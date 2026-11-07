Biodiversità italiana: dall’Operazione Cervo Italico al Fungal Conservation Pledge

La tutela della natura in Italia si muove sempre più su binari paralleli, dove specie animali emblematiche e organismi spesso invisibili ai più ricevono finalmente la stessa attenzione istituzionale. La conservazione della biodiversità in Italia ha compiuto un passo concreto il 27 ottobre 2026, quando il governo italiano ha annunciato l’adesione al Fungal Conservation Pledge durante i lavori della COP17, la diciassettesima Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Diversità Biologica, svoltasi a Erevan. Un segnale che la politica ambientale nazionale sta ampliando il proprio sguardo oltre i vertebrati carismatici, riconoscendo il valore ecologico di organismi a lungo trascurati dalle strategie di protezione.

Perché i funghi erano rimasti fuori dalle politiche di tutela

Per decenni, il dibattito sulla protezione della natura si è concentrato su mammiferi, uccelli, rettili e piante vascolari. I funghi — né animali né vegetali, appartenenti a un regno a sé — sono rimasti in una zona grigia normativa e scientifica. Eppure il loro ruolo negli ecosistemi è tutt’altro che marginale.

Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha sottolineato proprio questo punto nell’annuncio ufficiale: i funghi svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento degli ecosistemi, nella salute del suolo e nei processi di ripristino ambientale. Non si tratta di affermazioni retoriche: la micologia moderna ha documentato come le reti miceliari connettano le radici di alberi diversi, facilitino il trasferimento di nutrienti e contribuiscano alla decomposizione della materia organica, rendendo possibile il ciclo degli elementi in quasi ogni bioma terrestre.

Il problema è che questa complessità ecologica non si è mai tradotta, fino a oggi, in un riconoscimento formale all’interno delle politiche di conservazione. Il Fungal Conservation Pledge nasce proprio per colmare questa lacuna: è un’iniziativa internazionale che mira a promuovere il riconoscimento e la conservazione della diversità fungina come parte integrante delle strategie di tutela della biodiversità. L’adesione italiana, annunciata da ISPRA e confermata dal Ministero, segna un cambio di paradigma.

Cosa comporta concretamente l’adesione al Fungal Conservation Pledge

Aderire a un impegno internazionale non equivale automaticamente a tradurlo in norme operative. La domanda concreta è: cosa cambia, e per chi?

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Il Pledge chiede agli Stati firmatari di integrare la diversità fungina nelle valutazioni di impatto ambientale, nelle strategie nazionali per la biodiversità e nei programmi di monitoraggio degli ecosistemi. In pratica, questo significa che i funghi dovrebbero comparire accanto a flora e fauna nelle liste di attenzione conservazionistica, nei piani di gestione delle aree protette e nei criteri di valutazione dello stato di salute degli habitat.

Per l’Italia, paese con una ricchissima varietà di ambienti — dalle faggete appenniniche alle pinete costiere, dai boschi di querce mediterranee alle foreste alpine — l’impegno ha un peso specifico elevato. La diversità micologica italiana è proporzionale a questa varietà paesaggistica, e molte specie fungine sono endemiche o strettamente legate a habitat minacciati dalla pressione antropica, dai cambiamenti climatici e dall’abbandono delle pratiche agricole tradizionali.

L’associazione Bioma, che aveva sostenuto attivamente la campagna per l’adesione italiana, ha accolto l’annuncio con soddisfazione. Il percorso verso questa decisione aveva incluso anche una petizione pubblica, a dimostrazione che la sensibilità verso la micologia conservazionistica non è limitata agli ambienti accademici ma ha trovato un’eco più ampia nella società civile.

La conservazione della biodiversità in Italia: un quadro in evoluzione

L’adesione al Fungal Conservation Pledge si inserisce in un contesto più ampio di conservazione della biodiversità in Italia, che negli ultimi anni ha visto un progressivo ampliamento delle specie e degli ecosistemi considerati prioritari. Il paese ospita una delle biodiversità più ricche d’Europa, frutto della sua posizione geografica di crocevia tra il continente e il Mediterraneo, della varietà altitudinale e della presenza di isole con fauna e flora distinte.

Le aree protette — parchi nazionali, riserve naturali, siti della rete Natura 2000 — coprono una quota significativa del territorio, ma la protezione formale non garantisce da sola la sopravvivenza delle specie. Servono programmi attivi di monitoraggio, ricerca e, in alcuni casi, interventi diretti come reintroduzioni e traslocazioni di popolazioni in declino.

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Accanto alle iniziative legate ai funghi, in Italia sono attivi programmi di conservazione per specie animali endemiche o in pericolo: dal lupo appenninico all’orso marsicano, dall’aquila del Bonelli alla foca monaca nel Mediterraneo. La logica che accomuna questi sforzi è la stessa che ha portato all’adesione al Pledge: riconoscere che la biodiversità non si protegge selezionando solo le specie più visibili o carismatiche, ma costruendo reti di tutela che includano ogni livello della catena ecologica.

Il nodo del monitoraggio: senza dati non si conserva

Uno degli ostacoli principali alla conservazione dei funghi — e di molti altri organismi poco studiati — è la scarsità di dati sistematici sulla loro distribuzione, abbondanza e tendenze demografiche. A differenza degli uccelli, per cui esistono decenni di censimenti standardizzati, la micologia conservazionistica è ancora in una fase relativamente precoce.

Costruire liste rosse attendibili per i funghi richiede campionamenti ripetuti nel tempo, competenze tassonomiche specializzate e una rete di rilevatori capillare sul territorio. In questo senso, l’impegno formale assunto dall’Italia potrebbe tradursi in finanziamenti per programmi di citizen science micologica, in collaborazioni tra università, musei naturali e parchi, e in un aggiornamento delle banche dati nazionali sulla biodiversità.

L’ISPRA — l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale — è l’ente tecnico di riferimento per il monitoraggio della biodiversità italiana e sarà probabilmente coinvolto nell’attuazione degli impegni derivanti dall’adesione al Pledge.

Dalla COP17 di Erevan alle politiche nazionali: il percorso che resta da fare

Le conferenze internazionali sulla biodiversità producono impegni, dichiarazioni e pledge. La storia recente insegna che la distanza tra un annuncio a Erevan e una norma operativa a Roma può essere considerevole. Il valore dell’adesione al Fungal Conservation Pledge dipenderà dalla capacità del sistema istituzionale italiano di tradurre l’impegno in strumenti concreti: aggiornamento della Strategia Nazionale per la Biodiversità, integrazione nei criteri di valutazione ambientale, risorse per la ricerca micologica applicata alla conservazione.

Il segnale politico è comunque importante. Riconoscere i funghi come soggetti di tutela ambientale — e non solo come risorse da raccogliere o pericoli da evitare — richiede un cambiamento culturale che va oltre le istituzioni. Riguarda il modo in cui la società percepisce gli ecosistemi: non come scenari statici, ma come reti dinamiche in cui ogni componente, anche la meno appariscente, contribuisce all’equilibrio complessivo. L’Italia ha scelto di mettere la firma su questa visione, e ora il lavoro più difficile può cominciare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.