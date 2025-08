Multa per parcheggio in divieto di sosta, in alcuni casi puoi non pagare ma nessuno te lo dice: ecco cosa fare!

Fino a poco tempo fa, quando un automobilista veniva multato per aver parcheggiato in una zona di divieto di sosta, era lui l’unico chiamato a rispondere dell’infrazione. Tuttavia, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la situazione è cambiata radicalmente.

Ora, la sanzione può essere rivolta direttamente all’ente o al soggetto che ha installato il cartello di divieto, qualora venga dimostrato che la segnaletica non è stata posizionata correttamente o non rispetta i requisiti di legge.

Questo cambiamento è stato introdotto per contrastare casi di segnaletica insufficiente, ambigua o non conforme, che spesso inganna gli automobilisti inducendoli a errati comportamenti. In questo modo, l’ente responsabile della posa del cartello può ricevere una multa che, in alcuni casi, può raggiungere anche i 1600 euro in un colpo solo, come evidenziato da recenti episodi.

Multa per parcheggio in divieto di sosta, non pagarla!

La novità ha una portata significativa soprattutto nelle grandi città, dove il controllo e la manutenzione della segnaletica stradale rappresentano un aspetto critico. Ad esempio, a Roma e Milano sono stati segnalati diversi casi in cui un cartello di divieto di sosta era stato posizionato in modo errato, senza rispettare le distanze previste o senza segnalazioni aggiuntive che ne chiarissero le condizioni.

In queste circostanze, non solo gli automobilisti non possono essere sanzionati, ma è l’amministrazione o la società pubblica che si occupa della segnaletica a dover rispondere economicamente. Questo cambio di paradigma dovrebbe incentivare un miglior controllo e una maggiore attenzione nella gestione delle aree di sosta. Riducendo così il contenzioso e le ingiustizie nei confronti degli utenti della strada.

Diverse associazioni di consumatori e gruppi di tutela dei diritti degli automobilisti hanno accolto positivamente la misura. Sottolineando come essa rappresenti un passo avanti verso una maggiore trasparenza e responsabilità da parte degli enti pubblici.

Un’installazione precisa e conforme dei cartelli di divieto di sosta contribuisce a mantenere libere le aree di sosta riservate. A evitare ingorghi e a facilitare l’accesso ai mezzi di emergenza e di trasporto pubblico. Inoltre, la certezza del diritto per gli automobilisti riduce i contenziosi, migliorando il rapporto tra cittadini e amministrazioni.

Questa innovazione normativa rappresenta quindi un passo importante verso un sistema più equo e funzionale. In cui la corretta informazione e la trasparenza nelle procedure di segnalazione stradale giocano un ruolo centrale. Gli enti pubblici sono ora chiamati a una maggiore attenzione, mentre gli automobilisti possono sentirsi maggiormente tutelati nella gestione quotidiana della loro mobilità.