Consumo sostenibile: definizione e principi

La sostenibilità nel settore dei consumi è un punto cruciale dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ma esattamente cosa si intende per “consumo sostenibile”? Questo goal si traduce in 7 semplici parole: fare di più e meglio, con meno.

Sentiamo spesso parlare di “sostenibilità” in molti ambiti differenti. Si parla di energie, prodotti, materiali, turismo e persino di edifici e tessuti sostenibili, ma sai cosa sono, invece, i “consumi sostenibili”? Queste due semplici parole riassumono uno dei principali obiettivi da raggiungere nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro il 2030, secondo l’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile.

Questo programma, stilato e sottoscritto dai governi dei Paesi membri dell’ONU nel 2015, mira a condurci verso una nuova società, fondata sul rispetto per l’ambiente, per le persone e per le generazioni che verranno, i nostri figli e i nostri nipoti.

Consumo sostenibile: definizione

Ma tornando ai consumi, in che modo potremmo renderli più “sostenibili”?

Per riassumere il concetto in poche parole, si considera sostenibile un sistema che predilige strategie volte a “fare di più e meglio, con meno”.

In altre parole, bisogna utilizzare in maniera più efficiente le risorse, ridurre la produzione di rifiuti, gli sprechi (alimentari e non) e l’impatto ambientale, e abbracciare un consumo responsabile delle risorse.

I principi dell’Agenda 2030 sul consumo sostenibile

Come anticipato, quello dei consumi responsabili è un tema cruciale, che fa parte dell’Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo).

L’obiettivo chiama in causa non solo aziende e settori agricolo, alimentare e industriale, ma anche e soprattutto noi cittadini e cittadine della Terra. Perché è attraverso le nostre scelte, che la società potrà diventare sempre più sostenibile e attenta alla salute del Pianeta.

Acquistando in modo consapevole, possiamo fare la differenza, ed evitando gli sprechi, potremmo davvero salvare la nostra unica casa.

Ma in concreto, cosa si può fare per un futuro sostenibile? E cosa possiamo fare per raggiungere l’obiettivo 12?

Cosa possiamo fare per consumare in modo sostenibile?

Gli esempi di consumo e produzione responsabile abbondano. Per ridurre l’impatto dei nostri consumi quotidiani sull’ambiente, è essenziale che tutti i cittadini possano accedere a risorse prodotte in modo responsabile.

Per fare qualche esempio concreto, un consumatore “sostenibile” è una persona che prende in considerazione non solo il costo dei beni in termini economici, ma anche il loro “prezzo” in termini ambientali.

È un consumatore che tiene conto dell’impatto che quel determinato bene può avere sul pianeta, che considera il modo in cui è stato realizzato, il livello di inquinamento che ha causato e come inciderà sull’ambiente una volta smaltito.

Ma il consumo sostenibile non avviene solamente quando facciamo acquisti. È anche nella gestione dei rifiuti che possiamo fare una grande differenza, riducendo gli scarti grazie a strategie di riciclaggio e riutilizzo.

Che cosa è l’alimentazione sostenibile?

Prendiamo come esempio il cibo: in che modo la nostra alimentazione può diventare più sostenibile?

Anche in questo caso, possiamo fare molto per migliorare le cose. Basti considerare che ancora oggi, miliardi di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura ogni anno. Allo stesso tempo, però, in molte parti del mondo miliardi di persone non hanno cibo da portare in tavola.

Si tratta di un sistema “malato”, che necessita di politiche globali risolutive.

Anche nel nostro piccolo, però, possiamo fare molto, riducendo gli sprechi alimentari nelle nostre case, acquistando solo ciò di cui abbiamo effettivamente bisogno e congelando ciò che non possiamo o non vogliamo mangiare sul momento. In questo modo, spenderemo meno e meglio il nostro denaro, e produrremo meno rifiuti.

Potrebbe suonare un cambio di abitudini complesso e inizialmente dispendioso, ma se traslato nelle nostre vite quotidiane, vedrai che sarà più semplice di quanto sembri. Consumare in modo eco-sostenibile e consapevole oggi, vuol dire impegnarsi per un futuro migliore per tutti.

