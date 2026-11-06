Fotovoltaico italiano accelera: crescita del 27% a settembre 2026, copertura energetica raggiunge il 39,4%

A settembre 2026 il fotovoltaico italiano ha segnato una crescita del 27% rispetto allo stesso mese del 2025, coprendo il 39,4% della domanda elettrica nazionale. Un risultato che in altri momenti avrebbe suonato come un traguardo; oggi, invece, racconta anche un problema. La domanda di elettricità ha raggiunto i livelli più alti dal 2014, con un incremento del 6,5%, e questo significa che il fotovoltaico corre, ma deve correre ancora più veloce. Il tema del fotovoltaico italia crescita è quindi doppio: da un lato i numeri positivi di un settore in accelerazione, dall’altro un gap strutturale che l’Italia fatica ancora a colmare rispetto agli obiettivi europei e alle proprie ambizioni per il 2030.

I numeri di settembre 2026: crescita reale, ma domanda in fuga

Il +27% tendenziale di settembre 2026 non è un caso isolato. Già nel primo semestre dell’anno il fotovoltaico aveva registrato una crescita del 18% su base annua, con il secondo trimestre che aveva accelerato rispetto al primo: 1.523 MW installati tra aprile e giugno, contro i 1.395 MW del trimestre precedente, con un progresso del 9%.

Nei primi sei mesi del 2026 sono stati connessi alla rete 83.791 nuovi impianti per una potenza complessiva di 2.918 MW. Di questi, il solare ha rappresentato circa il 90% dei nuovi impianti e della nuova capacità installata: 83.732 impianti fotovoltaici per 2.610,9 MW. Una concentrazione che conferma come il fotovoltaico sia ormai la tecnologia trainante dell’intera espansione rinnovabile italiana.

Il problema, però, è che mentre il fotovoltaico avanzava, la domanda elettrica cresceva a un ritmo inatteso. Un incremento del 6,5% in un solo anno — con consumi ai massimi dal 2014 — ridimensiona inevitabilmente l’impatto relativo della produzione solare. Il 39,4% di copertura della domanda è un dato positivo in termini assoluti, ma va letto in un contesto in cui il denominatore si è allargato in modo significativo.

Un 2024 già record: le basi su cui poggia la crescita attuale

Per capire dove si trova oggi l’Italia, vale la pena tornare al 2024, anno che ha posto le fondamenta dell’accelerazione attuale. La capacità fotovoltaica installata è cresciuta di 6,8 GW, con un incremento del 27-30% rispetto al 2023 — una forchetta che dipende dal metodo di calcolo, ma che in entrambi i casi indica un balzo significativo. Nello stesso anno, la capacità rinnovabile complessiva ha raggiunto i 76,6 GW, in crescita del 29% rispetto all’anno precedente.

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Sul piano internazionale, l’Italia si è posizionata come ottavo mercato fotovoltaico mondiale nel 2024, in un anno in cui il mondo ha installato quasi 600 nuovi GW solari. Un piazzamento di rilievo, che però va contestualizzato: l’ottavo posto globale non corrisponde a un posizionamento altrettanto solido rispetto alla media europea.

Il confronto europeo: dove l’Italia rimane indietro

Qui emerge la contraddizione più evidente. Nonostante la crescita del fotovoltaico, l’Italia sconta un ritardo strutturale nella transizione energetica complessiva. La quota di rinnovabili sui consumi finali di energia si attesta intorno al 19%, contro una media europea del 25%. Tra il 2019 e il 2024, il Paese ha aumentato questa quota del 7%, mentre la media UE cresceva del 27%: quattro volte più veloce.

Nel 2025, le fonti rinnovabili non idroelettriche hanno coperto il 32% della produzione elettrica italiana. Il salto al 39,4% registrato a settembre 2026 è quindi reale e significativo, ma riflette anche la stagionalità del solare — settembre è uno dei mesi più favorevoli per l’irraggiamento — e non può essere preso come media annua.

Il nodo non riguarda solo la quantità di pannelli installati, ma la velocità complessiva della transizione. Il fotovoltaico traina, ma altri settori — riscaldamento, trasporti, industria — avanzano con ritmi più lenti, e il mix energetico nazionale continua a dipendere in misura rilevante da fonti fossili, in particolare dal gas naturale.

Infrastruttura e rete: il collo di bottiglia che frena l’espansione

Uno degli ostacoli meno visibili ma più concreti alla crescita del fotovoltaico italiano riguarda la rete di trasmissione e distribuzione. L’aumento rapido della capacità installata crea pressioni su un’infrastruttura che in molte aree non è stata progettata per gestire flussi bidirezionali di energia su questa scala.

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I tempi di connessione alla rete per i nuovi impianti restano uno dei principali punti critici segnalati dagli operatori del settore. Impianti già autorizzati e pronti all’installazione rimangono in attesa di allaccio per mesi, a volte anni. Questo non solo rallenta la crescita effettiva della capacità installata, ma scoraggia gli investimenti e crea incertezza per i soggetti che pianificano nuovi progetti, sia residenziali sia industriali.

A questo si aggiunge la questione dello stoccaggio. La crescita del fotovoltaico aumenta la variabilità della produzione, e senza sistemi di accumulo adeguati — batterie su scala domestica e su scala utility — una quota crescente di energia solare prodotta nelle ore centrali della giornata rischia di non essere assorbita dalla rete, con conseguenti sprechi o necessità di curtailment.

Gli obiettivi 2030 e la distanza da colmare

L’Italia ha assunto impegni precisi nell’ambito del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Gli obiettivi al 2030 richiedono un’accelerazione significativa rispetto ai ritmi attuali, sia in termini di nuova capacità installata ogni anno sia in termini di quota rinnovabile sui consumi finali.

I dati del 2026 mostrano che la direzione è quella giusta: il fotovoltaico cresce, gli impianti aumentano, la copertura della domanda sale. Ma la velocità potrebbe non essere sufficiente. Per raggiungere i target previsti, l’Italia dovrebbe mantenere — e probabilmente superare — i ritmi di installazione attuali per diversi anni consecutivi, affrontando contemporaneamente i nodi burocratici, infrastrutturali e di mercato che ancora frenano l’espansione.

La crescita del fotovoltaico italia nel 2026 è una notizia positiva, ma non è ancora una garanzia di successo. Il settore ha dimostrato di saper accelerare quando le condizioni lo permettono; ora la sfida si sposta su quante di quelle condizioni — autorizzazioni, connessioni, accumulo, incentivi — riescono a stare al passo con l’ambizione dichiarata. Per approfondire i dati aggiornati sulla produzione energetica nazionale, il riferimento istituzionale è il Gestore dei Servizi Energetici, che pubblica statistiche periodiche sull’energia rinnovabile in Italia.

Come già evidenziato in un articolo pubblicato il 28 ottobre 2026 su Greenstyle.it, il +27% fotografa un settore in salute ma non ancora in grado di compensare da solo la crescita dei consumi. Il fotovoltaico è oggi la locomotiva della transizione energetica italiana; perché il treno arrivi in orario, però, servono anche i binari.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.