Vivere circondato da alberi riduce il rischio di demenza del 20%: lo studio svedese

Che il verde urbano faccia bene alla salute non è un’intuizione nuova, ma adesso esiste uno studio longitudinale di grande portata a quantificarlo con precisione: chi vive in un contesto residenziale con più vegetazione nelle immediate vicinanze ha un rischio di sviluppare la demenza inferiore del 20% rispetto a chi abita in aree con scarsa copertura verde. Il legame tra spazi verdi e demenza emerge da una ricerca condotta da Stockholm University e dal Karolinska Institute, pubblicata il 28 settembre 2026 sulla rivista scientifica Alzheimer’s & Dementia, e rappresenta uno dei contributi più solidi finora disponibili su questo tema.

Quasi tremila anziani seguiti per sedici anni

La forza dello studio risiede innanzitutto nella sua durata e nel numero di partecipanti. I ricercatori hanno seguito 2.993 persone di almeno 60 anni, tutte prive di diagnosi di demenza al momento dell’arruolamento, per un periodo di 16 anni. Si tratta di un arco temporale sufficiente a osservare la progressione naturale del declino cognitivo in una popolazione anziana, riducendo il rischio che i risultati riflettano soltanto fluttuazioni a breve termine.

Nel corso del follow-up, i ricercatori hanno incrociato i dati sulla salute cognitiva dei partecipanti con le informazioni sulla quantità di vegetazione presente entro 100 metri dalla residenza di ciascuno. Questa scelta metodologica — concentrarsi sul verde immediatamente prossimo all’abitazione — è rilevante: non si parla di grandi parchi raggiungibili in autobus, ma della presenza quotidiana di alberi, arbusti e aree verdi a pochi passi dalla porta di casa.

Il risultato è netto: chi viveva in contesti con maggiore copertura vegetale nelle immediate vicinanze mostrava un rischio di demenza inferiore del 20% rispetto a chi risiedeva in ambienti più privi di verde.

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Perché gli spazi verdi potrebbero proteggere la cognizione

Lo studio osservazionale documenta un’associazione statistica, non una relazione causale dimostrata in modo diretto. È una distinzione che vale la pena sottolineare: sappiamo che i due fenomeni — più verde vicino casa, meno demenza — si presentano insieme con una frequenza non casuale, ma identificare con certezza il meccanismo biologico richiede ulteriori ricerche.

Detto questo, la letteratura scientifica esistente suggerisce almeno alcune vie plausibili attraverso cui la prossimità al verde potrebbe influenzare la salute del cervello nel lungo periodo:

Riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico , entrambi associati in studi precedenti a un maggiore rischio di declino cognitivo nelle aree urbane dense.

, entrambi associati in studi precedenti a un maggiore rischio di declino cognitivo nelle aree urbane dense. Promozione dell’attività fisica : la presenza di spazi verdi accessibili tende a favorire passeggiate e movimento quotidiano, fattori protettivi noti per la salute cerebrale.

: la presenza di spazi verdi accessibili tende a favorire passeggiate e movimento quotidiano, fattori protettivi noti per la salute cerebrale. Riduzione dello stress cronico : l’esposizione alla natura è associata a una diminuzione dei livelli di cortisolo e a un miglioramento del benessere psicologico, con effetti potenzialmente neuroprotettivi nel tempo.

: l’esposizione alla natura è associata a una diminuzione dei livelli di cortisolo e a un miglioramento del benessere psicologico, con effetti potenzialmente neuroprotettivi nel tempo. Stimolazione sensoriale e sociale: gli ambienti verdi tendono a favorire interazioni sociali spontanee, e l’isolamento è uno dei fattori di rischio più documentati per la demenza.

Nessuno di questi meccanismi è escluso dagli autori, e probabilmente agiscono in combinazione piuttosto che singolarmente.

Il quartiere come determinante di salute cognitiva

Uno degli aspetti più interessanti di questa ricerca è la sua implicazione per la pianificazione urbana. Se la presenza di spazi verdi e demenza sono davvero correlati nel modo in cui lo studio suggerisce, allora le scelte urbanistiche — quanti alberi piantare, dove collocare i parchi, come progettare i quartieri destinati a una popolazione anziana — diventano anche scelte di salute pubblica.

La ricerca di Stockholm University e del Karolinska Institute si inserisce in un filone crescente che studia i cosiddetti determinanti ambientali della salute cognitiva: l’idea che il rischio di demenza non dipenda soltanto da fattori genetici, stile di vita individuale o condizioni mediche preesistenti, ma anche dal contesto fisico in cui si vive per decenni.

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In questo senso, i 100 metri di raggio considerati dallo studio non sono un dettaglio tecnico secondario. Rappresentano la distanza percorribile a piedi anche da chi ha mobilità ridotta, il raggio entro cui si svolge buona parte della vita quotidiana di un anziano che non guida più o che esce di casa con meno frequenza. Avere o non avere verde in quello spazio non è una questione estetica: può fare la differenza tra un ambiente che stimola e uno che isola.

Cosa aggiunge questo studio al quadro già noto

Studi precedenti avevano già segnalato associazioni positive tra esposizione alla natura e salute mentale, ma spesso su campioni più piccoli, con follow-up più brevi o con misure meno precise della copertura verde. La ricerca pubblicata su Alzheimer’s & Dementia si distingue per la combinazione di un campione vicino alle 3.000 unità, una durata di 16 anni e una misurazione oggettiva del verde residenziale entro una distanza definita.

Questo non significa che i risultati siano definitivi o immediatamente trasferibili a ogni contesto urbano del mondo. I partecipanti erano tutti anziani, il che limita le conclusioni a questa fascia d’età. Le caratteristiche socioeconomiche dei quartieri più verdi possono introdurre variabili confondenti difficili da eliminare del tutto: chi vive in zone con più verde tende spesso ad avere redditi più alti, accesso migliore alle cure e stili di vita mediamente più sani. I ricercatori ne sono consapevoli, e la pubblicazione su una rivista specializzata come Alzheimer’s & Dementia implica che queste limitazioni siano state valutate in sede di revisione tra pari.

Rimane comunque un segnale robusto, coerente con quanto la ricerca sta costruendo pezzo per pezzo: la qualità dell’ambiente urbano in cui si invecchia non è indifferente alla traiettoria della salute cognitiva. Per chi si occupa di prevenzione della demenza e di politiche per l’invecchiamento attivo, ignorare questa evidenza sarebbe difficile da giustificare.

Il nesso tra spazi verdi e demenza non riguarda solo la salute individuale di chi vive vicino a un parco: interroga direttamente le priorità con cui si progettano le città, si pianificano i quartieri e si decide dove destinare le risorse pubbliche per il verde urbano. Con quasi 3.000 anziani seguiti per sedici anni, i dati svedesi offrono un argomento difficile da ignorare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.