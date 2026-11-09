Data center e recupero energetico: le strategie per ridurre il consumo d’acqua

I data center consumano risorse idriche in quantità che pochi immaginano. Solo per mantenere i server a temperature operative, un impianto di medie dimensioni può arrivare a utilizzare fino a circa 1,5 milioni di litri d’acqua al giorno nei sistemi di raffreddamento tradizionali. È un dato che cambia prospettiva su infrastrutture spesso percepite come puramente digitali e quindi immateriali. Il recupero acqua data center — ovvero la capacità di estrarre acqua dolce dal calore residuo prodotto dai server — sta emergendo come una delle risposte tecnologiche più promettenti a questo problema, con applicazioni potenzialmente rilevanti in aree già sotto pressione idrica.

Perché i data center consumano così tanta acqua

La connessione tra infrastrutture digitali e consumo idrico non è immediata, eppure è concreta. I server generano calore in modo continuo e massiccio: ogni calcolo, ogni richiesta elaborata, ogni flusso di dati si traduce in energia termica che deve essere dissipata. Se non viene smaltita in modo efficiente, la temperatura sale e l’hardware si danneggia o si spegne per sicurezza.

Il metodo di raffreddamento più diffuso si basa su sistemi evaporativi — le cosiddette cooling towers — che disperdono il calore nell’atmosfera attraverso l’evaporazione dell’acqua. Il meccanismo è efficace, ma comporta un consumo idrico enorme e sostanzialmente unidirezionale: l’acqua evapora e non viene recuperata. In climi caldi o in periodi di siccità, questo rappresenta un problema serio, non solo ambientale ma anche operativo.

La crescita dell’intelligenza artificiale ha amplificato la questione. I modelli di machine learning richiedono sessioni di addestramento intensissime, con carichi computazionali molto superiori a quelli delle applicazioni tradizionali. Il risultato è un aumento significativo del calore prodotto per unità di tempo, e quindi della domanda di raffreddamento.

Il calore residuo come risorsa, non come scarto

Il cambio di paradigma che sta prendendo piede nel settore è semplice da enunciare, più complesso da implementare: trattare il calore disperso dai data center non come uno scarto, ma come una risorsa. Il recupero di calore rappresenta oggi una delle strategie più efficaci per limitare l’impatto energetico e ambientale di queste infrastrutture, e il suo potenziale si estende ben oltre il semplice risparmio energetico.

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In termini pratici, il calore prodotto dai server — che nei sistemi ad aria raggiunge temperature comprese tra i 25 e i 45 gradi Celsius, e nei sistemi a liquido può essere molto più elevato — può essere reindirizzato verso usi utili. Le applicazioni già attive in diversi paesi includono il riscaldamento di edifici adiacenti, il teleriscaldamento urbano, il riscaldamento di serre agricole e, in modo crescente, processi industriali che richiedono calore a bassa entalpia.

Ma la frontiera più interessante dal punto di vista idrico riguarda la condensazione dell’umidità atmosferica attraverso superfici raffreddate dal sistema termico del data center stesso. In sostanza: il calore estratto dai server viene usato per creare un differenziale termico che favorisce la condensazione del vapore acqueo presente nell’aria. L’acqua che si forma in questo processo può essere raccolta, filtrata e reimmessa nel ciclo di raffreddamento oppure destinata ad altri usi. Secondo alcune stime in corso di verifica, impianti ottimizzati potrebbero arrivare a recuperare centinaia di migliaia di litri al giorno, riducendo in modo significativo la dipendenza da fonti idriche esterne.

Progetti pilota e applicazioni negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono tra i paesi dove questa ricerca è più avanzata, anche per ragioni geografiche evidenti. Stati come il Texas, l’Arizona o la California ospitano concentrazioni molto elevate di data center in aree che soffrono già di stress idrico cronico. La combinazione tra domanda digitale in crescita e disponibilità d’acqua in calo ha reso urgente trovare soluzioni sistemiche.

