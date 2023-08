Quali sono i fiori non ti scordar di me?

Fiore simbolo della festa dei nonni, ma anche segno di amore eterno e fedeltà verso la persona amata: sai quali sono i significati più suggestivi dei fiori Non ti scordar di me? Questa pianta, il cui nome botanico è "Myosotis", cresce quasi in tutto il mondo, e offre una distesa di fiorellini blu profumati e romantici.

Fonte immagine: Pixabay

Se esiste un fiore del quale difficilmente potremmo dimenticarci, è senza dubbio il fiore “nontiscordardime”, una pianta il cui nome botanico in realtà è “Myosotis”. Ma esattamente quali sono i fiori non ti scordar di me? Perché si chiamano in questo modo? E soprattutto, quali sono le caratteristiche di questa pianta?

Simbolo di fedeltà e della promessa di ricordare per sempre le persone che abbiamo amato, il fiore “non ti scordar di me” è un celeberrimo membro della famiglia delle Borraginacee, un fiore primaverile che, un po’ come una nuvola, colora giardini e sentieri creando suggestivi tappeti blu, ma adorna anche terrazzi e balconi, è protagonista di composizioni floreali e bouquet profumati e originali.

Il bello della pianta Myosotis, parola greca che vuol dire “orecchie di topo” (per via delle caratteristiche foglie appuntite che ricordano, per l’appunto, proprio le orecchie di un topolino), è che non richiede grandi cure, ma è in grado di dare vita a decorazioni incantevoli.

Ma vediamo qual è il significato del fiore non ti scordar di me, la leggenda dietro questo nome e tutte le curiosità su una delle piante più amate al mondo.

Myosotis: le caratteristiche della pianta nontiscordardime

Prima di addentrarci alla scoperta del significato dei fiori “non ti scordar di me”, qualche curiosità “botanica”. Questa pianta è un membro del genere Myosotis, e fa parte della famiglia delle Borraginacee. Attualmente si contano circa una settantina di diverse specie in tutto il mondo, fra cui sono incluse Myosotis alpestris, il non ti scordar di me minore (Myosotis arvensis), il Myosotis scorpioides o il Myosotis sylvatica.

La pianta è caratterizzata da piccoli fiori perlopiù di colore blu-azzurro, ma è possibile trovare anche delle varietà dai fiori rosa o bianchi. La pianta raggiunge solitamente un’altezza di circa 40 cm, ed è diffusa quasi in tutto il mondo, soprattutto in Europa, in Asia, in America e Africa.

Come dicevamo, il bello di questa pianta è che è facile da curare, cresce perlopiù in terreni ben drenati e ricchi di sostanza organica, e predilige posizioni in mezzombra e regolari irrigazioni.

Oltre a rappresentare una scelta ideale per creare delle splendide aiuole per il tuo giardino, il fiore non ti scordar di me vanta anche una storia davvero interessante.

Quando fiorisce il non ti scordar di me?

Il periodo di fioritura del Non ti scordar di me va dalla fine di Febbraio/inizi di Marzo, fino all’inizio dell’estate, tra maggio e giugno.

La leggenda del fiore “Non ti scordar di me”

Fonte: Pixabay

Se ti stai domandando perché il “non ti scordar di me” si chiama così, devi sapere che dietro questo nome vi è non una, bensì due leggende.

Nella tradizione tedesca, si racconta che un giorno un cavaliere si trovava a passeggiare sulle rive del Danubio insieme alla sua amata. La donna vide dei bei fiorellini azzurri, e chiese al cavaliere di raccoglierli per lei.

Nel tentativo di raccogliere i fiori, il cavaliere cadde in acqua e venne trascinato dalla corrente. Mentre veniva trascinato via, l’uomo gridò alla sua dama le parole “vergiss mein nicht”, ovvero “non ti scordar di me”.

Secondo un’altra storia, quando Dio diede il nome a tutti i fiori del mondo, per ultimo rimase proprio questo piccolo fiorellino blu, che gridò: “Signore, non dimenticarti di me!”. Fu così che Dio decise di assegnare proprio questo nome alla delicata pianta.

Quali sono i significati dei fiori Non ti scordar di me?

Dopo aver letto la storia del Non ti scordar di me, è facile intuire quali potrebbero essere i significati attribuiti a questo delicato fiore.

Il Myosotis è considerato il fiore dell’amore eterno per eccellenza, un dono che porta con sé la promessa di non dimenticare mai la persona amata, un segno di fiducia, ricordo e fedeltà.

Non a caso, in molti bouquet da sposa potresti veder sbucare proprio questi bei fiorellini blu, in simbolo di rispetto, amore eterno e fedeltà. A livello internazionale, inoltre, il fiore non ti scordar di me è considerato il fiore simbolo della festa dei nonni.