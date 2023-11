Burro di mafura: tutte le proprietà per pelle e capelli

Il burro di mafura è un rimedio naturale che arriva dall'Africa. Si ottiene dalla spremiture dei semi di una pianta sempreverde, che vengono lasciati ad essiccare al sole per giorni. Si ottiene un olio che, a temperatura ambiente, solidifica creando il burro per il corpo, molto simile al burro di cacao e al burro di karitè. Si tratta di un rimedio utile per la pelle e per i capelli, per idratare l'epidermite e contrastare capelli secchi e caduta.

Tra i tanti ingredienti naturali che possiamo usare per prenderci cura del nostro corpo, del suo benessere e della sua bellezza, il burro di mafura, che arriva dalla lontana Africa, è davvero un toccasana. Tanti i benefici e le proprietà per la pelle del corpo e per i capelli. Un rimedio naturale utile per tutti coloro che hanno bisogno di prendersi cura in modo naturale di ogni parte del proprio corpo. Scopriamo insieme cos’è, quali sono proprietà e benefici e gli usi che ne possiamo fare.

Cos’è il burro di mafura

Il burro di mafura è un burro vegetale che si estrae dai semi di Trichilia Emetica, un albero sempreverde che cresce in modo spontaneo in molte zone dell’Africa (in particolare nelle zone costiere della parte meridionale del Mozambico e in alcune aree del Sudafrica). Il burro assume un colore giallo chiaro: si ottiene attraverso la spremitura a freddo dei semi essiccati della pianta. Dall’olio leggero che si ottiene si esegue una solidificazione a temperatura ambiente, diventando un burro utile per il corpo. Il burro per il corpo è facile da applicare, non unge, lascia la pelle morbida e idratata, ma si può usare anche come idratante per pelle e capelli.

Le popolazioni locali chiamano l’olio che si produce dai semi di questo albero dalle foglie verde scuro “munhantsi o óleo de mhova“. Il rimedio naturale si esporta in tutto il mondo, perché usato nell’industria cosmetica naturale. Invece, il nome INCI del prodotto, che possiamo trovare nella lista di ingredienti delle creme o delle lozioni che contengono il burro di mafura, è Seed Butter Trichilia Emetica.

Il frutto della mafura si può mangiare fresco o subire una lavorazione utile a creare un olio alimentare. Lo xibêhe, la parte solida, è un ingrediente tipico dei piatti della tradizione africana. Il burro di mafura usato in cosmesi, invece, non è assolutamente commestibile.

Burro di mafura proprietà

Il burro che si ottiene dalla spremitura dei semi, lasciati poi a essiccare al sole per diversi giorni, è molto simile al classico burro di cacao o burro di karité, altri due rimedi naturali molto utilizzati in tutto il mondo. Il prodotto si può usare per rinforzare i capelli, grazie agli acidi grassi essenziali contenuti. Il rimedio naturale è ricco, infatti, di acido oleico, acido palmitico ed acido linoleico. Inoltre si usa anche per la cura della pelle, per idratarla in profondità.

Il burro di mafura si usa anche per preparare candele naturali, dalla profumazione intensa e avvolgente.

Fonte: Pixabay

I benefici del burro di mafura

I benefici del burro di mafura sono davvero tanti. Per la pelle, ad esempio, ricordiamo che è utile per:

alleviare prurito e rossore

svolgere azione lenitiva

dare elasticità alla pelle

ricostituire la pelle

idratare l’epidermie

idratare i capelli

rinfoltire i capelli

svolgere azione antiage naturale

contrastare l’azione dei radicali liberi, grazie alle proprietà antiossidanti

svolgere azione antinfiammatoria e antimicrobica, grazie alla presenza di alcune sostante, come la trichilina, un limonoide

Per tutti questi benefici, questo rimedio naturale è spesso presente in creme antirughe, in prodotti per il viso e per il corpo. Ma è fondamentale anche per chi ha i capelli secchi, sfibrati o per contrastare la caduta dei capelli e favorirne la ricrescita.