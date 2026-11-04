Musk non ferma la causa: le turbine a gas dei datacenter finiscono in tribunale

Un giudice federale nel Mississippi ha respinto la richiesta di xAI di archiviare il procedimento legale promosso dalla NAACP, aprendo la strada a un processo che potrebbe ridefinire i limiti ambientali imposti ai datacenter alimentati a gas. Al centro della turbine gas datacenter causa ci sono decine di turbine a metano installate senza permessi, senza comunicazione pubblica e senza alcun sistema di controllo dell’inquinamento atmosferico — in un quartiere già fortemente esposto alle emissioni industriali.

Cosa sta succedendo a South Memphis

Il datacenter di xAI — la società di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk — si trova a South Memphis, Mississippi, un’area residenziale con una lunga storia di pressione ambientale sui suoi abitanti. Secondo quanto documentato dal Southern Environmental Law Center (SELC) e da Earthjustice, che rappresentano la NAACP nel procedimento, xAI ha messo in funzione decine di turbine a gas metano senza aver ottenuto i permessi previsti dalla legge federale, senza avvisare la comunità locale e senza installare sistemi per limitare le emissioni.

Le turbine emettono sostanze chimiche pericolose, tra cui formaldeide e inquinanti che contribuiscono alla formazione dello smog. Per le persone che vivono nelle immediate vicinanze — già esposte a livelli elevati di inquinamento — si tratta di un aggravio concreto e misurabile della qualità dell’aria.

La NAACP ha presentato la causa nel 2025, contestando la violazione del Clean Air Act, la legge federale statunitense che regola le emissioni atmosferiche. Il cuore dell’accusa è semplice: xAI avrebbe aggirato sistematicamente le procedure obbligatorie che servono a proteggere la salute pubblica.

Il tentativo di archiviazione e il ruolo del Dipartimento di Giustizia

xAI ha chiesto al tribunale di archiviare il caso, e in questo ha ricevuto un sostegno del tutto inatteso: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è intervenuto a favore dell’azienda, sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere respinta per ragioni di sicurezza nazionale. La tesi avanzata era che le turbine a gas supportino operazioni militari, rendendo così inapplicabili le normative ambientali ordinarie.

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Il documento è stato firmato da Stanley Woodward Jr., viceministro della giustizia e terzo funzionario in ordine gerarchico all’interno del Dipartimento. Un passaggio politicamente significativo, che ha attirato critiche immediate da parte delle organizzazioni ambientaliste: difficile, hanno osservato, sostenere che un datacenter privato per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale rientri nella categoria delle infrastrutture militari sensibili.

Il giudice federale non ha accolto questa impostazione. La turbine gas datacenter causa proseguirà, e le argomentazioni nel merito dovranno essere affrontate in sede processuale.

Perché questa vicenda riguarda l’intero settore tech

Il caso xAI non è un episodio isolato. Riflette una tensione strutturale che sta emergendo in tutto il settore: i datacenter per l’intelligenza artificiale consumano quantità enormi di energia, e molte aziende stanno cercando soluzioni rapide per soddisfare una domanda che cresce più velocemente di quanto la rete elettrica riesca ad assorbire. Le turbine a gas a uso diretto — installate direttamente nelle strutture, senza passare dalla rete pubblica — sono diventate una delle risposte più diffuse.

Il problema è che questa scelta, quando viene fatta aggirando le procedure autorizzative, scarica i costi ambientali sulle comunità locali. South Memphis non è un caso neutro: è un quartiere a prevalenza afroamericana, con redditi bassi e una storia documentata di esposizione sproporzionata all’inquinamento industriale. La NAACP ha costruito la propria azione legale anche su questo profilo di environmental justice, la giustizia ambientale intesa come equità nella distribuzione dei rischi.

Secondo le informazioni rese pubbliche dal SELC, xAI sta valutando di installare tra 40 e 90 turbine a metano aggiuntive in un secondo datacenter sempre a South Memphis. Se il progetto dovesse procedere, l’impatto sulle emissioni locali sarebbe considerevole, indipendentemente dall’esito della causa in corso.

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Cosa prevede il Clean Air Act e perché i permessi contano

Il Clean Air Act impone che le nuove fonti di emissione atmosferico significative ottengano un permesso preventivo, con una valutazione pubblica dell’impatto ambientale. Questo processo non è una formalità: prevede che le comunità interessate vengano informate, che possano presentare osservazioni, e che l’azienda dimostri di rispettare i limiti stabiliti per i singoli inquinanti.

Saltare questa procedura — come la NAACP sostiene che xAI abbia fatto — significa privare i residenti del loro diritto a essere coinvolti nelle decisioni che riguardano l’aria che respirano. È esattamente questo il punto che Earthjustice e il Southern Environmental Law Center stanno portando avanti in tribunale, con il supporto di documentazione pubblica disponibile sul sito di Earthjustice.

Il significato del rigetto della mozione

La decisione del giudice di non archiviare il procedimento è rilevante per più ragioni. Sul piano strettamente legale, significa che le argomentazioni della NAACP sono sufficientemente fondate da meritare un esame nel merito. Sul piano politico, segnala che l’invocazione della sicurezza nazionale non è una chiave universale capace di aprire qualsiasi porta, nemmeno quando a firmare il documento è il numero tre del Dipartimento di Giustizia.

Sul piano più ampio della turbine gas datacenter causa come precedente, il messaggio è che le aziende tecnologiche non possono semplicemente ignorare le normative ambientali in nome dell’urgenza infrastrutturale. La velocità di espansione dell’AI non è, di per sé, una giustificazione sufficiente per derogare alle tutele previste dalla legge federale a protezione della salute pubblica.

Il processo è ora destinato a proseguire. Le comunità di South Memphis, che convivono con le emissioni delle turbine già operative, attendono una risposta dalla giustizia che il sistema autorizzativo avrebbe dovuto fornire prima ancora che i macchinari venissero accesi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.