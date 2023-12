Le 10 strategie per ridurre la produzione di rifiuti

Dalla pianificazione dei pasti alla scelta dello shampoo giusto, esistono tante idee e strategie originali per ridurre i rifiuti e produrre meno spazzatura. Ma quali saranno le più efficaci?

Ricicla, riusa, evita gli sprechi: queste sono 3 delle più famose strategie per ridurre i rifiuti quotidiani, ma esistono molti altri metodi “innovativi” e sostenibili per alleggerire il nostro impatto sull’ambiente. In un mondo che diventa ogni giorno più consapevole della necessità di proteggere gli ecosistemi e la natura, la riduzione dei rifiuti rappresenta un obiettivo essenziale e di cruciale importanza.

Sebbene siano già stati compiuti enormi passi in avanti in tal senso, la nostra Terra continua a essere strapiena di tonnellate e tonnellate di spazzatura, in special modo da rifiuti di plastica, che si accumulano nei boschi, nelle foreste e negli oceani, mettendo a rischio la vita in ogni angolo del globo.

Per arginare la situazione, è necessario un piccolo impegno da parte di tutti, aziende, governi, nazioni e singoli cittadini.

La buona notizia è che esistono decine di modi per ridurre i rifiuti, strategie semplici che possono fare un’enorme differenza. Per aiutarti a rendere il nuovo anno più sostenibile, abbiamo deciso di condividere una lista di idee “innovative” per ridurre i rifiuti.

Inizia con quelle che più si adattano alle tue esigenze, e pian piano potrai davvero rendere il mondo un posto più pulito.

10 strategie per ridurre i rifiuti e vivere una vita più sostenibile

Fonte: Pexels

Si parla tanto di sostenibilità, di riduzione degli sprechi e di riciclo, ma a conti fatti, quali sono le strategie che possono essere utilizzate quotidianamente per la gestione dei rifiuti?

Insomma, come fare a ridurne la produzione a monte? Vediamo 10 strategie per ridurre i rifiuti e dare una mano al nostro Pianeta.

Evita i contenitori monouso

Dal bicchierino del caffè alla tazza usa e getta, sono dozzine i contenitori monouso che, una volta terminato il loro compito, finiscono nel bidone dell’immondizia. Evita di acquistare e utilizzare contenitori, piatti e posate monouso, e opta per alternative riutilizzabili e lavabili.

Scegli i prodotti sfusi

Molti supermercati e negozi (soprattutto biologici) permettono di acquistare i prodotti direttamente sfusi, così da ridurre lo spreco di plastica e imballaggi. Prediligi questi prodotti, potrai conservarli nei sacchetti di tela o nei barattoli di vetro.

Scegli il fruttivendolo di fiducia

Se devi acquistare frutta e verdure (te lo consigliamo caldamente) prediligi prodotti locali, e acquistali presso il fruttivendolo di fiducia.

In questo modo ridurrai gli imballaggi e anche le emissioni inquinanti, in quanto i prodotti non devono viaggiare da un capo all’altro del mondo per arrivare nel tuo piatto.

Non dimenticare la busta riutilizzabile

Il consiglio di usare buste per la spesa riutilizzabili è a dir poco scontato. Lo sappiamo tutti che convengono, sia per il portafogli che per il pianeta. Ma diciamo la verità: quante volte ti capita di dimenticare la busta a casa e di ricordartene solo quando sei in fila alla cassa del supermercato?

Ecco, il consiglio che ti diamo qui è di non dimenticare la busta riutilizzabile quando vai a fare la spesa.

Fonte: Pexels

Usa la compostiera

Scarti di verdure, frutta e rifiuti organici possono diventare ottimi “ingredienti” per la tua compostiera. In pochi mesi avrai creato un ottimo compost fertilizzante per tuo giardino. E avrai anche ridotto la quantità di rifiuti!

Compra usato

Acquistare e vendere vestiti e oggetti usati è un ottimo modo per risparmiare denaro e salvare tanti ottimi prodotti dalla pattumiera.

Riduci il consumo di carta

In questa nostra epoca digitalizzata è facilissimo ridurre il consumo di carta: scontrini e fatture elettroniche, e-book e servizi digitali consentono di limitare concretamente lo spreco di carta e, di conseguenza, di ridurre anche la produzione di rifiuti.

Ricicla e riusa per ridurre i rifiuti

Prima di gettare quel contenitore di plastica nella spazzatura, fermati un attimo a pensare: magari potresti trasformarlo in un portapenne, oppure potresti riciclare delle lattine trasformandole in un acchiappa-sogni, o dei rotoli di carta igienica in un gioco per il tuo gatto. I materiali non mancano, serve solo un po’ di fantasia e di creatività.

Organizza i pasti della settimana

Per evitare di far rovinare il cibo in frigo, adotta la buona abitudine di organizzare i pasti della settimana. In questo modo, non solo semplificherai la preparazione dei piatti, ma eviterai di gettare montagne di cibo nella spazzatura.

Igiene e cura personale

Anziché acquistare flaconi di sapone e shampoo, opta per il sapone solido, sicuramente molto meno inquinante e altrettanto efficace. E dato che siamo in argomento “cura del corpo”, anziché acquistare assorbenti e tamponi per il ciclo potresti optare per la coppetta o la biancheria intima mestruale riutilizzabile.

Bene, abbiamo visto cosa possiamo fare quotidianamente per ridurre i rifiuti di plastica (e non solo), e più in generale come migliorare la nostra gestione dei rifiuti. Ci auguriamo che questi suggerimenti possano aiutarti ad adottare uno stile di vita più sostenibile e contribuire a proteggere il Pianeta, per un futuro più “verde” per tutti.