente riferito a chi guida motocicli o ciclomotori.

che obbliga il conducente a indossare un casco protettivo, generalmente riferito a chi guida motocicli o ciclomotori. Il codice 96, che autorizza alla guida di veicoli con rimorchio di peso limitato, specificando che la patente non abilita alla guida di altri tipi di rimorchi più pesanti.

Questi codici sono riportati sulla patente con un formato standardizzato, e la loro presenza deve essere sempre verificata prima di mettersi alla guida, soprattutto se si utilizzano veicoli con caratteristiche particolari o se si viaggia all’estero.

È importante sottolineare che i codici della patente possono essere modificati nel tempo in base a variazioni dello stato di salute del conducente o a nuove prescrizioni mediche. Ad esempio, un automobilista che inizia a portare occhiali per la vista dovrà aggiornare la patente per includere il codice 01.

Per effettuare queste modifiche è necessario rivolgersi alla Motorizzazione Civile o agli uffici preposti, presentando la documentazione medica adeguata. Inoltre, con l’introduzione delle patenti digitali e della carta di identità elettronica, è oggi possibile verificare in tempo reale la validità e le restrizioni associate.

Infine, è utile ricordare che il mancato rispetto delle prescrizioni indicate dai codici può comportare sanzioni amministrative e, in caso di incidenti, può avere rilevanza anche ai fini assicurativi.