Stella alpina: 6 curiosità sul fiore

La stella alpina, o Leontopodium alpinu, è una pianta erbacea che prospera nella zona montuosa delle Alpi. Ma può crescere anche in aree differenti, a patto che si rispettino le sue preferenze circa il suolo e il clima. In questo articolo vedremo le 6 curiosità a proposito delle stelle alpine più interessanti, come quelle che riguardano la sua coltivazione e le sue belle fioriture.

La stella alpina è il fiore simbolo delle Alpi: ma il Leontopodium alpino, questo il suo nome ufficiale, può crescere anche in zone diverse. Le origini di questa pianta sono addirittura negli altopiani desertici dell’Asia Centrale. Ma, ad oggi, la crescita rigogliosa di questa erbacea perenne è garantita da suoli poveri e calcarei, luce e climi freddi.

Se ci stiamo domandando se la stella alpina si possa coltivare in vaso, la risposta è affermativa, in quanto in commercio si possono trovare piantine già formate o sementi della pianta da interrare. Il Leontopodium alpino non ha grandi esigenze per una crescita sana, né soffre di attacchi di parassiti e malattie.

Il che non significa che la pianta non abbia qualche bisogno da soddisfare, a partire dalla scelta del suolo, che deve essere ben drenato. La stella alpina infatti è forte e robusta, ma teme i ristagni idrici, che possono favorire la marcescenza delle radici.

Ma vediamo di rispondere alle più comuni domande su questa pianta, suggerite dalla rete e sostenute dai tanti appassionati di giardinaggio in giro per il mondo.

Perché la stella alpina nasce in montagna

La pianta di Edelweiss, altro nome con il quale troviamo la stella alpina, è un arbusto che prospera nelle zone montane delle Alpi. Ha una struttura fatta per resistere alla neve, alle basse temperature, al vento e alla pioggia. In più, apprezza i terreni poveri e calcarei, ben drenati, tutte condizioni naturali che di norma si trovano in montagna.

Se coltivata in vaso, è necessario che vengano replicate le caratteristiche tipiche del suo habitat, a cominciare dal terreno, che andrebbe mescolato con sabbia, compost e muschio di torba per garantire le condizioni ottimali alla crescita.

Quanto dura la fioritura della stella alpina

Le stelle alpine fioriscono dalla primavera e fino alla fine dell’estate, ma la pianta inizia a sbocciare di solito dal secondo anno di età, non prima. Le potature non sono obbligatorie, ma permettono di mantenere l’arbusto ordinato e favorire anche le fioriture.

Ma occhio, la stella alpina necessita del pieno sole per crescere e fiorire, il che significa avere cura, se la coltiviamo in vaso o in giardino, di collocarla in modo che non le manchi luce.

Dove tenere le stelle alpine

Lo abbiamo accennato, la stella alpina ama il pieno sole, se anche può adattarsi in condizioni di luce meno intense: se coltiviamo questa pianta in vaso, ricordiamoci di garantirle luce. Se la teniamo in giardino, il sito di crescita deve permetterle di ricevere i raggi solari.

Va ricordato che le stelle alpine prediligono i climi freschi, è quindi possibile che, se anche le abbiamo sistemate in luoghi adeguati per sole e terreno, possano soffrire le temperature estive alte.

Perché le stelle alpine non si possono raccogliere

In passato le stelle alpine erano spesso raccolte in natura sia per mazzolini decorativi, sia come ingrediente di rimedi naturali delle nonne. Ma oggi questa pratica non è consentita e si va incontro a multe salate in caso si contravvenga alle regole.

Le piante di stella alpina sono infatti tutelate dalla legge e non si possono raccogliere durante le nostre passeggiate in montagna. Al contrario, si possono acquistare piantine o sementi in vivaio se vogliamo coltivarle in casa.

Quanto bagnare la stella alpina

La stella alpina non vuole troppa acqua, che potrebbe favorire problemi alle radici e quindi sofferenza di tutta la pianta. Va ricordato che questo arbusto cresce in terreni poveri e aridi, motivo per cui il suolo deve essere drenato. Le irrigazioni eccessive sono infatti causa di danni, più che la scarsità di acqua.

Se coltiviamo la pianta in casa, nel primo anno inumidiamo il terreno in modo regolare ma solo quando appare asciutto, dopo possono bastare le normali precipitazioni.

Che significato ha la stella alpina

La pianta di stella alpina ha un significato legato al suo vivere in condizioni estreme: è la pianta della resilienza, della forza intima e del coraggio. Ma è anche sinonimo di nobiltà e purezza, per via dei candidi fiori. Ed è inoltre il simbolo delle Alpi, dove cresce indisturbata.

