Fotovoltaico italiano accelera: crescita del 27% a settembre 2026

Il solare italiano non sta solo crescendo: sta accelerando. A settembre 2026, la produzione fotovoltaica ha coperto il 39,4% della domanda elettrica nazionale, con un incremento del 27% rispetto allo stesso mese del 2025. Sono i dati del Report Fotovoltaico Q3 2026 di ITALIA SOLARE, l’associazione di categoria del settore solare italiano, pubblicato il 6 novembre 2026: numeri che fotografano una trasformazione strutturale del mix energetico del Paese, non un semplice rimbalzo congiunturale.

Un terzo trimestre da record per il fotovoltaico italia crescita

Nel solo terzo trimestre del 2026, l’Italia ha connesso alla rete 1.742 MW di nuova capacità fotovoltaica, un valore in crescita del 37% rispetto al Q3 2025. In termini di impianti, sono stati allacciati 58.459 nuovi sistemi in tre mesi, un ritmo che non ha precedenti nella storia recente del settore.

Al 30 settembre 2026, il totale degli impianti fotovoltaici connessi in Italia ha raggiunto quota 2.314.113, per una capacità installata complessiva di 48.347 MW. Un parco solare distribuito su tutto il territorio nazionale, che spazia dai grandi impianti utility scale fino ai piccoli sistemi residenziali sui tetti di abitazioni private.

La fotovoltaico italia crescita registrata nel terzo trimestre non è isolata: si inserisce in un trend consolidato lungo i primi nove mesi dell’anno, con il settore che ha mantenuto un ritmo sostenuto sia nella componente industriale sia in quella civile.

Chi installa e dove: la mappa del solare italiano nel 2026

Guardando alla distribuzione della nuova capacità nei primi nove mesi del 2026, emergono alcune tendenze chiare. Il segmento utility scale — grandi impianti a terra o su coperture industriali di grande dimensione — ha rappresentato il 46% del totale. Il comparto commerciale e industriale ha contribuito per il 35%, mentre il residenziale si è attestato al 19%.

Questi numeri raccontano una fase di maturazione del mercato: se nei primissimi anni del boom solare italiano il traino era principalmente domestico, oggi sono le grandi installazioni a fare la parte del leone. Non significa che i piccoli impianti siano in calo in termini assoluti — tutt’altro — ma che il segmento industriale e utility ha imboccato una traiettoria di espansione molto più rapida.

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Sul piano geografico, tre regioni hanno guidato la classifica per nuova capacità installata nei primi nove mesi del 2026:

Sicilia : 686 MW di nuovi impianti connessi

: 686 MW di nuovi impianti connessi Lombardia : 644 MW

: 644 MW Piemonte: 498 MW

La Sicilia al primo posto riflette la vocazione solare del Sud, dove l’irraggiamento più elevato rende il fotovoltaico particolarmente conveniente. Ma la presenza di Lombardia e Piemonte nella top tre segnala che anche il Nord, con la sua densità industriale e la sua capacità di investimento, è diventato un polo di sviluppo determinante per la crescita del fotovoltaico in Italia.

Il crollo dei costi che ha cambiato tutto

Dietro questi numeri c’è una variabile che spesso viene data per scontata ma che merita di essere ricordata: il prezzo dei pannelli solari è crollato del 95% dal 2007 a oggi. Una riduzione di costo di questa entità non ha paragoni nella storia recente di nessun’altra tecnologia energetica.

Questa dinamica ha trasformato il fotovoltaico da tecnologia di nicchia, sostenuta da incentivi generosi, a soluzione economicamente competitiva in modo autonomo. Significa che oggi un’azienda che installa un impianto industriale o un privato che mette pannelli sul tetto non lo fa principalmente per ragioni ideologiche o per accedere a sussidi: lo fa perché conviene, spesso in modo evidente già nel breve periodo.

È questo cambio di paradigma economico — più che le politiche di incentivazione — a spiegare perché la crescita del fotovoltaico in Italia stia accelerando proprio ora, in modo sempre più indipendente dai cicli politici e dagli aggiustamenti normativi.

Cosa significa coprire il 39,4% della domanda elettrica

La quota del 39,4% della domanda elettrica nazionale coperta dal solare a settembre 2026 è un dato che va contestualizzato. Settembre è un mese favorevole per il fotovoltaico: le giornate sono ancora lunghe, l’irraggiamento è elevato, e la domanda industriale non ha ancora raggiunto i picchi autunnali. Non è quindi un valore rappresentativo dell’intera produzione annua.

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Detto questo, il dato rimane significativo: indica che per un intero mese, quasi quattro kilowattora su dieci consumati in Italia sono stati generati dal sole. È un contributo che fino a pochi anni fa sarebbe stato considerato un obiettivo di lungo periodo, non una realtà già raggiunta.

Paolo Rocco Viscontini, presidente di ITALIA SOLARE, guida un’associazione che monitora questa trasformazione trimestre dopo trimestre. I dati del Report Fotovoltaico Q3 2026 confermano che la traiettoria di espansione del settore non mostra segnali di rallentamento, con una crescita percentuale del nuovo installato che supera quella già robusta registrata nel 2025.

Il nodo della rete e delle autorizzazioni

La velocità di espansione del solare pone però alcune questioni che i numeri da soli non risolvono. Con quasi 48.400 MW di capacità installata e un ritmo di nuove connessioni che supera i 5.000 MW l’anno, la rete elettrica italiana deve essere in grado di gestire una produzione sempre più distribuita e variabile.

Il fotovoltaico produce quando c’è sole, non necessariamente quando la domanda è più alta. Questo richiede investimenti in accumulo, in grid flexibility e in interconnessioni. La crescita della capacità installata è una buona notizia, ma la sua piena valorizzazione dipende da infrastrutture di rete adeguate e da un sistema di autorizzazioni che oggi rimane uno dei principali colli di bottiglia per i grandi impianti.

Per approfondire i dati ufficiali sul fotovoltaico italiano e la transizione energetica, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblica aggiornamenti periodici sull’andamento delle fonti rinnovabili nel Paese.

I numeri di settembre 2026 dicono che l’Italia ha imboccato con decisione la strada del solare. Mantenerla richiederà non solo nuovi pannelli, ma anche reti più intelligenti, processi autorizzativi più rapidi e una visione di sistema che sappia trasformare la crescita della capacità installata in una reale riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.