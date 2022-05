Museruola per cane: a cosa serve e come abituare Fido

La museruola per il cane è un accessorio indispensabile che non può mancare nella casa di ogni proprietario. E questo perché, come vedremo fra poco, in determinate circostanze è obbligatorio portarsi dietro la museruola e in alcune deve essere fatta indossare sempre. Ma quale tipo di museruola scegliere per il cane?

Beh, molto dipende dall’indole di Fido.

A cosa serve la museruola per i cani?

È abbastanza intuibile capire a cosa serva la museruola per i cani, quale sia il suo fine educativo: serve a evitare che il cane morda le persone o gli altri animali. Per estensione, poi, è possibile utilizzarla anche in altre situazioni.

Per esempio può essere utile in passeggiata per i cani che hanno l’abitudine di ingerire tutto ciò che vedono. Opportunamente modificata, poi, viene usata anche per evitare che il cane aspiri con naso e bocca le spighette o forasacchi, basta applicare una retina traforata nella parte anteriore della museruola.

Può essere utilizzata anche dal veterinario o dal toelettatore per impedire che il cane morda durante le manovre di routine.

Come abituare il cane alla museruola?

Il cane va abituato a usare la museruola sin da cucciolo. Il trucco migliore è quello di mettere del cibo nella parte finale della museruola in modo che il cane sia invogliato a infilarvi da solo la testa per andare a prendere quel bocconcino. A questo punto potrai chiuderla sul collo per pochi secondi e poi toglierla. Progressivamente, poi, si aumenta il tempo di permanenza della museruola.

Ciò va fatto gradualmente durante il processo di educazione. Spesso, invece, i proprietari si trovano a dover mettere di corsa la museruola al cane senza averglielo insegnato con calma prima, stupendosi di non riuscire a fargliela indossare.

Mai come in questo caso è meglio iniziare per tempo.

Quando è obbligatoria la museruola a cane?

Il 99% dei proprietari è probabile che non sappia che ogni volta che il cane esce di casa, deve essere accompagnato dalla museruola. Non vuol dire che deve indossarla sempre, ma che il proprietario deve dimostrare di averla sempre con sé in caso di necessità.

Secondo l’ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani del 6 agosto 2013, emessa dal Ministero della Salute, il proprietario o il detentore del cane deve sempre portare con sé la museruola, rigida o morbida che sia, da applicare in caso di necessità al cane per prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose, ridurre i rischi per l’incolumità di persone o animali o anche per applicarla su richiesta delle autorità.

La legge dice: la museruola la devi sempre avere dietro quando esci col cane, è obbligatoria, ma non devi per forza usarla. Questo a meno che tu non sappia già in precedenza di avere un cane ad alto rischio di morsi. In questo caso è tuo preciso dovere, come proprietario, prevenire qualsiasi possibile danno a persone, animali o cose.

Ci sono alcuni casi, invece, in cui la museruola è obbligatoria, tipo quando sali con il cane sui mezzi pubblici, sui treni o anche quando si entra in determinati luoghi.

La museruola è obbligatoria per tutti i cani, indipendentemente dalla taglia o dalla razza: che tu abbia un Chihuahua o un Alano, la museruola devi avercela dietro.

Tipi di museruola per il cane

Esistono diversi tipi di museruola per il cane:

Museruola per cani di stoffa

Fonte: Amazon

Questa è a museruola di stoffa per cani. Comoda da portare in borsa, ai fini della prevenzione dei morsi ha un’efficacia minore rispetto alla classica museruola a gabbia. Questo perché la parte anteriore della bocca del cane è libera e può mordere tranquillamente.

Questo vuol dire che può essere utile da portarsi dietro per cani di piccola taglia o cani tranquilli che non mordono. Se hai, invece, un cane mordace o di grossa taglia, meglio optare per una museruola a gabbia, molto più sicura per evitare i morsi.

Museruola per cani a gabbia

La museruola per cani a gabbia è più sicura e previene maggiormente i morsi. Se ti serve una museruola per un cane di taglia grande, meglio optare per questa. Se invece ti serve una museruola per cani di piccola taglia, a volte per quelli molto piccoli e a muso corto, questo tipo di museruole non sono indicate semplicemente perché anche la misura più piccola è sempre troppo grossa per loro.

Museruole per cani particolari

Le museruole per cani molossoidi sono particolari: tengono conto del fatto che il muso è brachicefalo, quindi più corto e largo. Quindi sono corte, di forma vagamente quadrata e hanno un laccio in più che passa al di sopra della testa per aumentarne la stabilità.

Museruola per cani fai da te

Esistono anche dei siti dove è possibile trovare dei video tutorial per delle museruole per cani fai da te: se siete abili con i lavoretti e se lo spirito di Muciaccia si è impadronito di voi, potete provarci.

Quanto costano le museruole per cani

Il costo delle museruole per cani varia da 5 a 20 euro (parliamo delle Baskerville): il prezzo varia a seconda dei materiali usati e a seconda della robustezza. Quelle a buon mercato, forse, sono un filino troppo fragili: costano di meno, ma si rompono anche subito.

Puoi comunque trovare museruole per cani in vendita su Amazon, siti online specializzati in animali come Arcaplanet e Zooplus, negozi per animali, supermercati…

Quale museruola per cani scegliere?

La museruola per cani più sicura è, forse, quella a gabbia. Di sicuro questi modelli impediscono maggiormente i morsi e consentono al cane di aprire a sufficienza il muso per ansimare (attenzione solo a quando tieni ferma le testa del cane: se indossa questo tipo di museruola e ti tira una testata, sono dolori).

Quelle a fascia, invece, non impediscono al cane di mordere e limitano maggiormente la sua possibilità di respirare a bocca aperta quando ansima. Ricordati sempre che quando esci di casa devi sempre avere la museruola pronta per essere indossata. La sua assenza, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, conduce a una serie di multe.