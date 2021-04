Menu di Pasqua, ricette per mangiare sano ed equilibrato

Fonte immagine: Pixabay

Un menu di Pasqua sano ed equilibrato: ricette della primavera e giuste porzioni per gustarsi in libertà anche una fetta di colomba pasquale.

Parliamo di: Pasqua 2021

Il menu di Pasqua è una delle prime occasioni ufficiali per gustare qualche piatto legato alla primavera. Si può considerare abbandonato il desiderio di pietanze calde, perché si comincia naturalmente a cercare ricette all’insegna della freschezza e colori allegri anche in tavola.

Nonostante queste considerazioni, e a dispetto dell’arrivo sui banchi dei nostri mercati di tanta buona frutta e verdura di primavera, il pranzo di Pasqua rischia di trasformasi in una indesiderata abbuffata. Mangiare sano ed equilibrato significa anche potersi concedere primo, secondo e contorno, magari anche una fetta di dolce. A patto però che si scelgano bene le portate e non ci si allontani da tavola appesantiti. A fine pasto poi ci si dovrebbe concedere il tempo per una passeggiata, per facilitare la digestione.

Di seguito alcune ricette per un menu di Pasqua ricco. basato sul modello sano della Dieta Mediterranea. Si garantirà così un apporto bilanciato di carboidrati, proteine e grassi, prediligendo chiaramente gli ortaggi che sono pronti per essere raccolti in questi mesi di primavera.

Menu di Pasqua sano ed equilibrato: risotto agli asparagi

La prima ricetta di Pasqua riguarda il risotto agli asparagi. Pulite, tagliate gli asparagi e cuoceteli al vapore per 5 minuti circa. Nel frattempo mettete in una pentola antiaderente l’olio extravergine di oliva, scaldate e unite gli asparagi cotti al vapore.

Aggiungete subito un mestolo di brodo vegetale caldo e fate sfumare mescolando. Unite il riso, versate tutto il brodo, mescolate e chiudete il coperchio. Fate cuocere per 12-15 minuti mescolando 1-2 volte durante la cottura. Infine unite il parmigiano grattugiato, mescolate e servite caldo.

Ingredienti per 4 persone

320 g riso;

500 g asparagi verdi;

30 g parmigiano grattugiato;

750 ml brodo vegetale caldo;

2 cucchiai olio extravergine di oliva.

Frittata al forno per la Pasqua

Altra ricetta per il menu di Pasqua è quella della frittata alta al forno. Lavate e tagliate i pomodorini e saltateli in una padella antiaderente con un cucchiaino di olio extravergine. Mescolate e aggiungete un cucchiaino di zucchero: fate cuocere per circa dieci minuti a fuoco medio, senza mettere il coperchio, mescolando spesso.

Unite i piselli lessati e cuocete ancora per 5 minuti mescolando. Prendete, a questo punto, due piatti fondi, rompete le uova e dividete i tuorli dagli albumi: sbattete i tuorli con una frusta e montate a neve ferma gli albumi.

Incorporate gli albumi montati ai tuorli e versate il composto in una teglia rivestita con carta da forno. Cuocete in forno caldo a 200°C per 5 minuti, poi estraete la teglia e fate un taglio a croce al centro della frittata. Successivamente decoratela con le verdure, il pane grattugiato e il prezzemolo tritato. Proseguite a questo punto la cottura per altri 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone

4 uova (un uovo a persona);

200 g piselli lessati;

200 g pomodorini;

1 cucchiaino di zucchero;

4 cucchiai di pane grattugiato;

prezzemolo tritato.

Porri al forno con crema di ricotta

I porri al forno sono un altro piatto da preparare per il menu di Pasqua. Ricetta semplice, che può essere preparata in pochi minuti. Pulite i porri, tagliateli in cilindri alti circa 3-4 cm e cuoceteli al vapore per 5 minuti.

Disponete i porri in una pirofila da forno e copriteli con la ricotta vaccina stemperata con il parmigiano grattugiato e l’olio extravergine di oliva. Cuocete in forno caldo a 200°C per circa 10 minuti: negli ultimi 2-3 minuti di cottura fate dorare a superficie accendendo anche il grill.

Ingredienti per 4 persone

600 g porri crudi;

100 g ricotta vaccina;

20 g parmigiano grattugiato;

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva.

La fetta di colomba pasquale dopo pranzo

Gustare una fetta da 50 g di colomba pasquale, il dolce tradizionale del periodo di Pasqua, a fine pasto è senz’altro possibile: basterà ricordarsi di farsi servire una porzione ridotta di risotto e di fare altrettanto con i porri alla crema di ricotta.

Questa attenzione farà risparmiare un po’ di carboidrati e grassi. Un utile accorgimento è anche evitare di sgranocchiare grissini o mangiare del pane: la quantità di carboidrati del pasto aumenterebbe e, a meno che non sia previsto di svolgere una intensa attività fisica, è sempre meglio evitare questi snack.