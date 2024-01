Come pulire casa con detersivi ecologici

Come pulire casa in modo ecologico? Per avere ambienti sempre puliti e profumati, non bisogna necessariamente acquistare prodotti inquinanti, possiamo pulire casa con detersivi ecologici e fai da te, a base di acido citrico, sapone di Castiglia e altri ingredienti sostenibili e facili da usare.

Pulire casa in modo efficace, usando detersivi ecologici e naturali è davvero possibile? Certo che si. Come avrai già notato, da diversi anni è aumentato significativamente l’interesse verso tutto ciò che è eco friendly, sostenibile e sicuro per l’ambiente, e questo interesse non riguarda solamente la scelta dei vestiti che indossiamo o quella dei cibi che consumiamo.

La sostenibilità interessa anche i tipi di detersivi che decidiamo di utilizzare nelle nostre case.

In un mercato che si fa sempre più green, però, è difficile riuscire a capire quali sono i detersivi davvero ecologici e quali, invece, si dichiarano tali pur contenendo sostanze tossiche e altamente inquinanti.

Per evitare di sprecare tempo e denaro nella scelta di prodotti ben poco eco-friendly, potremmo decidere di produrre dei detergenti naturali fatti in casa, utilizzando ingredienti dalle ben note proprietà pulenti, come il limone, il bicarbonato e gli immancabili oli essenziali.

Scopriamo dunque come rendere la nostra casa più sostenibile, partendo proprio dalle pulizie domestiche.

5 ricette per pulire casa con detersivi ecologici

Quando si parla di auto-produzione e di detersivi ecologici fatti in casa, fanno spesso capolino alcuni ingredienti ben precisi, alleati come il limone e il bicarbonato (ottimi per sgrassare piatti e superfici), l’aceto (ideale per pulire e rimuovere i cattivi odori), o anche il sapone di Castiglia e quello di Marsiglia, dall’azione pulente e igienizzante.

Nella lista degli ingredienti base dei detergenti naturali per la casa rientrano anche gli oli essenziali (specialmente quello di Tea Tree) e l’acido citrico, utilissimo nella preparazione di prodotti anticalcare e ammorbidenti.

Se hai già a disposizione questi ingredienti, non ti resta che seguire le istruzioni, per pulire casa con detersivi ecologici fatti con le tue mani.

Detergente multiuso all’aceto

Per prima cosa, prepareremo un detergente multi-superfici unendo aceto e sapone di Castiglia. Questo prodotto sarà adatto per la maggior parte delle superfici. Tuttavia, se devi trattare dei materiali particolarmente delicati, ti consigliamo di testarlo su un punto nascosto prima di procedere su tutta l’area da pulire.

Ingredienti

Aceto bianco

Acqua: una tazza

Bucce di limone e arance

Sapone di Castiglia liquido: un cucchiaio.

Procedimento

In un contenitore di vetro da un litro versa le bucce di agrumi e ricopri completamente con l’aceto.

Richiudi il barattolo e lascia riposare per 1-2 settimane.

Filtra il liquido ottenuto, versane mezza tazza in un flacone spray da un litro e aggiungi una tazza d’acqua e sapone di Castiglia.

Richiudi il flacone, agita e utilizza il composto come un normale detergente per superfici.

Detergente fai da te per forno e fornelli

Per sgrassare forno e fornelli ti basterà mescolare 3 ingredienti: aceto, acqua e sapone di Castiglia. Vediamo come procedere.

Ingredienti

Una tazza di aceto bianco

Acqua: q.b.

Sapone di Castiglia: un cucchiaio.

Procedimento

Versa aceto e sapone in un flacone spray da un litro.

Aggiungi dell’acqua fino al bordo e agita.

Dopodiché, spruzza il composto sulla superficie da sgrassare e lascia agire per qualche minuto.

Elimina il prodotto usando un panno in microfibra inumidito con acqua.

Bicarbonato per scrostare

Per le superfici più difficili da scrostare, potresti creare una pasta con acqua e bicarbonato, un rimedio della nonna per pulizie ecologiche, facili e infallibili.

Ingredienti

Una tazzina d’acqua

Bicarbonato: q.b.

Procedimento

Mescola l’acqua con una quantità di bicarbonato tale da formare una pasta piuttosto densa.

Applica sul fornello e lascia agire per qualche minuto.

Elimina ogni residuo usando un panno in microfibra umido.

Detersivi fatti in casa con acido citrico

Per eliminare il calcare dalle superfici e dal lavandino (ma anche per ammorbidire il bucato in lavatrice), potresti sfruttare il potere dell’acido citrico, un alleato immancabile nelle pulizie di casa ecologiche.

Ingredienti

Acido citrico in polvere: 200 gr

Acqua distillata: 1 litro.

Procedimento

Mescola i due ingredienti in un flacone spray.

Agita per bene il composto in modo da far amalgamare il tutto.

Spruzza sulla parte da trattare e lascia agire per qualche minuto.

Detersivi ecologici con Tea Tree oil per pulire casa

Per realizzare questo detergente fai da te sfrutteremo le proprietà benefiche del Tea Tree Oil, un olio essenziale in grado di profumare l’aria, eliminare gli acari della polvere, rimuovere le macchie di muffa e disinfettare le superfici.

Ingredienti

Mezzo litro di acqua

Sapone liquido ecologico per piatti: 1 cucchiaio

Alcool: 1 cucchiaio

Tea Tree Oil: 15 gocce.

Procedimento

In un flacone spray, mescola per bene tutti gli ingredienti, agita in modo da far amalgamare il composto e spruzza sulle superfici da trattare.

Precauzioni e consigli utili

Abbiamo visto quali sono alcuni dei più efficaci detersivi ecologici per pulire casa senza inquinare.

Prima di cominciare, però, qualche piccola raccomandazione: ricordiamo che “naturale” non è sempre sinonimo di “sicuro”. Alcuni prodotti, come ad esempio il detergente a base di aceto, potrebbero non essere adatti a tutte le superfici.

Prima di procedere, quindi, ti consigliamo di fare qualche ricerca in merito al tipo di materiale da trattare, e di testare il rimedio su un piccolo punto nascosto, per evitare possibili danni.