Diversi centri di ricerca e aziende tecnologiche stanno esplorando configurazioni in cui il data center funziona come un nodo attivo nel ciclo dell’acqua locale, anziché come un semplice consumatore. Le architetture più avanzate prevedono sistemi a circuito chiuso, in cui l’acqua usata per il raffreddamento non viene dispersa nell’atmosfera ma riciclata internamente, con perdite minime. In parallelo, si lavora sull’integrazione di tecnologie di condensazione atmosferica alimentate dal calore residuo, con l’obiettivo di rendere il data center net positive dal punto di vista idrico — ovvero capace di restituire all’ambiente più acqua di quanta ne consumi.

Non si tratta ancora di tecnologie mature e diffuse su larga scala, ma i risultati dei progetti pilota stanno alimentando un interesse crescente da parte degli operatori del settore e delle autorità locali, soprattutto nelle regioni più esposte alla siccità.

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Economia circolare applicata alle infrastrutture digitali

Il recupero dell’acqua si inserisce in una visione più ampia: quella dell’economia circolare applicata ai data center. L’obiettivo non è ottimizzare un singolo parametro, ma ripensare l’intera infrastruttura come un sistema che massimizza l’uso delle risorse in ingresso e minimizza gli scarti in uscita. Calore, acqua, energia: tutto ciò che viene prodotto o consumato deve idealmente rientrare in un ciclo utile.

Questa logica sta influenzando le scelte architetturali dei nuovi impianti. I data center di nuova generazione vengono progettati con sistemi di raffreddamento a liquido diretto sui processori — tecnologia nota come direct liquid cooling o immersion cooling — che permettono di lavorare con temperature più elevate e di recuperare il calore in forma più concentrata e utilizzabile. Rispetto ai tradizionali sistemi ad aria, questi approcci riducono il consumo energetico complessivo e aprono possibilità di recupero idrico molto più concrete.

Il raffreddamento a immersione, in particolare, prevede che i server siano immersi in liquidi dielettrici non conduttivi che assorbono il calore direttamente dai componenti. Il liquido, riscaldato, viene poi convogliato verso sistemi di scambio termico dove il calore può essere estratto e riutilizzato. L’acqua nel circuito secondario può essere recuperata con perdite molto inferiori rispetto ai sistemi evaporativi.

Quanto è realistico il recupero idrico su larga scala

Le potenzialità esistono, ma è utile essere precisi su cosa sia già realizzato e cosa sia ancora in fase sperimentale. Il recupero di calore per usi termici — riscaldamento, teleriscaldamento — è una realtà consolidata in diversi paesi europei, con esempi funzionanti da anni. Il recupero di acqua dolce attraverso condensazione è invece una frontiera ancora in sviluppo, con risultati promettenti ma non ancora standardizzati né applicati su scala industriale diffusa.

Le variabili in gioco sono molte: umidità relativa dell’aria, temperatura esterna, architettura del sistema di raffreddamento, dimensione dell’impianto. In climi secchi — proprio quelli dove la scarsità idrica è più critica — la condensazione atmosferica è meno efficiente, il che crea un paradosso tecnico non banale da risolvere. La ricerca in corso punta a superare questo limite attraverso materiali igroscopici avanzati e sistemi di raccolta che lavorano anche con umidità relativa bassa.

Quello che appare chiaro, guardando la traiettoria del settore, è che il rapporto tra infrastrutture digitali e risorse naturali non può più essere gestito come una variabile secondaria. L’acqua — come l’energia — è diventata un parametro di progettazione centrale, e le aziende che lo ignorano si troveranno presto di fronte a vincoli regolatori e operativi sempre più stringenti. Per approfondire le strategie di recupero termico nei data center, l’analisi di Enertech Solution sul recupero di calore offre un quadro tecnico dettagliato delle soluzioni oggi disponibili.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.