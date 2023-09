A cosa servono gli integratori di acido ialuronico e collagene

Collagene e acido ialuronico sono due elementi importanti per la pelle. In molti, si chiedono se assumere integratori di queste due sostanze possa realmente apportare un beneficio: abbiamo chiesto ad un dermatologo di dirci se è così, oppure no. Ecco cosa ci ha risposto.

Collagene ed acido ialuronico sono due componenti fondamentali dei tessuti connettivi. Nello specifico, il collagene è una proteina strutturale cutanea, che costituisce l’impalcatura del tessuto connettivo; l’acido ialuronico, invece, è un mucopolisaccaride, che forma una sostanza gelatinosa che mantiene la struttura cutanea elastica.

Si tratta, dunque, di due elementi essenziali per la pelle e contribuiscono a mantenerla giovane e liscia; questi possono essere integrati in vari modi: non solo mediante il conosciuto filler, dunque come riempitivi iniettati direttamente nel derma, ma anche tramite integratori da assumere in pillola. Abbiamo chiesto ad un dermatologo di parlarcene e di spiegarci, nel concreto, a cosa servono gli integratori di acido ialuronico e collagene.

Cos’è il collagene

Fonte: Pixabay

Il collagene rappresenta il 75% del peso della matrice extracellulare ed è la principale proteina strutturale cutanea. Purtroppo, nel corso del tempo, i livelli di collagene possono diminuire a causa del normale processo d’invecchiamento, dell’esposizione al sole, fumo e alcol e di altri fattori. Quando ciò accade, la pelle perde elasticità, lasciando spazio alle prime rughe.

Come si ottiene l’integratore di collagene

Il collagene idrolizzato orale si ottiene attraverso l’idrolisi enzimatica del collagene naturale proveniente da varie fonti (pesce, maiale, pollo, tra gli altri). L’idrolisi è una reazione chimica che scompone le molecole in particelle molto piccole (i peptidi) per renderle più facili da assorbire, consentendo poi il trasferimento nel derma attraverso il torrente ematico. I peptidi contenuti nel collagene idrolizzato sono ricchi di amminoacidi quali glicina, L-prolina ed L idrossiprolina.

Cos’è l’acido ialuronico

L’acido ialuronico – sintetizzato dai fibroblasti – è un mucopolisaccaride, una struttura ampiamente distribuita nel tessuto connettivo e la pelle ne contiene circa il 50% del totale. L’acido ialuronico regola il bilancio idrico e mantiene la struttura cutanea elastica.

Come si ottiene l’integratore di acido ialuronico

I supplementi orali si ottengono da fonti animali o da sintesi batterica.

A cosa servono gli integratori di acido ialuronico e collagene?

Questi integratori stimolano il metabolismo, la migrazione e la proliferazione dei fibroblasti e aumentano la produzione di collagene e acido ialuronico. La maggioranza degli studi ha rivelato un aumento dell’elasticità della pelle e una riduzione delle rughe del viso dopo l’integrazione di collagene idrolizzato, senza effetti avversi.

Fonte: Pixabay

L’effetto positivo si mantiene per circa 30 giorni dopo la fine del trattamento. Alcuni studi hanno anche rivelato una diminuzione della fragilità cutanea nei pazienti anziani ricoverati in ospedale dopo procedure infermieristiche e un’ottimizzazione della guarigione dopo procedure laser. Gli studi mostrano inoltre una riduzione significativa di rughe facciali grazie all’aumento del contenuto di acqua nei vari strati epidermici.

Come per gli integratori di collagene, anche l’acido ialuronico aiuta a ridurre le rughe aumentando il contenuto di acqua nella pelle. In particolare, questo lo si deve alla struttura chimica della molecola che, come una spugna, attira e trattiene i liquidi del derma.

Come assumerli?

Questi integratori sono formulati in vario modo e possono essere sotto forma di compresse da deglutite con acqua, oppure in polvere da sciogliere in acqua. In questa seconda formulazione, il prodotto può essere formulato con aggiunta di elementi funzionali ed è più semplice da conservare. L’ultima forma, quella liquida, è molto più pratica e di facile assimilazione, in quanto già pronta senza necessità di aggiunta di acqua.

Al momento gli studi scientifici standardizzati stanno dando risultati promettenti, ma non si è ancora arrivati a stabilire il reale impatto sull’invecchiamento cutaneo e sui dosaggi necessari per ottenere un evidente miglioramento. Si raccomanda però di inserire questi integratori in uno stile di vita sano che preveda l’eliminazione di fumo e alcol e l’integrazione con vitamine e antiossidanti, ottimi alleati contro l’invecchiamento.

Il contributo è del dottor Federico Romaniello, dermatologo di MioDottore