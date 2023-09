Olio di semi di zucca: proprietà e usi

L’olio di semi di zucca non è solo un gustoso ingrediente per insaporire le ricette; si tratta anche di un ottimo alleato per la nostra salute, un rimedio per chi soffre di disturbi della prostata e un idratante e rinforzante naturale per pelle e capelli.

L’olio di semi di zucca è un prodotto ricco di proprietà benefiche, un amico per la pelle, un alleato per i capelli e per la salute, e anche un ottimo ingrediente da aggiungere nelle tue ricette dolci e salate. Ma a conti fatti, a cosa serve l’olio estratto dai semi di zucca? E a cosa fa bene questo ingrediente?

In questo articolo esploreremo tutte le curiosità in merito a un ingrediente che merita tutta la nostra attenzione, uno dei doni di Madre Natura che dovremmo sempre tenere a portata di mano.

Vediamo quali sono le caratteristiche e i benefici dell’olio di semi di zucca, quando assumere questo rimedio naturale e quando invece sarebbe meglio evitarlo.

Cos’è l’olio di semi di zucca?

Come puoi facilmente intuire, l’olio di semi di zucca deriva dalla spremitura dei semi di zucca (Cucurbita Maxima e altre varietà). Si tratta di un olio di colore giallo che può virare verso il verde chiaro o verso il rosso scuro, a seconda dei tipi di semi impiegati.

Per le sue proprietà e caratteristiche, questo ingrediente viene spesso impiegato in cucina, dove dona un aroma nocciolato ai piatti, sia dolci che salati.

In realtà, però, l’olio di zucca può fare molto di più: è infatti apprezzato in campo cosmetico e medicinale, dove agisce come un eccellente aiutante nella cura del corpo e della nostra bellezza.

Olio di semi di zucca: proprietà nutrizionali

Prima di scoprire a cosa fa bene l’olio di zucca, sarà utile conoscerne le proprietà nutrizionali. Come molti altri oli, anche questo ingrediente presenta un elevato apporto calorico: in 100 ml di olio di semi di zucca sono contenute, infatti, circa 900 calorie.

L’olio apporta inoltre acidi grassi polinsaturi e monoinsaturi, è un’ottima fonte di vitamina E, contiene carotenoidi, acidi grassi Omega 3, Omega 6 e Omega 9, aminoacidi e minerali, soprattutto:

Potassio

Zinco

Fosforo

Selenio

Magnesio

Calcio

Ferro.

Tutti i benefici e le proprietà dell’olio di semi di zucca

Oltre ad essere un condimento ottimo da aggiungere alle tue ricette, l’olio di semi di zucca rappresenta anche uno straordinario alleato per la salute.

Questo ingrediente vanta effetti antiossidanti, ipocolesterolemizzanti, antinfiammatori, idratanti e lenitivi. Ma vediamo più da vicino a cosa serve l’olio di semi di zucca e come può migliorare la nostra vita:

Migliora la salute della prostata, contrastando i sintomi dell’iperplasia prostatica benigna, una condizione caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola prostatica Esercita effetti antiossidanti, grazie ai quali contrasta l’azione dannosa dei radicali liberi, riducendo il rischio di sviluppare malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari e tumori Previene le malattie del tratto urinario e aiuta a ridurre i sintomi della vescica iperattiva L’olio di zucca fa anche crescere i capelli più velocemente e più forti Riduce i livelli del colesterolo cattivo nel sangue e abbassa anche quelli della pressione sanguigna Se applicato sulla pelle, l’olio di semi di zucca aiuta anche a prevenire le rughe e tiene alla larga i primi segni dell’invecchiamento cutaneo L’olio allevia i sintomi della menopausa dovuti alla riduzione degli ormoni estrogeni, come le vampate di calore e i dolori articolari Idrata la pelle contrastando la secchezza cutanea.

Prezzo e modalità di conservazione

Quanto costa l’olio di semi di zucca? Il prezzo può variare in base alla qualità e alla purezza del prodotto, oltre che alle modalità di estrazione. Un olio di zucca per uso alimentare di solito ha un costo di circa 15 euro per una bottiglia da 250 ml.

A prescindere che si tratti di un olio cosmetico o di tipo alimentare, ricorda di conservare il prodotto in un luogo fresco e lontano dalla luce.

Come usare l’olio di semi di zucca?

Questo particolare ingrediente è ottimo sia se usato a tavola che nella cura del corpo. Ma come usarlo in modo corretto?

Uso in cucina

In cucina, puoi utilizzare l’olio di zucca per condire insalate, primi e secondi piatti.

È preferibile utilizzare l’olio a crudo, sebbene sia adatto anche per la cottura. Evita però di utilizzare l’olio di semi di zucca per friggere, in quanto ha un punto di fumo basso che non lo rende la scelta più adatta per questo tipo di cottura.

Oltre che per le ricette salate, questo ingrediente trova spazio anche nella preparazione di dolci e dessert, ai quali conferisce un delicato gusto di nocciola.

Uso cosmetico

Come usare l’olio di semi di zucca per pelle e capelli? Semplice: puoi utilizzare questo olio proprio come faresti con qualsiasi altro olio cosmetico, applicandone poche gocce sulla pelle e massaggiando fino ad assorbimento.

Per la cura dei capelli, invece, potresti realizzare un impacco con l’olio di semi di zucca e lasciare agire per 30 minuti. Dopodiché, come al solito, procedi con il normale lavaggio.

Quali sono le controindicazioni dell’olio di semi di zucca?

Come ogni altro rimedio naturale, anche questo ingrediente potrebbe avere delle controindicazioni che è bene conoscere. In linea di massima, si tratta di un olio sicuro e ben tollerato, tuttavia l’olio di zucca andrebbe evitato da coloro che soffrono di allergia alla zucca.

Dal momento che si tratta di un alimento particolarmente grasso, è inoltre importante consumare questo olio con moderazione. L’ingrediente andrebbe invece evitato da coloro che soffrono di pressione bassa (ipotensione), in quanto potrebbe ridurre eccessivamente i livelli della pressione sanguigna.

In tutti i casi, è sempre meglio chiedere consiglio al medico prima di assumere l’olio di semi di zucca come integratore o prima di aggiungerlo regolarmente alla propria dieta o beauty care quotidiana.

