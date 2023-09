Melatonina nei bambini: quando va data e alternative

L'uso della melatonina nei bambini richiede cautela. Questo ormone regola sonno e veglia, con effetti antiossidanti e benefici sul sistema immunitario. La somministrazione e il dosaggio devono essere indicati da un medico, poiché sono possibili alcuni effetti collaterali. In alternativa, è possibile prendere in considerazione strategie comportamentali, evitare zuccheri e dispositivi elettronici prima di coricarsi e includere nella dieta frutta, riso e cereali ricchi di melatonina.

L’uso della melatonina nei bambini è diventato sempre più diffuso negli ultimi anni, suscitando molte domande e dubbi tra i genitori. Questo ormone, noto anche come l’ormone del sonno, è spesso associato all’addormentamento, ma ha una gamma di effetti che vanno oltre. Vediamo cos’è la melatonina, quando e come può essere utilizzata nei bambini e quali sono le possibili alternative.

Cos’è la melatonina?

La melatonina è un ormone prodotto naturalmente nel nostro corpo, che regola il ciclo sonno-veglia. Questo ormone viene rilasciato principalmente dalla ghiandola pineale, situata nel cervello, ed è responsabile di sincronizzare il nostro ritmo circadiano, ovvero il nostro ritmo di sonno e veglia in risposta alla luce e all’oscurità. Oltre al suo ruolo principale nella regolazione del sonno, la melatonina ha effetti antiossidanti, aiuta nella risposta allo stress e supporta il sistema immunitario.

Quando si può usare la melatonina nei bambini?

L’uso della melatonina nei bambini dovrebbe essere considerato solo in casi selezionati e sotto la supervisione di un medico. Non è una soluzione generica per i problemi di sonno nei bambini. Le difficoltà di sonno possono essere causate da vari fattori, tra cui abitudini di vita, esposizione alla luce artificiale e l’uso di dispositivi elettronici prima di coricarsi. Inoltre, è normale che i bambini più piccoli abbiano un ritmo di sonno diverso rispetto agli adulti.

Nei casi in cui i disturbi del sonno siano legati a condizioni neuropsichiatriche come il disturbo dello spettro autistico o l’ADHD, la melatonina può essere considerata. Anche i bambini con malattie neurologiche o che devono sottoporsi a procedure invasive possono beneficiare dell’uso della melatonina. Tuttavia, il suo uso dovrebbe essere prescritto dal medico e seguito con attenzione.

Età e dosaggio

La melatonina può essere somministrata ai bambini di qualsiasi età, compresi neonati, ma solo sotto indicazione medica. Il dosaggio raccomandato è di solito compreso tra 0,5-1 mg al giorno, da assumere preferibilmente prima di coricarsi. È importante rispettare il dosaggio raccomandato per evitare effetti collaterali indesiderati. È anche fondamentale scegliere preparati di melatonina che rispettino i limiti di dosaggio stabiliti dagli enti regolatori.

Effetti collaterali

La melatonina è generalmente considerata sicura quando utilizzata correttamente e sotto supervisione medica. Tuttavia, come con qualsiasi supplemento o farmaco, possono verificarsi effetti collaterali in alcuni casi. Possibili effetti collaterali includono cefalea, sonnolenza diurna, vertigini e irritabilità. È importante seguire le indicazioni del medico e monitorare attentamente il bambino durante l’uso della melatonina.

Quali sono le alternative alla melatonina nei bambini?

La scelta di utilizzare integratori o medicinali a base di melatonina nei bambini dovrebbe essere attentamente ponderata e considerata solo dopo aver esaurito altre opzioni meno invasive. Esistono diverse alternative che i genitori possono considerare per migliorare il sonno dei bambini senza ricorrere alla melatonina.

Strategie comportamentali e abitudini salutari

Spesso, ai genitori viene consigliato di adottare strategie comportamentali per favorire il sonno dei bambini. Questo può includere la creazione di una routine rilassante prima di coricarsi, come leggere una storia o ascoltare musica tranquilla. Limitare l’esposizione a dispositivi elettronici, come tablet o smartphone, prima di andare a letto può anche aiutare a migliorare la qualità del sonno. Inoltre, è importante stabilire un ambiente confortevole e tranquillo per dormire, mantenendo la stanza fresca, buia e silenziosa.

Alimentazione adeguata

Un’altra alternativa naturale per favorire il sonno è l’inclusione di alimenti che contengono melatonina nella dieta quotidiana dei bambini. Frutti come le ciliegie, le prugne, le banane e l’uva sono ricchi di melatonina e possono essere consumati come spuntino prima di coricarsi. Alimenti a base di riso e cereali sono anche ottime fonti di melatonina. Sebbene cambiare le abitudini alimentari da solo potrebbe non risolvere problemi di sonno gravi, può comunque rappresentare un sostegno utile per promuovere un sonno più rilassante.

Domande frequenti

Fonte: Pixabay

La melatonina può essere data ai bambini di qualsiasi età?

Sì, ma solo nei casi selezionati e su consiglio del medico.

Qual è il ruolo principale della melatonina nel corpo?

La melatonina regola il ritmo sonno-veglia e ha effetti antiossidanti.

Qual è il dosaggio raccomandato di melatonina per i bambini?

Il dosaggio raccomandato è di solito tra 0,5-1 mg al giorno, da assumere prima di coricarsi.

Ci sono effetti collaterali associati all’uso della melatonina nei bambini?

Possibili effetti collaterali includono cefalea, sonnolenza diurna e irritabilità.

Quali sono alcune alternative alla melatonina per migliorare il sonno dei bambini?

Si possono provare strategie comportamentali, evitare l’uso eccessivo di dispositivi elettronici e favorire un ambiente rilassante prima di coricarsi.

Gli alimenti possono contenere melatonina?

Sì, alcuni alimenti come ciliegie, prugne, banane e cibi a base di riso e cereali contengono melatonina in piccole quantità.

Conclusione

L’uso della melatonina nei bambini deve essere considerato con attenzione. Sebbene possa essere utile in determinati casi di disturbi del sonno legati a condizioni specifiche, non dovrebbe essere considerata una soluzione generica per i problemi di sonno dei bambini. Prima di somministrare la melatonina ai bambini, è consigliabile consultare un professionista medico per valutare l’idoneità e definire il dosaggio corretto.