Torino inaugura la Biblioteca delle cose: prestiti gratuiti di oggetti per combattere gli sprechi

Da due giorni Torino ha qualcosa che non aveva mai avuto prima: un posto dove si va non per comprare, ma per prendere in prestito ciò che serve. La biblioteca delle cose di Torino ha aperto il 3 novembre 2026 presso POST*, uno spazio di officina urbana nel capoluogo piemontese, e propone un modello semplice quanto radicale — almeno rispetto alle abitudini di consumo più diffuse. Invece di acquistare un oggetto che si userà due volte l’anno, lo si prende in prestito. E invece di tenerlo fermo in un armadio, lo si mette a disposizione degli altri.

Come funziona l’adesione: dare per ricevere

Il meccanismo alla base della Biblioteca delle cose è diverso da quello di un normale servizio di noleggio. Chi entra a far parte della comunità non si limita a iscriversi: porta con sé un oggetto che usa raramente e lo rende disponibile agli altri membri. In cambio, ottiene accesso all’intero catalogo condiviso, potendo prendere in prestito ciò di cui ha bisogno in quel momento.

È un sistema basato sulla reciprocità, non sul pagamento diretto. L’oggetto che tu non usi quasi mai potrebbe essere esattamente quello che qualcun altro cerca per un weekend, per un trasloco, per un progetto temporaneo. Questa logica — mettere in circolo ciò che è fermo — è il cuore dell’economia circolare applicata alla vita quotidiana.

Lo spazio è aperto al pubblico dal martedì al sabato, dalle 17 alle 21. Orari pensati per chi lavora di giorno e vuole passare nel tardo pomeriggio, senza fretta.

Perché Torino aveva bisogno di questa prima

La biblioteca delle cose di Torino è, secondo le fonti disponibili, la prima biblioteca degli oggetti della città. Non è un primato da poco: Torino è il quarto comune italiano per popolazione, una città con una lunga tradizione industriale e manifatturiera, e un tessuto associativo e culturale che negli ultimi anni ha accolto molte sperimentazioni legate alla sostenibilità.

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Il concetto di biblioteca degli oggetti — o library of things, come viene chiamata nei paesi anglosassoni — non è nuovo nel panorama internazionale, ma in Italia ha faticato a radicarsi in modo stabile. Alcune esperienze esistono già in altre città, ma Torino fino ad ora non aveva un progetto strutturato di questo tipo. POST* colma questo vuoto, e lo fa con una formula che punta sulla comunità più che sulla logistica.

Il nodo degli oggetti fermi nelle case

Dietro l’idea c’è una constatazione banale ma spesso ignorata: la maggior parte degli oggetti che possediamo viene usata pochissimo. Un trapano viene utilizzato in media pochi minuti nell’arco della sua vita utile. Una macchina per la pasta, una tenda da campeggio, un estrattore di succo — molti di questi prodotti restano fermi per mesi, occupano spazio, e alla fine finiscono in discarica o nell’usato senza aver quasi mai svolto la funzione per cui erano stati acquistati.

Questo spreco non è solo economico: è anche ambientale. Ogni oggetto prodotto ha un costo in termini di risorse, energia e emissioni. Se quell’oggetto viene usato dieci volte invece che una, il suo impatto si distribuisce su dieci utilizzi reali. La condivisione, in questo senso, non è solo un gesto solidale — è una forma concreta di riduzione dei consumi materiali.

La Biblioteca delle cose di Torino intercetta esattamente questo problema, proponendo un’alternativa alla proprietà individuale per tutto ciò che non serve davvero possedere in modo permanente.

POST*: uno spazio che fa da incubatore

La scelta di collocare il progetto presso POST* non è casuale. L’officina urbana torinese è già un luogo orientato alla condivisione di competenze e strumenti, un ambiente dove il fare insieme è parte dell’identità dello spazio. Ospitare la Biblioteca delle cose all’interno di questo contesto significa inserire il progetto in una rete già attiva, con un pubblico abituato a ragionare in termini di comunità e utilizzo collettivo delle risorse.

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È un abbinamento che rafforza entrambe le realtà: POST* amplia la propria offerta verso la cittadinanza, e la Biblioteca delle cose trova una casa con una vocazione già allineata ai propri valori.

Condivisione come pratica quotidiana, non come ideologia

Uno degli aspetti più interessanti di questo modello è che non richiede una particolare adesione ideologica. Non bisogna essere convinti sostenitori dell’economia circolare per apprezzarne il funzionamento pratico. Basta avere un oggetto che non si usa spesso e aver bisogno, ogni tanto, di qualcosa che non vale la pena acquistare.

In questo senso, la biblioteca delle cose di Torino si rivolge a un pubblico molto più ampio di quanto potrebbe sembrare: studenti fuori sede con poco spazio e pochi soldi, famiglie che non vogliono riempire casa di attrezzatura usata una volta, professionisti che cercano uno strumento specifico per un progetto temporaneo. La condivisione, in questo contesto, è semplicemente la scelta più pratica.

Chi vuole approfondire il progetto può fare riferimento al sito Lenti a Pois, che ha documentato la nascita dell’iniziativa con dettagli sul modello di funzionamento.

Adesso che la biblioteca è aperta, la vera scommessa è costruire una comunità abbastanza ampia da rendere il catalogo condiviso davvero utile. Più oggetti entrano in circolazione, più il sistema funziona. È un circolo virtuoso che si alimenta da solo — ma che ha bisogno, almeno all’inizio, di qualcuno disposto a fare il primo passo e portare qualcosa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.