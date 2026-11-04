Progetto Vaia: 200mila nuovi alberi sulle Dolomiti otto anni dopo la tempesta

Ottobre 2018: nel giro di tre giorni, tra il 27 e il 30, una tempesta eccezionale spazza via oltre 42 milioni di alberi nelle Alpi orientali italiane. La tempesta Vaia — così viene battezzata — distrugge più di 42.000 ettari di foresta tra Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, lasciando paesaggi che sembrano usciti da una guerra. Otto anni dopo, il progetto Vaia alberi Dolomiti porta un segnale concreto di quanto sia possibile fare quando l’imprenditoria si mette al servizio dell’ecosistema: 200.000 nuovi alberi piantati, più di 500 tonnellate di legno recuperato, una rete di oltre venti piccole e medie imprese coinvolte nella rigenerazione del territorio.

Quello che Vaia ha lasciato sul terreno

Chi ha percorso i sentieri delle Dolomiti nei mesi successivi alla tempesta sa cosa significa camminare tra migliaia di tronchi abbattuti come fiammiferi. La foresta che per secoli aveva caratterizzato i versanti alpini era diventata, in poche ore, un ammasso di legno spezzato. I danni non erano soltanto estetici o simbolici: la perdita di copertura arborea espone i versanti all’erosione, altera il ciclo idrogeologico, riduce la biodiversità e accelera ulteriormente i processi legati al cambiamento climatico.

Le aree colpite erano gestite in larga parte da comunità locali, comuni e proprietà private, spesso con risorse limitate per affrontare un’emergenza di quella portata. Il legno abbattuto, se lasciato a marcire senza un piano, rischia anche di diventare combustibile per incendi o substrato per infestazioni di parassiti come il bostrico tipografo, uno dei principali nemici delle foreste di abete rosso.

Come nasce VAIA: da catastrofe a progetto

VAIA è una social enterprise fondata nel 2019, l’anno successivo alla tempesta, con una logica che rovescia la narrazione del disastro: il legno abbattuto non è soltanto un problema, ma una risorsa da cui ripartire. L’impresa ottiene la certificazione B Corp, uno standard internazionale che misura l’impatto ambientale e sociale di un’azienda con criteri precisi e verificabili, non semplici dichiarazioni di intenti.

Il modello di VAIA si articola su due assi paralleli. Da un lato, il rimboschimento attivo: piantare nuovi alberi nelle aree devastate, lavorando con le comunità locali e le istituzioni del territorio. Dall’altro, il recupero del legno abbattuto dalla tempesta per trasformarlo in materiali e prodotti, evitando sprechi e creando valore economico là dove c’era solo perdita.

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In questo secondo filone rientra anche l’espansione geografica del progetto: VAIA ha esteso la propria attività fino alla Puglia, dove il legno degli ulivi colpiti dalla Xylella fastidiosa — il batterio che da anni devasta gli oliveti salentini — viene recuperato per la produzione di nuovi materiali. Un approccio che trasforma due emergenze ambientali italiane in un sistema circolare.

200.000 alberi: cosa significa davvero questo numero

Duecentomila alberi piantati è una cifra che merita di essere contestualizzata. La tempesta Vaia ha abbattuto 42 milioni di alberi: il rimboschimento realizzato finora copre quindi una frazione del danno complessivo. Questo non diminuisce il valore del progetto, ma aiuta a capire la scala della sfida che le foreste alpine devono ancora affrontare.

Il ripristino forestale, del resto, non è mai una questione puramente numerica. Non basta piantare alberi: occorre che attecchiscano, che sopravvivano ai primi anni critici, che si inseriscano in un ecosistema funzionale. Le foreste alpine hanno caratteristiche specifiche — altitudine, clima, composizione del suolo — che rendono ogni intervento di rimboschimento un’operazione tecnica complessa, lontana dalla semplice semina.

Il coinvolgimento di più di venti piccole e medie imprese locali nel progetto di rigenerazione è uno degli elementi che distingue l’approccio di VAIA da un’iniziativa puramente simbolica. Significa che il territorio partecipa attivamente, che le competenze artigianali e forestali locali vengono valorizzate, e che l’economia della zona trova nella rigenerazione ambientale una fonte concreta di lavoro e sviluppo.

Il progetto Vaia alberi Dolomiti in un contesto più ampio

L’iniziativa si inserisce in un quadro europeo e nazionale in cui la riforestazione è diventata una priorità politica, oltre che ambientale. La pagina ufficiale del progetto Dolomiti di VAIA documenta l’avanzamento degli interventi e la filosofia che li guida: non una semplice compensazione, ma una rigenerazione che tiene conto della complessità ecologica del territorio.

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Le foreste alpine svolgono funzioni ecosistemiche fondamentali: proteggono i versanti dai fenomeni franosi, regolano il deflusso delle acque, sequestrano carbonio e offrono habitat a centinaia di specie animali e vegetali. Quando vengono distrutte, le conseguenze si propagano ben oltre il perimetro del bosco: i paesi a valle diventano più vulnerabili alle alluvioni, i pascoli perdono la protezione naturale, il turismo montano subisce un impatto diretto.

Il recupero di oltre 500 tonnellate di legno dalla tempesta rappresenta anche un intervento di prevenzione: rimuovere il materiale abbattuto riduce il rischio di incendi e infestazioni parassitarie, creando condizioni migliori per la rinascita naturale del bosco accanto al rimboschimento attivo.

Resilienza forestale: quanto tempo ci vuole davvero

Uno degli aspetti meno discussi nella narrazione pubblica sulla riforestazione riguarda i tempi. Un albero piantato oggi non diventerà parte di un bosco maturo in pochi anni. Le foreste di conifere alpine, come quelle che caratterizzano le Dolomiti, impiegano decenni — a volte generazioni — per raggiungere una struttura ecologicamente complessa.

Questo significa che il lavoro avviato da VAIA nel 2019 è per sua natura un investimento a lungo termine. I risultati visibili oggi — i 200.000 alberi piantati, il legno recuperato, la rete di imprese attivata — sono la base di un processo che si misurerà compiutamente tra vent’anni, forse trenta. Ed è esattamente per questo che la continuità del progetto, la sua capacità di mantenersi economicamente sostenibile nel tempo grazie al modello B Corp, è altrettanto importante quanto il numero di piantine messe a dimora.

Le Dolomiti, patrimonio UNESCO e simbolo della montagna italiana, hanno subito con la tempesta del 2018 una ferita visibile ancora oggi su molti versanti. Il progetto Vaia alberi Dolomiti non promette di cancellare quella ferita in tempi brevi, ma dimostra che esiste un modo per risponderle con metodo, con radicamento territoriale e con una visione che va oltre l’emergenza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.