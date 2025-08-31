È come una Jeep ma ha un costo inferiore a quello di un motorino: ecco di che si tratta e quali sono i vantaggi che molti non immaginano.

Nel panorama globale dell’automotive, la Jeep Renegade si conferma un’icona nel segmento dei SUV compatti, grazie a un design distintivo e a un’offerta tecnica versatile. Tuttavia, negli ultimi anni, un modello cinese ha catturato l’attenzione per la sua sorprendente somiglianza estetica con la Renegade, pur proponendosi a un prezzo estremamente competitivo, inferiore a quello di un semplice motorino. Scopriamo i dettagli di questa affascinante novità e come si inserisce nel contesto attuale del mercato automobilistico.

La Jeep Renegade: un successo globale

La Jeep Renegade, sviluppata sotto l’egida del gruppo Stellantis, è un SUV prodotto dal 2014 con stabilimenti in Italia, Brasile e Cina. Dalle dimensioni di 4,23 metri di lunghezza e un peso variabile tra 1.395 e 1.610 kg, la Renegade si distingue per un design che recupera gli stilemi tradizionali del marchio Jeep, come la calandra a sette bande e i fanali circolari, rivisitati in chiave moderna. Il veicolo è offerto con un’ampia gamma di motorizzazioni, benzina e diesel, e vari sistemi di trazione, inclusa la trazione integrale Active Drive Low, pensata per garantire performance anche in fuoristrada.

Dal punto di vista tecnologico, la Renegade monta sistemi di sospensione avanzati e un set di sistemi di assistenza alla guida, mentre gli interni seguono il concept Tek-Tonic, con plancia dotata di doppio schermo touch e finiture curate. Per quanto riguarda i prezzi, le offerte attuali prevedono rate mensili a partire da 199 euro con opzioni di finanziamento che includono la wallbox per la ricarica domestica, e un anticipo variabile a seconda della formula scelta.

A contrapporsi nel mercato con un approccio totalmente differente, ma con un design che ricorda fortemente la Jeep Renegade, vi è il Baojun Yep, una mini auto elettrica prodotta dalla SAIC GM Wuling Automobile (SGMW), una delle realtà più importanti nel settore dei minivan in Cina. Presentata all’Auto Shanghai 2025, la Baojun Yep ha una carrozzeria compatta di soli 3,38 metri di lunghezza e si caratterizza per un aspetto spigoloso e squadrato, con due sole porte e paraurti robusti, elementi che richiamano chiaramente il design Jeep.

Il veicolo monta un motore elettrico posteriore da 67 cavalli, capace di raggiungere una velocità massima di 100 km/h, alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato che offre un’autonomia di circa 303 chilometri con una singola carica. Il tutto a un prezzo di lancio sorprendentemente basso, intorno agli 8.000 euro, rendendo questo modello un’opzione accessibile per la mobilità urbana e suburbana.

Jeep Renegade: offerte e posizionamento attuale

Uno degli aspetti che confermano il posizionamento premium della Jeep Renegade sono le condizioni commerciali attuali. Jeep propone offerte con rate mensili da 199 euro, anticipo e durata variabili, con garanzie estese e la possibilità di personalizzare il piano finanziario. Questo dimostra una strategia rivolta a mantenere la posizione nel mercato europeo e globale, puntando su qualità, tecnologia e un’immagine di robustezza e avventura.

D’altra parte, la differenza di prezzo con modelli come la Baojun Yep è abissale, ma riflette anche le differenti specifiche tecniche, dimensioni, e target di clientela. La Renegade rimane una vettura adatta a chi cerca un SUV compatto con caratteristiche da fuoristrada leggero e un’ampia gamma di optional, mentre la Baojun Yep si candida come soluzione smart per la mobilità cittadina elettrica a basso costo.