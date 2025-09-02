Pesanti sanzioni per il parcheggio nei centri commerciali: quando scattano le multe secondo il Nuovo Codice della Strada?

Un episodio curioso ma significativo è avvenuto presso l’Oriocenter, il noto centro commerciale situato nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio. Un automobilista bergamasco, soprannominato “il furbetto della Mercedes”, ha lasciato la propria vettura parcheggiata per oltre un mese, durante il periodo delle vacanze estive, senza preoccuparsi delle norme del Codice della strada che regolano anche i parcheggi dei centri commerciali. La vicenda ha acceso i riflettori sulle sanzioni previste per la sosta irregolare in queste aree, spesso sottovalutate dagli utenti.

Le regole del Codice della Strada nei parcheggi dei centri commerciali

L’episodio della Mercedes abbandonata a Oriocenter evidenzia come anche i parcheggi di centri commerciali, nonostante la percezione di “spazi privati”, siano soggetti alle disposizioni del Codice della Strada. In particolare, l’articolo 158, comma 1, vieta la sosta su marciapiedi in modo tale da ostacolare la visibilità di segnaletica o semafori, così come la fermata in punti critici quali passaggi a livello, gallerie, curve o incroci. La violazione di queste norme comporta multe con importi variabili e, in casi specifici, la decurtazione di punti dalla patente.

Nel caso specifico, la Mercedes è stata multata almeno una ventina di volte, con multe accumulate giorno dopo giorno, e la carrozzeria è diventata oggetto di messaggi ironici e sarcastici da parte dei passanti, ormai coperta di polvere e segni del tempo.

La normativa consente di elevare sanzioni pecuniarie ripetute ogni 24 ore per lo stesso veicolo che rimane in sosta irregolare nello stesso luogo. La multa iniziale per divieto di sosta parte da 29,40 euro se pagata entro cinque giorni, salendo a 42 euro oltre questo termine. Nel caso della Mercedes parcheggiata per settimane, il totale delle sanzioni ha superato gli 800 euro.

Questa regola è particolarmente stringente nelle aree limitrofe a stazioni ferroviarie e aeroporti, dove la sicurezza e la fluidità del traffico sono prioritarie. Lasciare l’auto senza rispettare le regole può tradursi in un pesante esborso economico, spesso sottovalutato dal conducente.

La scelta responsabile: parcheggiare in aree autorizzate

Il problema non è solo economico. Come sottolineato da Alessandro Colletta, sindaco di Orio al Serio, ogni notte fino a 300 veicoli vengono parcheggiati abusivamente nelle vicinanze dell’Oriocenter. Questa situazione genera potenziali rischi per la sicurezza pubblica, difficoltà nella gestione della viabilità, oltre a incrementare le probabilità di furti e atti vandalici.

Per contrastare questo fenomeno, la polizia locale effettua controlli rigorosi, anche nelle ore notturne, sanzionando quotidianamente decine di veicoli. Lasciare l’auto “solo per un attimo” può quindi trasformarsi in un incubo al ritorno dalle vacanze, fra multe elevate, possibili danni materiali e stress.

Il messaggio da trarre dall’esperienza bergamasca è chiaro: rispettare il Codice della Strada anche nei parcheggi dei centri commerciali è fondamentale per evitare sanzioni onerose e garantire la sicurezza di tutti. Tentare di risparmiare evitando il pagamento del parcheggio può rivelarsi una scelta controproducente, esponendo il proprietario del veicolo a rischi legali ed economici concreti.

La soluzione più sicura e consigliata rimane quella di utilizzare le aree di sosta autorizzate o private, anche se a pagamento. Questa scelta permette di partire senza preoccupazioni e di tutelare sé stessi e gli altri utenti della strada.